Пакет вскрыт — и корм начинает портиться: эти ошибки в хранении могут убить здоровье собаки

Даже качественный корм может стать опасным для здоровья собаки, если хранить его неправильно. Владельцы часто не придают значения условиям, в которых лежит упаковка, хотя именно здесь скрывается один из распространённых рисков. Ошибки в хранении способны привести не только к порче продукта, но и к серьёзным проблемам у питомца.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев обращает внимание, что при неправильном хранении в корме запускаются нежелательные процессы. В первую очередь речь идёт об окислении жиров и прогорклости, которые делают продукт токсичным для животного. Дополнительную опасность создаёт неподходящий температурный режим, влияющий на общее здоровье собак.
При повышенной влажности и тепле в корме начинают активно размножаться бактерии и плесень. Кроме того, открытые упаковки привлекают насекомых — жучков и моль. Всё это незаметно меняет состав пищи и увеличивает риск отравления.
"Понятно, что испорченный корм, как и любую другую еду, недопустимо давать собаке", — подчеркнул президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Последствия употребления испорченного корма могут проявляться по-разному. В лёгких случаях питомец просто отказывается от еды, так как чувствует непривычный запах или вкус. Однако нередко возникают расстройства желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции и проблемы с кожей, включая сезонную аллергию у собак.
В более тяжёлых ситуациях нарушения могут носить длительный характер. Организм собаки реагирует на токсины постепенно, и владельцы не всегда сразу связывают ухудшение состояния именно с кормом. Поэтому регулярный контроль качества и условий хранения питания играет ключевую роль в профилактике проблем, сообщает Общественная служба новостей.
Многое зависит от упаковки. Производители профессиональных линеек заранее продумывают защиту корма от воздуха и влаги.
"В чем хранить корм? Ответ довольно простой: у профессиональных линеек для хранения продуманы оригинальные упаковки с зиплоком", — подытожил Владимир Голубев.
После каждого зачерпывания корма важно максимально выпускать воздух из пакета и плотно его закрывать. Хранить корм рекомендуется в сухом, прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.
Можно, если он герметичный и используется вместе с оригинальной упаковкой.
Срок зависит от производителя, но при неправильных условиях он сокращается в разы.
Да, такой продукт лучше сразу утилизировать, не рискуя здоровьем собаки.
