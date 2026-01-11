Шёл на работу — вошёл в историю: под ногами внезапно оказалось то, что не должно было сохраниться

В карьере Оксфордшира нашли крупнейшее скопление следов динозавров — Earth

Обычный рабочий день в карьере на юге Англии неожиданно превратился в научную сенсацию. Во время расчистки глины сотрудник заметил странные рельефы, которые оказались следами динозавров юрского периода. Позднее выяснилось, что это крупнейшее известное место следов динозавров в Великобритании. Об этом сообщает Earth.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Следы динозавра в Оксфордшире

Случайная находка в карьере Оксфордшира

Открытие произошло в карьере Дьюарс в графстве Оксфордшир. Работник карьера Гэри Джонсон обратил внимание на выступающие гребни в глине во время плановых работ. По мере очистки поверхности стало ясно, что это не природные неровности, а хорошо сохранившиеся отпечатки лап древних животных — подобно тому, как следы динозавров в Боливии позволили восстановить целые эпизоды жизни доисторических экосистем.

На место оперативно прибыли палеонтологи, и вскоре подтвердилось: на площади карьера сохранилось более 200 следов динозавров, оставленных около 166 миллионов лет назад, в среднем юрском периоде.

Кто руководил раскопками

Полевыми исследованиями руководил доктор Дункан Мердок из Музея естественной истории Оксфордского университета. Его научная специализация связана с тем, как влажные осадки деформируются под большим весом и затем затвердевают, сохраняя форму отпечатков.

"Увидеть столь чётко сохранившиеся шаги одного животного — по-настоящему захватывающе", — отмечает доктор Мердок.

Учёные работали совместно с сотрудниками карьера и волонтёрами. Все отпечатки аккуратно очищались, измерялись и документировались, после чего часть поверхности вновь засыпали, чтобы сохранить её для будущих исследований.

Два типа следов на одной поверхности

Исследователи выявили два чётко различимых типа следов. Круглые, массивные отпечатки принадлежат зауроподам — крупным растительноядным динозаврам с длинными шеями и колоннообразными ногами. Более узкие трёхпалые следы с выраженными когтями связывают с хищными тероподами, такими как мегалозавр.

Расположение следов формирует хорошо читаемые дорожки. Повторяющаяся последовательность левых и правых шагов позволяет определить направление движения и приблизительные размеры животных.

Как следы смогли сохраниться

Отпечатки образовались в мягкой лагунной грязи. Впоследствии они быстро заполнились осадком и были погребены под новыми слоями, что защитило их от разрушения. Подобные условия сохранности помогают изучать не только поведение динозавров, но и более древние формы жизни, как это произошло при анализе ископаемых следов древних организмов.

В одном из участков зафиксирован редкий момент: трёхпалый след теропода вдавлен в более старый округлый след зауропода. Это указывает на то, что динозавры прошли по этой поверхности с небольшим временным интервалом.

Что говорят шаги о поведении динозавров

Длина шага и ориентация дорожек позволяют делать выводы о скорости и характере движения. В карьере зафиксированы десятки почти параллельных следов зауроподов, что может указывать на групповое перемещение стада.

При этом учёные подчёркивают, что расчёт скорости остаётся приблизительным: глубина грязи и скольжение лап могли искажать длину шага.

Современные технологии на службе науки

Перед возобновлением карьерных работ поверхность была зафиксирована с помощью дронов. Аэрофотосъёмка легла в основу фотограмметрии — метода создания трёхмерных моделей по сериям снимков.

Цифровые модели позволяют проводить измерения и анализ без повторного вскрытия породы, что особенно важно для хрупких объектов.

Сравнение с предыдущими находками

Новое место находок связано с более ранними исследованиями в карьере Ардли, расположенном неподалёку. Там ранее была обнаружена дорожка длиной более 180 метров, однако доступ к ней был ограничен, и данные оказались неполными.

Текущая находка даёт возможность гораздо более детального изучения и может стать новым эталоном для исследований следов динозавров в Великобритании.

Плюсы и минусы следовых находок

Следы дают уникальную информацию, но имеют свои ограничения.

Преимущества:

показывают поведение, а не только строение тела;

фиксируют направление и характер движения;

сохраняют момент времени.

Ограничения:

не позволяют точно определить вид;

зависят от условий осадков;

быстро разрушаются при изменении среды.

Популярные вопросы о следах динозавров в Великобритании

Можно ли точно определить вид динозавра по следу?

Нет, следы позволяют говорить лишь о группе и типе передвижения.

Почему такие находки редки?

Следы требуют особых условий для сохранения и часто разрушаются при разработке карьеров.

Будет ли место охраняться?

Рассматривается возможность придания участку статуса объекта особого научного интереса.