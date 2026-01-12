Почки превращаются в булыжники: любимое лакомство стерилизованных котов работает как приговор

Рыбные кости перфорируют кишечник домашних животных — ветеринары

Образ кошки, лакомящейся свежевыловленной рыбой, прочно укоренился в массовой культуре и сознании владельцев. Однако ветеринарные врачи все чаще предупреждают, что такой рацион может скрывать серьезные угрозы для здоровья питомца, от гельминтозов до хронических заболеваний почек.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кошка и рыба

Почему кошек так сильно тянет к рыбе

Многие владельцы замечают, что их питомцы буквально теряют самообладание при запахе морепродуктов. Это объясняется не просто капризом, а глубокими эволюционными механизмами. Во-первых, кошки — облигатные хищники, и их вкусовые рецепторы настроены на распознавание белковой пищи. Рыба обладает ярко выраженным ароматом и вкусом, который сигнализирует животному о высокой питательной ценности продукта.

Во-вторых, играет роль генетическая память. Дикие предки домашних кошек часто обитали у водоемов, где рыба была доступной добычей. Поймать рыбу на мелководье зачастую проще и менее энергозатратно, чем выслеживать грызунов или птиц. Этот инстинкт охотника сохраняется и у диванных пушистых домоседов.

Кроме того, организм кошки интуитивно ищет источники необходимых микроэлементов. В рыбе содержится богатый коктейль из фосфора, магния, йода и незаменимых жирных кислот Омега-3 и Омега-6. Однако парадокс заключается в том, что именно избыток этих веществ в чистом виде может стать причиной патологий.

Скрытые угрозы натурального рыбного рациона

Несмотря на привлекательность рыбы как источника белка, ветеринары выделяют целый спектр рисков при кормлении кошки сырым продуктом. Самая очевидная опасность — паразитарная инвазия. Пресноводная рыба часто заражена гельминтами, например, возбудителями описторхоза, который разрушает печень и поджелудочную железу.

Особое внимание стоит уделить биохимическому составу. Рыба накапливает тяжелые металлы и токсины из окружающей среды, что в долгосрочной перспективе отравляет организм животного. Также специфические ферменты, содержащиеся в сырой мякоти, могут блокировать усвоение железа и витамина Е, приводя к анемии и проблемам с шерстью.

Не стоит забывать и о механических повреждениях. Мелкие и острые рыбные кости — частая причина обращения в ветеринарные клиники. Они могут застрять в гортани, повредить пищевод или даже вызвать перфорацию кишечника, что потребует экстренного хирургического вмешательства.

"Действительно, рыба не подходит для питания кошек. Речная содержит большое количество кальция и фосфора. Именно эти два минеральных вещества, а точнее их переизбыток в рационе, увеличивают вероятность возникновения мочекаменной болезни" — рассказал ветеринарный эксперт Игорь Михайлов.

Сырая рыба является переносчиком различных форм паразитов и повышает риски расстройства пищеварения.

Кости в рыбе могут травмировать желудочно-кишечный тракт животного и привести к операционному вмешательству.

Оптимальным решением для вашей кошки станут качественные сухие и влажные корма с содержанием рыбы. Такое питание безопасно для питомца, потому что производители рационов регулируют содержание кальция и фосфора, исключают попадание костей, паразитов и опасных микроорганизмов.

"Ваш питомец получит только лучшее, что может дать ему рыбка, как источник питания: качественный и легкоусвояемый белок и Омега-3 жирные кислоты", — сообщает Михайлов.

Особенности рациона стерилизованных животных

Для кастрированных котов и стерилизованных кошек рыбное меню находится под строжайшим запретом. После операции гормональный фон животного меняется, метаболизм замедляется, а мочевыводящие пути могут стать более уязвимыми для образования песка и камней.

Рыба богата солями, магнием и фосфором. У стерилизованных животных эти минералы хуже выводятся из организма и начинают кристаллизоваться в мочевом пузыре и почках. Это прямой путь к мочекаменной болезни (МКБ), образованию струвитов и оксалатов. Лечение таких состояний длительное, болезненное и дорогостоящее.

Способы приготовления и их вред

Некоторые хозяева полагают, что термическая обработка снимает риски, но это не так. Жареная рыба — это "бомба" для печени и поджелудочной железы из-за избытка жира и канцерогенов. Копченые продукты содержат вещества, провоцирующие опухоли, и при этом часто сохраняют яйца паразитов.

Соленая и вяленая рыба опасна критическим уровнем соли. Почки кошки не приспособлены к переработке такого количества натрия, что ведет к серьезным нарушениям водно-солевого баланса и почечной недостаточности.