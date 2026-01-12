Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Попугаи не бросаются в дружбу с головой: правило сближения, которое работает без слов

Попугаи-монахи начинают дружбу без прямого контакта — аспирантка О'Коннелл
Зоосфера

Даже у птиц знакомство с новыми соседями требует осторожности и такта. Учёные выяснили, что попугаи-монахи не спешат сближаться и выстраивают дружбу поэтапно, внимательно оценивая поведение друг друга. Такой подход снижает риск конфликтов и помогает находить надёжных партнёров.

Дружба попугаев
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Осторожный путь к дружбе

Попугаи-монахи при встрече с незнакомыми птицами действуют постепенно. Сначала они держатся на расстоянии, позволяя себе лишь короткие и безопасные сближения. Со временем дистанция сокращается, и только после этого возможны более тесные формы контакта, такие как совместное сидение или уход за перьями.

Исследователи отмечают, что подобная стратегия характерна для многих социальных животных. Она позволяет оценить намерения нового знакомого и избежать агрессии на раннем этапе общения, что хорошо вписывается в более широкие модели социального поведения животных.

Почему социальные связи так важны

"Общение может принести много пользы, но дружба должна с чего-то начинаться", — говорит ведущий автор исследования, аспирант Клэр О'Коннелл.

У попугаев часто формируются устойчивые связи с одним или двумя партнёрами. Такие союзы могут включать взаимный уход, длительное совместное времяпрепровождение и даже репродуктивные отношения. Поддержание близких контактов связано со снижением уровня стресса и повышением шансов на успешное размножение.

Риски первых контактов

Несмотря на преимущества дружбы, первые шаги к ней могут быть опасными. Некоторые птицы реагируют агрессивно на чрезмерное внимание со стороны незнакомцев, что иногда приводит к травмам. Именно поэтому осторожность становится ключевым элементом социальной стратегии.

Чтобы изучить этот процесс, учёные поместили группы попугаев-монахов, ранее не знакомых друг с другом, в просторный вольер. Наблюдения были сосредоточены на том, как менялась дистанция между птицами и какие пары со временем переходили к более дружелюбному поведению.

Как формируются устойчивые отношения

В рамках работы было проанализировано более 179 парных взаимодействий с использованием статистических моделей. Учёные сравнивали поведение знакомых и незнакомых птиц и обнаружили заметные различия.

"Запечатлеть первые мгновения знакомства с незнакомцем может быть непросто, поэтому мы были очень рады, что наши эксперименты позволили нам наблюдать за этим процессом вблизи", — сказала Клэр О'Коннелл.

Незнакомые попугаи сначала избегали тесного контакта, но постепенно привыкали находиться рядом. Со временем некоторые из них начинали ухаживать друг за другом, делиться кормом или образовывали пары, сообщает SciTechDaily.

Общая закономерность в животном мире

Похожее поведение ранее наблюдали и у других видов. Например, исследования летучих мышей показали, что они тоже сначала ограничиваются безопасными формами взаимодействия и лишь затем переходят к более тесному сотрудничеству. Схожие принципы можно увидеть и в коллективном поведении птиц, где доверие и согласованность формируются не мгновенно, а через повторяющиеся сигналы.

Популярные вопросы о социальных связях попугаев

Сколько длится формирование дружбы у попугаев?

Процесс может занимать от нескольких дней до недель.

Что лучше для снижения конфликтов — изоляция или постепенное знакомство?

Наблюдения показывают, что постепенное сближение даёт более стабильный результат.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука природа питомцы животные поведение животных
