Плюшевая игрушка, собранная из колючек: этот зверь обрекает на голодную смерть любого хищника

Иголки североамериканского дикобраза мигрируют по телу жертвы к органам

Этот зверь выглядит нелепо и даже трогательно, но одна встреча с ним может обернуться тяжёлыми последствиями. Пушистая внешность скрывает оружие, от которого страдают даже крупные хищники и домашние собаки. Поркупин — пример того, как внешность может быть обманчивой.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Молодой поркупин

Кто такой поркупин и почему его недооценивают

Поркупин, или североамериканский дикобраз, значительно крупнее, чем кажется на фотографиях. Взрослый самец достигает до 120 сантиметров в длину и весит около 18 килограммов — по размеру это сопоставимо со средней собакой. Круглая морда, маленькие глаза и густой мех создают впечатление безобидного животного, но именно под шерстью скрывается его главное преимущество.

Спина и хвост поркупина покрыты примерно 30 тысячами острых игл. Это видоизменённые волосы, которые легко отделяются от тела при прикосновении и глубоко застревают в коже противника. Для защиты зверю не нужно нападать — достаточно повернуться спиной.

Где живёт и чем питается дикобраз

Ареал поркупина охватывает почти всю Северную Америку. Он обитает в лесах, кустарниках, скалах, возле рек и даже в городских парках и садах. Главное условие — наличие растительности. В рацион входят кора деревьев, трава, семена и фрукты.

Особую роль играют хвойные деревья: на них поркупины не только кормятся, но и спасаются от врагов. Правда, лазают они неуклюже и нередко падают с высоты, иногда — прямо на собственные иглы.

Почему иглы смертельно опасны

Каждая иголка покрыта антибактериальным слоем, который защищает самого поркупина от инфекций, если он поранится во время падения. Однако для других животных эта защита не работает. Вместе с иглой в рану попадают грязь и микроорганизмы, вызывая воспаление, отёк и нагноение.

Дополнительную опасность создаёт форма игл. На их поверхности есть микроскопические зазубрины, направленные назад. Из-за этого колючки невозможно просто вытащить — при движении они проникают глубже и могут мигрировать к жизненно важным органам. Ветеринары фиксировали случаи, когда иглы оказывались в лёгких и даже мозге, сообщает дзен-канал "Книга животных".

Опасность для собак и диких животных

Чаще всего от поркупинов страдают домашние собаки. Зверь не нападает первым, но любопытство пса почти гарантирует травмы морды и лап. Для домашних животных помощь ветеринара может спасти жизнь, а вот для диких хищников такие ранения часто заканчиваются гибелью от голода.

Тем не менее пумы, росомахи, медведи и куницы иногда рискуют охотиться на дикобразов. Их стратегия — перевернуть зверя и атаковать незащищённый живот, но удаётся это далеко не всегда.

Отношения с человеком

Люди издавна охотились на поркупинов. Коренные народы использовали мясо в пищу, а иглы — для украшений и утвари. Сегодня во многих штатах охота разрешена: зверей считают вредителями из-за повреждения коры деревьев и человеческих вещей.

Поркупины обожают соль, поэтому грызут инструменты, обувь и даже выходят на дороги, посыпанные реагентами. Это часто приводит к авариям, но поведение животных не меняется.

Медленное размножение и выживание вида

Размножаются дикобразы неторопливо. Самка вынашивает детёныша около шести месяцев — необычно долго для грызуна. На свет появляется один полностью развитый детёныш, который уже через месяц способен добывать пищу самостоятельно.

Несмотря на медленное размножение, падения с деревьев и давление со стороны человека, виду ничего не угрожает. Более того, поркупины расширяют ареал обитания. Вероятно, их колючая защита остаётся самым надёжным аргументом в борьбе за выживание.

Популярные вопросы о поркупинах

Насколько опасен поркупин для человека?

Прямой угрозы нет, но контакт с иглами может привести к серьёзным травмам.

Можно ли вытащить иглы самостоятельно?

Специалисты не рекомендуют это делать из-за риска осложнений.