Ольга Сакиулова

Пока люди разговаривают, собаки учатся : эксперимент, который меняет взгляд на интеллект животных

Собаки формируют словесные ассоциации без поощрения — исследователь Шани Дрор
Зоосфера

Некоторые собаки способны осваивать новые слова, просто слушая разговоры людей, без тренировок и команд. Эти навыки оказались сопоставимы с тем, как маленькие дети начинают понимать речь. Новое исследование показало, что за таким поведением стоят сложные когнитивные механизмы. Об этом сообщает журнал Science.

Как собаки учатся словам без обучения

Учёные из Университета Этвёша Лоранда и Венского университета ветеринарной медицины изучили редкую группу собак, которых называют Gifted Word Learners — "одарённые в обучении словам". Эти животные знают десятки и даже сотни названий предметов, чаще всего игрушек, и пополняют словарный запас в повседневной жизни.

В ходе экспериментов собакам не давали прямых инструкций. Они просто наблюдали, как их владельцы разговаривают между собой и манипулируют новым предметом. Животные находились в стороне, без зрительного контакта и жестов в свою сторону.

"Они способны интерпретировать сложные социальные взаимодействия и извлекать из них значимую информацию", — отмечается в пресс-релизе под руководством исследовательницы Шани Дрор.

Эксперименты по методике детской психологии

Методология была заимствована из когнитивных исследований младенцев в возрасте около полутора лет. Всего в основной части участвовали десять собак, уже умевших различать названия множества игрушек.

В одном из тестов животные после пассивного наблюдения должны были выбрать нужный предмет из набора, где были и знакомые, и новые игрушки. Семь из десяти собак справились с задачей, показав около 80% правильных ответов — почти столько же, сколько при классическом обучении.

Отдельно проверялась ситуация, когда слово произносилось уже после того, как предмет убирали из поля зрения. Даже в этом случае большинство собак смогли правильно установить связь между словом и объектом.

Почему это редкое явление

Чтобы исключить эффект новизны, исследователи повторили эксперимент с обычными бордер-колли, не имевшими опыта изучения названий предметов. Ни одна из этих собак не показала осмысленного результата: выбор делался случайно.

Собаки GWL, напротив, обладают естественным словарём до 100 названий и могут запоминать до 12 новых слов в неделю, сохраняя их в памяти годами. При этом они не принадлежат к одной породе — помимо бордер-колли, в выборке были лабрадор, немецкая овчарка и австралийская пастушья собака.

"Это как сравнивать велосипед и автомобиль: оба едут, но принцип работы разный", — говорится в комментарии Шани Дрор.

Что это значит для науки о языке

Результаты исследования указывают, что основы обучения словам могут быть связаны не только с человеческой речью, но и с более универсальными социальными механизмами. Собаки, живущие рядом с людьми тысячелетиями, могли эволюционно развить способность понимать намерения и контекст общения.

Такие же навыки наблюдаются у детей примерно с 18 месяцев, когда они начинают усваивать слова, просто слушая речь взрослых. Речь не идёт о равенстве видов, но сходство принципов оказалось неожиданно близким.

Популярные вопросы о способности собак понимать слова

Могут ли все собаки учить слова таким способом?
Нет, подобные способности выявлены лишь у небольшой группы животных.

Сколько слов способна запомнить собака?
Отдельные особи знают до сотни названий предметов.

Что лучше — обучение командами или пассивное слушание?
Для большинства собак эффективнее классическое обучение, но для GWL пассивное слушание тоже работает.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
