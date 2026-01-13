Музейная тайна длиной в 70 лет: редкий экспонат оказался не тем, чем его считали десятилетиями

История, которая могла перевернуть представления учёных о сроках вымирания мамонтов, неожиданно закончилась сенсационным открытием. Кости, более семи десятилетий хранившиеся в музейных архивах как останки древнего гиганта ледниковой эпохи, оказались принадлежащими совсем другому существу, сообщает Science Alert.
В середине прошлого века археолог обнаружил две крупные эпифизарные пластинки в северных районах Аляски, где нередко встречаются кости плейстоценовой мегафауны. Предположение о принадлежности находки шерстистому мамонту казалось логичным: размеры и локализация совпадали с известными данными о распространении животных той эпохи. Если возраст этих образцов действительно соответствует позднему голоцену, то это были бы самые молодые окаменелости мамонта в Восточной Берингии.
Экспонаты хранились в музее десятилетиями, пока программа изучения коллекций не позволила провести радиоуглеродный анализ. Результаты ошеломили исследователей: возраст оказался слишком "молодым" — всего от двух до трёх тысяч лет. Такое датирование полностью противоречило принятой версии о вымирании мамонтов, считавшихся исчезнувшими значительно раньше.
Дополнительное исследование химического состава костей выявило необычные пропорции изотопов азота и углерода, характерные для морских животных. Эти данные стали первой подсказкой, что образцы вовсе не принадлежали сухопутному травоядному.
Понимая, что прежняя идентификация может быть ошибочной, специалисты обратились к анализу древней ДНК. Несмотря на разрушение ядерного материала, митохондриальную ДНК удалось сравнить с образцами морских млекопитающих. Результат подтвердил: найденные кости принадлежали китам, а не древним слонам.
Этот вывод снял вопрос о гипотетическом "позднем" существовании мамонтов, но поставил новый: как останки морских животных оказались в глубине континента, вдали от современного побережья? Рассматриваются разные возможности — от перемещения костей древними людьми до путаницы в музейных коллекциях. Одна из версий предполагает также, что крупные морские млекопитающие могли заблудиться и попасть в водные системы, теперь давно исчезнувшие.
Исследователи подчёркивают, что ситуация подчёркивает важность повторной проверки музейных экспонатов, особенно тех, происхождение которых документировано недостаточно подробно.
Сходство некоторых анатомических элементов крупных млекопитающих часто приводит к путанице. Особенности строения позвоночных пластинок могли ввести первооткрывателя в заблуждение, особенно в условиях, когда такие объекты нередко встречаются рядом с остатками мамонтов.
Из-за сходства костей крупных животных, недостатка данных и ошибок архивирования.
Новые технологии позволяют выявлять ошибки и уточнять древнюю историю.
Данные изотопов и ДНК однозначно указывают на морское происхождение образцов.
