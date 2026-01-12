Размером с ладонь, охотится как лев: летучая мышь, которая ломает привычные законы выживания

Эффективность охоты летучих мышей достигает около 50% — ученый Байер

В тропических лесах Панамы учёные обратили внимание на крошечное животное, которое ведёт себя как настоящий хищник из саванны. Летучая мышь с бахромчатыми губами охотится не суетливо, а выжидательно, полагаясь на точность и расчёт. Её стратегия больше напоминает повадки льва, чем типичную ночную охоту рукокрылых.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Летучая мышь охотится на лягушку

Маленький хищник с большими амбициями

Летучая мышь с бахромчатыми губами (Trachops cirrhosus) обитает в лесах Центральной Америки и давно привлекает внимание биологов необычным рационом. В отличие от большинства мелких хищников, она охотится не на насекомых, а на позвоночных — лягушек, птиц и мелких млекопитающих. Это противоречит привычным представлениям о том, как должен вести себя зверёк с быстрым метаболизмом и ограниченными запасами энергии.

Чтобы понять, как именно этим мышам удаётся выживать, международная команда исследователей из Орхусского университета и Смитсоновского института тропических исследований использовала биологинг. На 20 животных закрепили миниатюрные датчики, которые фиксировали перемещения и записывали окружающие звуки во время ночных вылетов.

Охота без суеты и лишних движений

Анализ данных показал, что большую часть времени летучие мыши вовсе не летают. Около 89 % ночи они проводят неподвижно, экономя энергию и прислушиваясь к окружающей среде. Основную роль играет слух: животные улавливают низкочастотные звуки, включая брачные крики лягушек, а уже затем подключают зрение и эхолокацию.

Когда подходящий момент найден, атака занимает считанные секунды. Большинство охотничьих вылетов длились менее трёх минут, а средний активный полёт — всего восемь секунд. Такой подход позволяет минимизировать затраты энергии и повышает шансы на успех.

Эффективность на уровне крупных хищников

Результативность охоты оказалась неожиданно высокой. Примерно половина попыток заканчивалась добычей — показатель, недостижимый для многих крупных хищников. Для сравнения, у львов успешной бывает около 14 % атак, а у белых медведей — лишь несколько процентов.

"Было невероятно обнаружить, что эти летучие мыши охотятся, как крупные хищники, запертые в крошечных телах", — говорит научный сотрудник Орхусского университета Леони Байер.

Почти равный по весу ужин

Размер добычи тоже удивил исследователей. В среднем она составляла около семи процентов массы тела летучей мыши, а иногда почти не уступала ей по весу. За один приём пищи животное может съесть до 30 граммов — почти столько же, сколько весит само. Самый продолжительный зафиксированный процесс кормления длился 84 минуты, что позволило оценить размеры жертвы по звукам жевания. Об этом сообщает SciTechDaily.

Опыт решает многое

Наблюдения показали, что возраст играет важную роль. Более старые особи чаще справлялись с крупной добычей и действовали увереннее. Этот вид способен годами помнить звуки потенциальной жертвы и перенимать новые приёмы, наблюдая за сородичами.

"Мы хотели увидеть лес глазами летучих мышей и понять, что происходит в темноте", — говорит доцент Орхусского университета Лаура Стидшолт.

Летучие мыши и крупные кошки

Несмотря на разницу в размерах, Trachops cirrhosus и львы используют схожий подход. Оба вида предпочитают выжидание активному преследованию. Они делают ставку на точный момент атаки и после удачной охоты долго отдыхают, восстанавливая силы. Главное отличие — инструменты: если кошки полагаются на зрение и силу, то летучие мыши компенсируют это исключительным слухом и эхолокацией.

Плюсы и минусы такой тактики

Выжидательная охота имеет очевидные преимущества и ограничения. Она позволяет экономить энергию и получать калорийную добычу. При этом животное зависит от редких, но крупных жертв и должно обладать высокой точностью.

К плюсам относятся

низкие энергозатраты;

высокая результативность;

возможность питаться крупной добычей.

Среди минусов

зависимость от акустической среды,

необходимость долгого ожидания.

