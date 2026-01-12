Пока люди разговаривают, собаки учатся : эксперимент, который меняет взгляд на интеллект животных

Собаки формируют словесные ассоциации без поощрения — исследователь Шани Дрор

Некоторые собаки способны осваивать новые слова, просто слушая разговоры людей, без тренировок и команд. Эти навыки оказались сопоставимы с тем, как маленькие дети начинают понимать речь. Новое исследование показало, что за таким поведением стоят сложные когнитивные механизмы. Об этом сообщает журнал Science.

Фото: Анна Маляева is licensed under Publik domain Собака лежит на ногах хозяина

Как собаки учатся словам без обучения

Учёные из Университета Этвёша Лоранда и Венского университета ветеринарной медицины изучили редкую группу собак, которых называют Gifted Word Learners — "одарённые в обучении словам". Эти животные знают десятки и даже сотни названий предметов, чаще всего игрушек, и пополняют словарный запас в повседневной жизни.

В ходе экспериментов собакам не давали прямых инструкций. Они просто наблюдали, как их владельцы разговаривают между собой и манипулируют новым предметом. Животные находились в стороне, без зрительного контакта и жестов в свою сторону.

"Они способны интерпретировать сложные социальные взаимодействия и извлекать из них значимую информацию", — отмечается в пресс-релизе под руководством исследовательницы Шани Дрор.

Эксперименты по методике детской психологии

Методология была заимствована из когнитивных исследований младенцев в возрасте около полутора лет. Всего в основной части участвовали десять собак, уже умевших различать названия множества игрушек.

В одном из тестов животные после пассивного наблюдения должны были выбрать нужный предмет из набора, где были и знакомые, и новые игрушки. Семь из десяти собак справились с задачей, показав около 80% правильных ответов — почти столько же, сколько при классическом обучении.

Отдельно проверялась ситуация, когда слово произносилось уже после того, как предмет убирали из поля зрения. Даже в этом случае большинство собак смогли правильно установить связь между словом и объектом.

Почему это редкое явление

Чтобы исключить эффект новизны, исследователи повторили эксперимент с обычными бордер-колли, не имевшими опыта изучения названий предметов. Ни одна из этих собак не показала осмысленного результата: выбор делался случайно.

Собаки GWL, напротив, обладают естественным словарём до 100 названий и могут запоминать до 12 новых слов в неделю, сохраняя их в памяти годами. При этом они не принадлежат к одной породе — помимо бордер-колли, в выборке были лабрадор, немецкая овчарка и австралийская пастушья собака.

"Это как сравнивать велосипед и автомобиль: оба едут, но принцип работы разный", — говорится в комментарии Шани Дрор.

Что это значит для науки о языке

Результаты исследования указывают, что основы обучения словам могут быть связаны не только с человеческой речью, но и с более универсальными социальными механизмами. Собаки, живущие рядом с людьми тысячелетиями, могли эволюционно развить способность понимать намерения и контекст общения.

Такие же навыки наблюдаются у детей примерно с 18 месяцев, когда они начинают усваивать слова, просто слушая речь взрослых. Речь не идёт о равенстве видов, но сходство принципов оказалось неожиданно близким.

Популярные вопросы о способности собак понимать слова

Могут ли все собаки учить слова таким способом?

Нет, подобные способности выявлены лишь у небольшой группы животных.

Сколько слов способна запомнить собака?

Отдельные особи знают до сотни названий предметов.

Что лучше — обучение командами или пассивное слушание?

Для большинства собак эффективнее классическое обучение, но для GWL пассивное слушание тоже работает.