Монстр из темноты океана раскрыл свой трюк: его движения выглядят нереальными даже на пленке

Печень акулы-гоблина снижает затраты энергии при охоте — HowStuffWorks

Таинственные обитатели океанов до сих пор хранят множество загадок, и акула-гоблин считается одной из самых необычных среди глубоководных хищников. Редкость встреч, странное строение тела и необычные повадки сделали её объектом пристального внимания исследователей, сообщает HowStuffWorks.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Акула-гоблин

Как выглядит акула-гоблин и что делает её уникальной

Эта глубоководная рыба обитает на больших глубинах, поэтому наблюдать её в естественных условиях удаётся крайне редко. С момента первых находок прошло более века, но зарегистрированных встреч остаётся всего несколько десятков. Акула-гоблин привлекает внимание необычным строением головы: удлинённая морда, маленькие глаза и особая челюстная система создают причудливые пропорции.

Её челюсти способны стремительно выдвигаться благодаря сложной системе связок, что позволяет хищнику захватывать добычу буквально молниеносным движением. Длинные изогнутые зубы расположены в три ряда, усиливая эффективность захвата. Тело покрыто полупрозрачной розоватой кожей, через которую заметна густая сеть сосудов. Средняя длина взрослых особей превышает три метра, а вес достигает почти двухсот килограммов.

Акулу-гоблина часто называют одной из самых необычных рыб, но её внешность — не случайность. На морде расположены ампулы Лоренцини — чувствительные электрорецепторы, позволяющие улавливать слабые импульсы, которые издают живые организмы при движении. Эта способность помогает охотиться в условиях абсолютной тьмы.

Несколько редких видеозаписей, сделанных глубоководными камерами, только усилили интерес исследователей. На кадрах видно, что существо движется необычно медленно и будто "плывёт в плотном воздухе", почти не работая плавниками. Такое впечатление создаётся из-за того, что его тело имеет плотность, близкую к плотности воды, а движение происходит за счёт едва уловимых корректировок положения. В результате на плёнке его манера передвижения выглядит почти нереальной — словно хищник просто скользит, не прикасаясь к воде.

Как странная печень помогает охотиться

Одной из особенностей вида считается очень большая и жирная печень. Она создаёт нейтральную плавучесть, благодаря чему рыба может предельно экономить энергию и почти не двигаться при подкрадывании к добыче. Такая тактика делает охоту более успешной, а движения — почти незаметными для потенциальных жертв.

Почему акулу-гоблина называют живым ископаемым

Долгое время считалось, что подобные виды давно исчезли. Однако находки ископаемых акул, напоминающих современных представителей, показали, что эта линия существует уже около 125 миллионов лет. Окаменелости древних рыб с аналогичными особенностями подтверждают минимальные изменения во внешнем облике вида.

Учёные предполагают, что продолжительность жизни акул-гоблинов достигает нескольких десятилетий, однако точных данных пока нет. Наблюдений слишком мало, а выживание выловленных особей в неволе практически невозможно, что затрудняет исследование их биологии.

Чем питается акула-гоблин

Анализ содержимого желудков единичных пойманных особей показывает, что основой рациона являются рыбы, креветки и кальмары. Добычу акула находит с помощью электрорецепции, а затем стремительно захватывает выдвигающимися челюстями. Из-за редкости встреч исследователи продолжают ждать новых данных: многие особи попадаются с полностью пустыми желудками, что усложняет изучение их питания.

Другие виды, считающиеся живыми ископаемыми

Некоторые морские животные, как и акула-гоблин, сохраняют черты, характерные для очень древних эволюционных линий. Осетр известен своей длинной историей развития и способностью жить более ста лет. Минога, практически не изменившаяся за сотни миллионов лет, поражает необычным строением ротового аппарата. Плащеносные акулы напоминают крупных угрей и относятся к одной из древнейших линий. Аллигаторовая щука отличается мощным телом и ядовитой икрой, а её ископаемые аналоги насчитывают десятки миллионов лет.

Популярные вопросы

Какова предполагаемая продолжительность жизни

Исследователи считают, что акулы-гоблины живут около трёх десятилетий, но точные данные пока не подтверждены.

Где их чаще всего встречают

Зарегистрированные находки чаще всего происходят у берегов Японии, но вид встречается и в других регионах Мирового океана.

Почему их так мало наблюдают

Акула обитает на значительных глубинах, недоступных для большинства исследовательских систем.