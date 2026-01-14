Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Домашний тиран, который оживает при уборке: эти приёмы выключают страх перед пылесосом у питомцев

Шум пылесоса до 85 дБ вызывает стресс у кошек и собак
Зоосфера

Работающий пылесос для многих домашних животных становится настоящим испытанием. Кошки и собаки могут шипеть, лаять, прятаться или даже пытаться атаковать источник шума. Такая реакция кажется чрезмерной, но у неё есть вполне объяснимые причины.

Напуганные питомцы у пылесоса
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Напуганные питомцы у пылесоса

Почему питомцы боятся пылесоса

Домашние животные в первую очередь остро реагируют на громкие звуки. Старые модели пылесосов способны работать с уровнем шума до 85 дБ, что для чувствительного слуха кошек и собак становится сильным стрессом. Даже современные устройства, особенно при максимальной мощности, нередко выдают около 75 дБ, что всё равно воспринимается питомцами как угроза.

Важно учитывать и другой фактор — вибрацию. Кошки и собаки обладают повышенной чувствительностью к колебаниям поверхностей, поэтому работающий пылесос они ощущают не только ушами, но и всем телом. Такое сочетание шума и вибрации усиливает тревогу и провоцирует защитную реакцию, схожую с тем, как проявляется стресс у животных.

Кого животные видят в бытовой технике

С точки зрения поведения пылесос для питомца выглядит как активный и непредсказуемый объект, который к тому же "поглощает" предметы вокруг. Неудивительно, что животные могут воспринимать его как опасного хищника. Подобные реакции часто связаны с особенностями восприятия окружающей среды и сигналов опасности.

Именно поэтому классические модели вызывают больше страха, чем роботы-пылесосы, которые передвигаются медленно и работают значительно тише. Животные быстрее адаптируются к технике, если она не нарушает их ощущение безопасности и не вторгается резко в личное пространство, как это происходит при других поведенческих реакциях кошек и собак.

Как помочь питомцу адаптироваться

Если заменить пылесос на более тихую модель невозможно, животное можно постепенно приучить к его присутствию. Большинство специалистов сходятся во мнении, что около 70% питомцев способны адаптироваться при правильном подходе. Важно начинать с минимальной мощности и увеличивать её постепенно, давая животному время привыкнуть.

Не стоит лишать питомца возможности уйти в другую комнату. Свобода выбора снижает уровень тревоги. Также не рекомендуется включать пылесос рядом со спящим животным или использовать шланг в игре — такие действия только закрепят страх, сообщает Pet Story.

Популярные вопросы о страхе питомцев перед пылесосом

Почему кошка нападает на пылесос?

Чаще всего это защитная реакция на шум, движение и вибрацию, которые воспринимаются как угроза.

Какой пылесос лучше выбрать для дома с собакой?

Для регулярной уборки подойдут тихие модели или роботы-пылесосы, а для глубокой чистки — устройства с регулируемой мощностью.

Сколько времени нужно, чтобы питомец привык к пылесосу?

Сроки индивидуальны и зависят от темперамента животного и выбранной тактики приучения.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы кот кошка собака питомцы питомец животные поведение животных
Новости Все >
Россия готова к переговорам, если будут реальные предложения — депутат Колесник
Колопроктологи Липецкой ОКБ восстановили анатомию кишечника и мочевого пузыря
Нематода из сибирского пермафроста выжила 46 тысяч лет в заморозке
Холодовая аллергия обостряется при морозах ниже −20 °C
Уход Дмитрия Баринова из Локомотива в ЦСКА требует поиска нового лидера
Арапаиму весом около 160 кг обнаружили в реке Маринейру в Сан-Паулу
В январе ожидаются сильные магнитные бури
Возврат к тренировкам после перерыва начните с лёгкого кардио — эксперт Мосалев
Хроническую боль в пояснице связали с образом жизни — Университет Сиднея
Вирус герпеса HSV-1 может быть связан с развитием болезни Альцгеймера
Сейчас читают
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Наука и техника
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Атлантическая треска сформировала стаю в 2,5 млн особей — Sciencepost
Домашние животные
Атлантическая треска сформировала стаю в 2,5 млн особей — Sciencepost
Никотиану следует сеять в январе для продления летнего цветения
Садоводство, цветоводство
Никотиану следует сеять в январе для продления летнего цветения
Популярное
Красиво, долго и без нервов: как кампанула украшает дом и сад без лишних усилий в уходе

Кампанула — универсальный колокольчик для дома и сада. Рассказываем, какие виды выбрать, как ухаживать и добиться пышного цветения без лишних усилий.

Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Под льдом Гренландии обнаружена военная база — Daily Mail
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: из-подо льда выходит наружу ядовитое наследие армии
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Финны смеются над морозом: как их машины заводятся в −30 °C так, будто ночь стояли в тёплом боксе
Электростартер заменил пусковую рукоятку в начале XX века Сергей Милешкин Транзитная спектроскопия раскрывает состав атмосфер Александр Рощин Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева
Правовой хаос на море: как действия Британии могут изменить правила мореплавания
Удар Орешником по авиазаводу во Львове вызвал резонанс: не всё так просто
В ЕС предложили использовать активы в госдолге США как средство давления на Вашингтон
В ЕС предложили использовать активы в госдолге США как средство давления на Вашингтон
Последние материалы
Люди охотились на китов у побережья Бразилии 5 тыс. лет назад — доктор Макграт
Россия готова к переговорам, если будут реальные предложения — депутат Колесник
Шум пылесоса до 85 дБ вызывает стресс у кошек и собак
Европа пожинает плоды стратегической ошибки в Гренландии
Колопроктологи Липецкой ОКБ восстановили анатомию кишечника и мочевого пузыря
Квадратная форма ногтей стала главным трендом маникюра 2026 года — Vogue
Хоста Зибольда переносит выращивание в тени и полутени
Водители Chery Tiggo жалуются на блокировку дверей в мороз
Туфли на танкетке вернулись в моду и станут трендом 2026 года — Marianne
Нематода из сибирского пермафроста выжила 46 тысяч лет в заморозке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.