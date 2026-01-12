Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Собака отводит уши назад — и это не случайно: знак, за которым скрываются разные эмоции

Плотно прижатые к голове уши у собак могут быть признаком тревоги
Зоосфера

Иногда один взгляд на собаку заставляет задуматься: она спокойна или напряжена, довольна или насторожена? Положение ушей — один из самых заметных, но при этом неоднозначных сигналов. Отведённые назад уши могут говорить о разных эмоциях и состояниях, и в 2026 году кинологи по-прежнему советуют читать этот жест только в связке с языком тела.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Язык тела важнее одного жеста

В отличие от поджатого хвоста уши не имеют единственного "перевода". Собака может отводить их назад в радости, тревоге или даже из любопытства. Поэтому важно учитывать позу целиком: положение хвоста, выражение морды, напряжение мышц, направление взгляда и общую обстановку — дома, на прогулке или во время языка тела собаки.

Спокойствие и удовлетворённость

У некоторых пород уши анатомически расположены так, что в расслабленном состоянии они естественно уходят назад. В этом случае уши не прижаты к голове, а лежат свободно. Тело собаки мягкое, хвост опущен без напряжения, пасть слегка приоткрыта, дыхание ровное. Такое поведение часто можно заметить во время отдыха или после активной прогулки.

Страх и нервозность

Если уши плотно прижаты и отведены назад, это может быть признаком тревоги. Обычно к этому добавляются другие сигналы: избегание зрительного контакта, поджатый хвост, желание отойти или спрятаться. Подобная реакция возможна при громких звуках, резких движениях или в незнакомой обстановке и часто совпадает с тревожными сигналами у собак.

Предупреждение и защита

Иногда положение ушей сигнализирует о готовности защищаться. В таких ситуациях собака выглядит напряжённой, может рычать, оскаливать зубы, пристально смотреть, а шерсть на холке — приподниматься. Это уже не просто жест, а чёткое предупреждение, которое важно вовремя распознать.

Боль и дискомфорт

Редко, но всё же бывает, что уши отводятся назад из-за боли. При воспалениях, травмах или других проблемах питомец старается минимизировать неприятные ощущения. Если такое поведение сопровождается изменением аппетита, вялостью или тряской головой, визит к ветеринару лучше не откладывать.

Попытка лучше слышать

Иногда причина совсем безобидна. Собака может отводить уши назад, чтобы уловить звук за спиной. Это особенно заметно на прогулке, когда питомец реагирует на шаги, голос или резкий шум позади себя, сообщает Pet Story.

Популярные вопросы о поведении собак

Как отличить страх от расслабленности?

Страх сопровождается напряжением тела и попыткой увеличить дистанцию.

Всегда ли отведённые уши — повод для тревоги?

Нет, чаще всего это нейтральный или ситуативный сигнал.

Когда стоит обратиться к ветеринару?

Если жест повторяется вместе с признаками боли или резкими изменениями поведения.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
