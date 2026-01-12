Пока люди разговаривают, собаки учатся : эксперимент, который меняет взгляд на интеллект животных

Некоторые собаки способны осваивать новые слова, просто слушая разговоры людей, без тренировок и команд. Эти навыки оказались сопоставимы с тем, как маленькие дети начинают понимать речь. Новое исследование показало, что за таким поведением стоят сложные когнитивные механизмы. Об этом сообщает журнал Science.
Учёные из Университета Этвёша Лоранда и Венского университета ветеринарной медицины изучили редкую группу собак, которых называют Gifted Word Learners — "одарённые в обучении словам". Эти животные знают десятки и даже сотни названий предметов, чаще всего игрушек, и пополняют словарный запас в повседневной жизни.
В ходе экспериментов собакам не давали прямых инструкций. Они просто наблюдали, как их владельцы разговаривают между собой и манипулируют новым предметом. Животные находились в стороне, без зрительного контакта и жестов в свою сторону.
"Они способны интерпретировать сложные социальные взаимодействия и извлекать из них значимую информацию", — отмечается в пресс-релизе под руководством исследовательницы Шани Дрор.
Методология была заимствована из когнитивных исследований младенцев в возрасте около полутора лет. Всего в основной части участвовали десять собак, уже умевших различать названия множества игрушек.
В одном из тестов животные после пассивного наблюдения должны были выбрать нужный предмет из набора, где были и знакомые, и новые игрушки. Семь из десяти собак справились с задачей, показав около 80% правильных ответов — почти столько же, сколько при классическом обучении.
Отдельно проверялась ситуация, когда слово произносилось уже после того, как предмет убирали из поля зрения. Даже в этом случае большинство собак смогли правильно установить связь между словом и объектом.
Чтобы исключить эффект новизны, исследователи повторили эксперимент с обычными бордер-колли, не имевшими опыта изучения названий предметов. Ни одна из этих собак не показала осмысленного результата: выбор делался случайно.
Собаки GWL, напротив, обладают естественным словарём до 100 названий и могут запоминать до 12 новых слов в неделю, сохраняя их в памяти годами. При этом они не принадлежат к одной породе — помимо бордер-колли, в выборке были лабрадор, немецкая овчарка и австралийская пастушья собака.
"Это как сравнивать велосипед и автомобиль: оба едут, но принцип работы разный", — говорится в комментарии Шани Дрор.
Результаты исследования указывают, что основы обучения словам могут быть связаны не только с человеческой речью, но и с более универсальными социальными механизмами. Собаки, живущие рядом с людьми тысячелетиями, могли эволюционно развить способность понимать намерения и контекст общения.
Такие же навыки наблюдаются у детей примерно с 18 месяцев, когда они начинают усваивать слова, просто слушая речь взрослых. Речь не идёт о равенстве видов, но сходство принципов оказалось неожиданно близким.
Могут ли все собаки учить слова таким способом?
Нет, подобные способности выявлены лишь у небольшой группы животных.
Сколько слов способна запомнить собака?
Отдельные особи знают до сотни названий предметов.
Что лучше — обучение командами или пассивное слушание?
Для большинства собак эффективнее классическое обучение, но для GWL пассивное слушание тоже работает.
Почему аромат быстро исчезает и как продлить его звучание? Метод теневого нанесения помогает парфюму раскрыться мягче и сопровождать в течение дня.