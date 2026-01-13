Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Милые снаружи — хрупкие внутри: эти популярные породы собак оказались самыми болезненными

Мальтипу признали породой с частыми болезнями ЖКТ — ветеринар Горелова
Популярность породы не всегда означает крепкое здоровье — ветеринары всё чаще напоминают об этом владельцам собак. Некоторые породы требуют особенно внимательного ухода и регулярного контроля из-за врождённых особенностей. Неправильные ожидания нередко приводят к разочарованиям и дополнительным расходам на лечение.

Породы, которые чаще сталкиваются с болезнями

В последние годы резко вырос спрос на декоративных собак, однако именно среди них нередко встречаются хронические проблемы. Особое внимание она обратила на мальтипу — гибрид мальтезе и пуделя, который активно набирает популярность.

"Сейчас бум на мальтипу, но они очень-очень больные", — отметила ветеринар Анастасия Горелова.

По словам специалиста, у мальтипу регулярно диагностируют заболевания желудочно-кишечного тракта. Эти собаки часто нуждаются в строгом подборе корма, витаминов и постоянном наблюдении у ветеринара, поскольку первые сигналы проблем со здоровьем могут проявляться через изменения в поведении и самочувствии, которые хозяева не всегда замечают сразу.

Конструктивные особенности и их последствия

Проблемы со здоровьем нередко связаны не с образом жизни, а с анатомией породы. Так, у такс уязвимым местом остаётся позвоночник. Удлинённая спина делает их склонными к межпозвоночным грыжам, особенно при лишнем весе или прыжках с высоты.

Бульдоги, по словам Гореловой, часто сталкиваются с нарушениями дыхания. Укороченная морда мешает нормальной вентиляции лёгких, из-за чего такие собаки хуже переносят жару и физические нагрузки, а любое дополнительное напряжение может усиливать врождённые проблемы.

Крупные породы — не значит выносливые

Даже собаки, которых принято считать сильными и выносливыми, могут иметь хронические слабости. Немецкие овчарки, как отмечает ветеринар, нередко страдают от заболеваний суставов, включая дисплазию, что требует особого подхода к тренировкам и прогулкам.

У ирландских волкодавов, несмотря на внушительные размеры, могут быть слабые лёгкие. Такие особенности ограничивают их физическую выносливость и делают регулярные профилактические осмотры особенно важными для поддержания качества жизни.

Маленькие, но долгоживущие

Отдельно специалист выделяет йоркширских терьеров и чихуахуа. Эти породы также часто болеют, однако при правильном уходе способны прожить долгую жизнь.

По словам Гореловой, грамотно подобранная терапия, регулярные осмотры и внимательное отношение к состоянию питомца позволяют таким собакам доживать до 18-20 лет, несмотря на врождённые особенности организма. Об этом сообщает "Лента.ру".

Сравнение пород по типу проблем

У декоративных пород чаще встречаются нарушения пищеварения и стоматологические заболевания. У собак с вытянутым телом преобладают проблемы опорно-двигательного аппарата. Брахицефальные породы больше страдают от дыхательных расстройств, а крупные собаки — от болезней суставов и сердца.

Такое распределение подчёркивает, что выбор породы должен учитывать не только внешность, но и готовность владельца адаптировать уход, режим прогулок и нагрузок под особенности конкретного животного.

Популярные вопросы о здоровье собак

Как выбрать породу с крепким здоровьем?

Чаще всего более устойчивыми оказываются породы с естественными пропорциями тела и без выраженных экстремальных признаков.

Сколько стоит содержание проблемной породы?

Расходы могут быть выше среднего из-за регулярных осмотров, анализов, лекарств и специализированных кормов.

Лучше маленькая или крупная собака?

Решающим фактором является не размер, а генетические особенности и условия содержания, которые может обеспечить владелец.

