Андрей Докучаев

Поцелуй, который убивает: заражение происходит незаметно, а правда всплывает слишком поздно

Учёные выявили высокий уровень паразита болезни Шагаса на юго-западе США — Earth
Зоосфера

Опасная паразитарная инфекция может годами разрушать сердце, не давая о себе знать, и теперь её всё чаще фиксируют на юго-западе США. Новое исследование выявило высокий уровень заражения переносчиков болезни Шагаса рядом с американо-мексиканской границей. Эти данные усиливают тревогу за здоровье людей и домашних животных в приграничных районах.

Triatoma rubida
Фото: Own work by xpda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Triatoma rubida

Что обнаружили ученые на границе США и Мексики

Исследовательская группа Техасского университета в Эль-Пасо выявила паразита Trypanosoma cruzi у 22 из 26 поцелуйных клопов, собранных в окрестностях Эль-Пасо. Работой руководила доктор Роза Мальдонадо, специалист по паразитарным инфекциям и мониторингу сообществ. Учёные сосредоточились на зонах, где человеческое жильё соседствует с дикой природой, поскольку именно там риск передачи инфекции особенно высок, сообщает Earth.

Сбор насекомых вёлся в течение десяти месяцев — с апреля 2024 года по март 2025 года. Световые ловушки устанавливали на высоте около одного метра над землей в пустынных районах и на окраинах жилых кварталов. В выборку попали только взрослые особи, поэтому исследование пока не показывает, где именно клопы размножаются рядом с домами.

Как передаётся болезнь Шагаса

Болезнь Шагаса — это паразитарная инфекция, которой, по данным здравоохранения, заражены более семи миллионов человек во всем мире. Основные переносчики — поцелуйные клопы, активные ночью. Во время укуса они питаются кровью, а затем могут оставить рядом инфицированные фекалии. Паразит проникает в организм через повреждённую кожу, слизистые глаз или рта.

Особую опасность создает то, что паразит способен прятаться внутри мышечных клеток. Это позволяет ему годами оставаться незамеченным, постепенно вызывая рубцевание сердечной мышцы или органов пищеварения. Из-за долгого бессимптомного периода большинство зараженных узнают о болезни уже на стадии серьезных осложнений.

Как выявляли паразита

В лаборатории учёные применили метод ПЦР — полимеразную цепную реакцию, которая позволяет находить даже минимальные следы ДНК. Из кишечной ткани насекомых извлекали генетический материал и проверяли его на наличие T. cruzi с помощью специальных зондов. Положительный результат означает, что клоп контактировал с паразитом, но не доказывает факт заражения человека.

Все исследованные экземпляры были идентифицированы как Triatoma rubida — вид, распространенный в районах Эль-Пасо и Лас-Крусеса. Насекомых находили как в природных зонах, включая государственный парк Франклин-Маунтинс, так и рядом с жилыми домами, под навесами, мусором и у деревянных конструкций.

Почему инфекция часто становится хронической

Ранние стадии болезни Шагаса обычно проходят незаметно. После первичного заражения человек может годами жить без явных симптомов, пока инфекция не переходит в хроническую фазу. В этот период паразит скрывается в тканях сердца и кишечника, повышая риск аритмий, сердечной недостаточности и увеличения органов.

По данным врачей, до трети хронически инфицированных со временем сталкиваются с поражением сердца, даже если новых укусов не было. При этом в США болезнь редко включают в стандартные обследования, что осложняет раннюю диагностику и перекликается с проблемой инфекций, передаваемых от животных, которые долго остаются вне поля зрения медицины.

"Инфекции T. cruzi, по-видимому, увеличиваются", — отметила Роза Мальдонадо.

Роль животных и домашних питомцев

Дикие млекопитающие могут служить природным резервуаром паразита, поддерживая его циркуляцию рядом с парками и жилыми кварталами. Когда клопы питаются зараженными животными, они переносят паразита дальше. В зону риска попадают и домашние питомцы, особенно собаки, поскольку для них болезнь Шагаса также может протекать скрыто и тяжело, напоминая другие опасные заболевания животных. Ветеринары рекомендуют держать питомцев в помещении ночью и регулярно осматривать места их отдыха.

Популярные вопросы о болезни Шагаса

Как выбрать анализ для диагностики?

Чаще всего используют анализ крови на антитела к T. cruzi.

Сколько стоит обследование?

Стоимость зависит от клиники и региона, но анализы обычно сопоставимы с другими серологическими тестами.

Что лучше — профилактика или лечение?

Профилактика контакта с переносчиками снижает риск, но раннее выявление критически важно для предотвращения осложнений.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука сердце животные здоровье биология
