Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Хищник-одиночка вдруг запел: подо льдом обнаружили странный ритм с чёткими правилами

Леопардовые тюлени поют под водой до 13 часов в сутки — Earth
Зоосфера

Леопардовые тюлени, считающиеся одними из самых одиночных хищников Антарктиды, неожиданно оказались настоящими "музыкантами". Учёные выяснили, что эти животные часами поют под водой, а структура их песен поразительно напоминает детские рифмы. Такое сходство заставило исследователей по-новому взглянуть на подводную коммуникацию тюленей. Об этом сообщает Earth.

Тюлень отдыхает на снегу
Фото: flickr.com by Airwolfhound, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тюлень отдыхает на снегу

Неожиданное сходство с человеческими рифмами

Исследование провела команда из UNSW Sydney, проанализировав архивные записи вокализации леопардовых тюленей. Учёные обратили внимание не на сами звуки, а на их последовательность и повторяемость. Оказалось, что песни имеют чёткую временную структуру и предсказуемый ритм, близкий к тому, что характерен для детских считалок и колыбельных.

"Песни леопардовых тюленей обладают удивительно структурированной временной организацией", — сказала кандидат наук UNSW и ведущий автор исследования Люсинда Чемберс.

По словам исследователей, уровень информационной энтропии — показателя предсказуемости последовательности — оказался почти таким же, как у простых человеческих рифм.

Кто и зачем поёт подо льдом

Несмотря на музыкальные ассоциации, тюлени не поют своим детёнышам. Основную вокализацию издают самцы, и причины у этого вполне практичные. Песни связаны с конкуренцией и брачным поведением, а не с заботой о потомстве.

Леопардовые тюлени живут в холодных водах вокруг Антарктиды и большую часть года проводят в одиночестве. Однако весной, с конца октября до начала января, их поведение меняется. Самцы ежедневно погружаются под паковый лёд и поют, чередуя около двух минут под водой с двумя минутами на поверхности, повторяя этот цикл до 13 часов в сутки.

"Певчие птицы" Южного океана

Соавтор исследования профессор Трейси Роджерс из UNSW начала записывать песни леопардовых тюленей ещё в 1990-х годах.

"Они невероятно преданы этому занятию. Для них это серьёзное дело", — сказала профессор Роджерс.

Такая активность делает леопардовых тюленей своеобразными "певчими птицами" Южного океана, только вместо воздуха их сцена — толща ледяной воды.

Песни, которые слышны на расстоянии

Вокализация леопардовых тюленей состоит из пяти основных звуков, общих для всей популяции. Уникальность каждой песни определяется не тембром, а порядком и комбинацией этих элементов.

"Вы не различите тюленей по самому звуку. Значение имеет структура и шаблон", — объяснил профессор Роджерс.

По мнению учёных, высокая повторяемость и строгая организация помогают звукам распространяться на большие расстояния подо льдом, не искажаясь.

Сигналы для самок и соперников

Самцы располагаются далеко друг от друга на морском льду, но их голоса легко преодолевают эти расстояния. Это особенно важно, поскольку самки бывают готовы к спариванию всего несколько дней в году.

"Чёткая структура песен помогает удалённым слушателям точно распознавать сигнал и понимать, кто именно поёт", — отметила Люсинда Чемберс.

При этом песни выполняют двойную функцию: они одновременно привлекают самок и предупреждают соперников о занятой территории.

Индивидуальные "подписи" в песнях

Для анализа учёные сравнили записи 26 самцов леопардовых тюленей с вокализациями горбатых китов, дельфинов, беличьих обезьян и различными стилями человеческой музыки — от барокко до песен The Beatles. Ближе всего по структуре оказались именно детские рифмы.

Схожие принципы индивидуальных сигналов ранее описывались и у других морских видов, включая уникальные звуковые сигналы дельфинов, которые используются для распознавания друг друга.

Хотя все тюлени используют один и тот же "алфавит" из пяти звуков, каждый самец выстраивает их в собственной последовательности. Учёные предполагают, что такие песни могут выполнять роль индивидуального идентификатора.

Как собирались данные

Записи, использованные в исследовании, были сделаны в 1990-х годах. Тогда профессор Роджерс днём помечала отдельных тюленей безопасным красителем, а ночью возвращалась, чтобы записывать их вокализацию.

Этот метод позволил сопоставить песни с конкретными особями и выявить индивидуальные различия.

Что учёные хотят узнать дальше

Современные технологии открывают новые возможности для изучения этих подводных "концертов". Исследователи планируют использовать математические модели, чтобы проверить, выполняют ли песни леопардовых тюленей ту же функцию, что и индивидуальные сигналы у других морских млекопитающих.

Плюсы и минусы такой вокализации

Структурированные песни дают тюленям заметные преимущества, но имеют и ограничения.

  • Плюсы: дальность распространения сигнала, узнаваемость, передача информации о силе и выносливости;
  • Минусы: высокая энергетическая затратность и зависимость от сезона размножения.

Популярные вопросы о песнях леопардовых тюленей

Почему песни сравнивают с детскими рифмами?
Из-за простой, повторяющейся структуры и высокой предсказуемости последовательностей.

Кто поёт — самцы или самки?
В основном поют самцы, особенно в период размножения.

Для чего нужны эти песни?
Они помогают привлекать самок и одновременно сигнализируют соперникам о территории.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука биология животные антарктида
Новости Все >
Солнечные бури вызывают геомагнитные токи в энергосистеме Алтая
Рецепт печёных яблок с взбитыми белками и корицей
12 проверенных сортов моркови для огорода в 2026 году по опыту агрономов
Причины головной боли и способы облегчения без лекарств — Just Talks
Аналитики прогнозируют умеренный рост авторынка в 2026 году
Магнитные аномалии Земли отклоняют стрелку компаса до 20 градусов — МГУ
В России обсуждают расширение программы льготной аренды жилья
Возвращение к работе после каникул требует 3–5 дней адаптации — психолог
Бег зимой на улице требует сокращения нагрузки и разминки в помещении
Каракатица меняет окраску за 200 миллисекунд и использует тактический обман
Сейчас читают
Узкие поля шляп — новый тренд головных уборов 2026 — ND Mais
Красота и стиль
Узкие поля шляп — новый тренд головных уборов 2026 — ND Mais
К 2026 году китайские бренды формируют новые модельные линейки для России
Авто
К 2026 году китайские бренды формируют новые модельные линейки для России
Бункер-703 построили в 1961 году для архива МИД
Наука и техника
Бункер-703 построили в 1961 году для архива МИД
Популярное
Весь мир обсуждает корейские антивозрастные кремы: работают ли они так, как обещают поклонники

Корейские кремы обещают гладкость и упругость кожи, но действительно ли их увлажняющие формулы работают так, как о них говорят? Истина может удивить.

Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Соседи удивятся: посадки вдоль забора, которые создают эффект профессионального ландшафта
Спуск на 43 метра, гермодвери и связь с метро: бункер, о котором Москва узнала лишь спустя 60 лет
Отрежьте лишнее — получите стиль: стрижки, которые станут главной модой лета 2026 года
Гибриды занимают крупнейшую долю авторынка Европы Сергей Милешкин Простые формы внеземной жизни могут найти к 2075 году — астрофизик Адерин-Покок Вероника Эйнуллаева Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе Любовь Степушова
Невозможное стало реальностью: Китай укротил пустыню с помощью соломы, воды и солнечной энергии
Каждый прыжок — как щелчок по жиру: простое упражнение ускоряет сжигание калорий даже дома
Этот цвет волос убивает возраст: омоложение, о котором молчат стилисты — секрет в этих оттенках
Этот цвет волос убивает возраст: омоложение, о котором молчат стилисты — секрет в этих оттенках
Последние материалы
12 проверенных сортов моркови для огорода в 2026 году по опыту агрономов
Запах из душевого слива возникает из-за отложений и пересыхания сифона
Плотные кремы провоцируют появление милиумов
Фаршированные перцы готовят с мясом, крупами, сыром и овощами — Allrecipes
Причины головной боли и способы облегчения без лекарств — Just Talks
Новый вид жаб Brachycephalus lulai нашли в облачных лесах Бразилии
Аналитики прогнозируют умеренный рост авторынка в 2026 году
Шторм Горетти приносит порывы ветра до 170 км/ч — Science&Vie
Медузы вводят яд самым быстрым движением в природе — SciTechDaily
Удобная обувь стала ключевым трендом 2026 года — ND+
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.