Анна Маляева

Ныряют на километры и едят без остановки: раскрыт рацион самых прожорливых китов

Короткоплавниковые гринды съедают до 202 кальмаров в день — исследователь Гоф
Зоосфера

Эти морские гиганты поражают не только размерами, но и тем, сколько энергии им требуется каждый день. Учёные смогли точно подсчитать, сколько добычи необходимо китам-пилотам, чтобы выдерживать экстремальные погружения и активную охоту. Полученные данные дают редкое представление о балансе между хищниками и ресурсами океана.

Короткоплавниковые гринды
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Короткоплавниковые гринды

Сколько кальмаров нужно киту ежедневно

Короткоплавниковые гринды, обитающие в водах у Гавайских островов, питаются почти исключительно кальмарами. Новое исследование показало, что одному киту требуется от 82 до 202 кальмаров в сутки, чтобы покрыть энергетические затраты. В пересчёте на год это десятки тысяч особей на одного хищника.

Если учитывать всю гавайскую популяцию, общее потребление достигает примерно 88 тысяч тонн кальмаров в год. При этом такие объёмы не истощают ресурсы региона, что подтверждает устойчивость местной экосистемы и объясняет, почему киты смогли стать гигантами океана.

Охота на экстремальной глубине

Главная особенность гринд — способность нырять туда, где почти нет света. В поисках добычи они регулярно опускаются на глубину до 1700 метров, используя эхолокацию. За сутки один кит может совершать около 40 глубоких погружений, тратя под водой значительно больше энергии, чем на поверхности.

"Этих животных изучали по всему миру, но о них относительно мало известно в гавайских водах", — говорит исследователь Гавайского университета Уильям Гоф.

Чтобы получить точные данные, учёные закрепляли на китах специальные метки с датчиками движения, GPS, камерами и гидрофонами. Это позволило проследить поведение животных во время охоты и сопоставить его с энергозатратами.

Кальмары как основной источник энергии

Анализ записей показал, что за одно погружение гринды обычно ловят около четырёх кальмаров. Каждый из них даёт примерно 560 килоджоулей энергии — этого хватает, чтобы компенсировать усилия, затраченные на глубоководную охоту.

Такой рацион делает китов-пилотов одними из самых эффективных хищников среди морских млекопитающих. Исследователи уже отмечали, какой прожорливый морской обитатель способен уничтожать огромные объёмы кальмаров, не нарушая при этом природное равновесие.

Почему эти данные важны

Определение суточной потребности в пище — ключевой показатель устойчивости вида. Если численность кальмаров снизится из-за изменения климата или интенсивного рыболовства, киты-пилоты могут оказаться под угрозой.

Пока же результаты исследования внушают осторожный оптимизм. Гавайские гринды нашли стабильный и обильный источник пищи, что позволяет им сохранять активность и поддерживать численность популяции. Об этом сообщает Journal of Experimental Biology.

Популярные вопросы о питании китов-пилотов

Сколько кальмаров съедает один кит за день?

В среднем от 82 до 202, в зависимости от активности и условий охоты.

Опасно ли это для экосистемы Гавайев?

Нет, текущие объёмы потребления составляют лишь небольшую часть запасов кальмаров.

Почему гринды ныряют так глубоко?

Основные скопления кальмаров находятся именно в глубоководных слоях океана.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука животные экология
