Мария Круглова

Музейная тайна длиной в 70 лет: редкий экспонат оказался не тем, чем его считали десятилетиями

Кости из Аляски не подтвердили существование поздних мамонтов — Science Alert
Зоосфера

История, которая могла перевернуть представления учёных о сроках вымирания мамонтов, неожиданно закончилась сенсационным открытием. Кости, более семи десятилетий хранившиеся в музейных архивах как останки древнего гиганта ледниковой эпохи, оказались принадлежащими совсем другому существу, сообщает Science Alert.

Окаменелая кость в музейной витрине
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Окаменелая кость в музейной витрине

Как кости мамонта оказались загадкой, не вписывающейся в хронологию

В середине прошлого века археолог обнаружил две крупные эпифизарные пластинки в северных районах Аляски, где нередко встречаются кости плейстоценовой мегафауны. Предположение о принадлежности находки шерстистому мамонту казалось логичным: размеры и локализация совпадали с известными данными о распространении животных той эпохи. Если возраст этих образцов действительно соответствует позднему голоцену, то это были бы самые молодые окаменелости мамонта в Восточной Берингии.

Экспонаты хранились в музее десятилетиями, пока программа изучения коллекций не позволила провести радиоуглеродный анализ. Результаты ошеломили исследователей: возраст оказался слишком "молодым" — всего от двух до трёх тысяч лет. Такое датирование полностью противоречило принятой версии о вымирании мамонтов, считавшихся исчезнувшими значительно раньше.

Дополнительное исследование химического состава костей выявило необычные пропорции изотопов азота и углерода, характерные для морских животных. Эти данные стали первой подсказкой, что образцы вовсе не принадлежали сухопутному травоядному.

Как учёные выяснили настоящую природу находки

Понимая, что прежняя идентификация может быть ошибочной, специалисты обратились к анализу древней ДНК. Несмотря на разрушение ядерного материала, митохондриальную ДНК удалось сравнить с образцами морских млекопитающих. Результат подтвердил: найденные кости принадлежали китам, а не древним слонам.

Этот вывод снял вопрос о гипотетическом "позднем" существовании мамонтов, но поставил новый: как останки морских животных оказались в глубине континента, вдали от современного побережья? Рассматриваются разные возможности — от перемещения костей древними людьми до путаницы в музейных коллекциях. Одна из версий предполагает также, что крупные морские млекопитающие могли заблудиться и попасть в водные системы, теперь давно исчезнувшие.

Исследователи подчёркивают, что ситуация подчёркивает важность повторной проверки музейных экспонатов, особенно тех, происхождение которых документировано недостаточно подробно.

Почему кости могли быть ошибочно классифицированы

Сходство некоторых анатомических элементов крупных млекопитающих часто приводит к путанице. Особенности строения позвоночных пластинок могли ввести первооткрывателя в заблуждение, особенно в условиях, когда такие объекты нередко встречаются рядом с остатками мамонтов.

Популярные вопросы

Почему образцы могут оказаться неверно классифицированными

Из-за сходства костей крупных животных, недостатка данных и ошибок архивирования.

Зачем проводить повторное исследование старых коллекций

Новые технологии позволяют выявлять ошибки и уточнять древнюю историю.

Могли ли кости действительно оказаться мамонтовыми

Данные изотопов и ДНК однозначно указывают на морское происхождение образцов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука ученые природа открытия животные археология
