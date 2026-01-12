Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мумия крокодила оказалась уликой: находка внутри перевернула представления о Древнем Египте

Египетская мумия крокодила, хранящаяся в музейной коллекции, преподнесла исследователям редкий сюрприз — внутри сохранилось содержимое желудка. Современное сканирование показало не только рыбу, но и бронзовый крючок, застрявший в пищеварительном тракте более двух тысяч лет назад. Эта находка проливает свет сразу на охотничьи практики и ритуалы древнего Египта. Об этом сообщает Earth.

Древний морской крокодил в египетской пустыне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Древний морской крокодил в египетской пустыне

Что обнаружили внутри мумии

Мумия находится в Бирмингемском музее и художественной галерее, где ее изучили с помощью компьютерной томографии, аналогичной медицинским сканерам. Такой подход позволяет исследовать хрупкие артефакты без разворачивания и риска повреждений. Сканирование выявило рыбу, все еще зацепленную за бронзовый крючок, а также гастролиты — камни, которые крокодилы заглатывают для пищеварения и контроля плавучести.

Расположение камней оказалось ключевым. Часть гастролитов находилась выше по пищеварительному тракту, что говорит о том, что животное погибло вскоре после кормления. Рыба не начала разлагаться, а это указывает на быструю смерть.

"Это уникальная возможность применить научный анализ к крупной мумии животного", — отметила научный сотрудник Манчестерского университета Лидия МакНайт.

Как крокодил мог погибнуть

Бронзовый крючок внутри желудка почти не оставляет сомнений во вмешательстве человека. В дикой природе такие аккуратно зафиксированные металлические предметы не встречаются. Дополнительное подтверждение дают античные тексты: в "Истории" Геродота описывается способ ловли крокодилов с помощью крючков и приманки из мяса.

Подобные методы охоты резко контрастируют с образом крокодила как практически неуязвимого хищника, который сформировался благодаря рассказам о гигантском крокодиле Густаве и других легендарных особях, переживших десятки столкновений с человеком.

Исследователи предполагают, что крючок мог повредить ткани и ускорить гибель животного. Короткий промежуток между поимкой и смертью позволил быстро передать тело бальзамировщикам, сохранив кожу, мышцы, трахею и внутренние органы нетронутыми.

Почему крокодилов мумифицировали

Для древних египтян крокодил был не просто опасным хищником. Его связывали с богом Собеком, символом силы, защиты и плодородия. В храмы приносили мумии животных как вотивные подношения — дары в надежде на помощь богов. Спрос на такие ритуальные объекты был высоким, поэтому часть крокодилов содержалась в храмовых вольерах, а других отлавливали в Ниле.

Контраст между сакральным образом и реальными размерами этих рептилий хорошо заметен, если сравнить ритуальных животных с такими рекордсменами, как гигантский крокодил Лолонг, чьи габариты и сила поражали даже современных исследователей.

Видеть, не разрушая

Отказ от физического вскрытия стал важным шагом для музейной науки. Рентгенография и КТ позволяют "заглянуть внутрь", сохранив льняные обертки. После обработки данных ученые разделили цифровую модель на сегменты, выделив металл, кости и ткани. Это дало возможность виртуально "извлечь" крючок.

На основе цифрового файла сначала создали пластиковую копию, а затем с помощью инвестиционного литья — металлическую реплику. Оригинал при этом остался полностью запечатанным и защищенным.

Сравнение методов изучения мумий животных

Традиционные вскрытия давали быстрый результат, но часто уничтожали важные детали. Современные методы, такие как компьютерная томография и синхротронное сканирование, позволяют изучать анатомию, не нарушая целостность объекта. Например, в одном из исследований 2020 года мощные рентгеновские лучи показали иной способ подготовки крокодильей мумии — с удалением тканей под кожей для замедления разложения. Это доказывает, что универсального рецепта мумификации не существовало.

Плюсы и минусы неинвазивного сканирования

Такой подход сохраняет артефакт, дает точные 3D-модели и позволяет музеям делиться визуализациями с посетителями. Среди ограничений — сложность обработки данных и высокая стоимость оборудования. Тем не менее для работы с уникальными находками этот метод становится стандартом.

Популярные вопросы о крокодильих мумиях

Как определяют возраст мумии?
Обычно по стилю обертываний, контексту находки и радиоуглеродному анализу материалов.

Сколько стоит такое исследование?
Цена зависит от оборудования и времени сканирования, но КТ обходится дешевле разрушительных методов реставрации.

Что лучше — вскрытие или сканирование?
Для редких экспонатов предпочтительнее сканирование, так как оно сохраняет объект.

