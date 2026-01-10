Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Не случайность, а закономерность: эволюция снова приводит к одному и тому же финалу

Учёные зафиксировали не менее пяти независимых случаев карцинизации — Earth
Зоосфера

В истории жизни на Земле эволюция не раз шла по удивительно похожему сценарию. Как минимум пять раз разные группы животных независимо друг от друга приобретали крабоподобную форму тела. Почему именно этот "дизайн" снова и снова оказывается успешным, учёные до сих пор не могут объяснить. Об этом сообщает Earth.

синий краб
Фото: chadgpt.ru by Клементьева Наталья is licensed under Free More info
синий краб

Почему эволюция снова выбирает форму краба

Явление, при котором несвязанные между собой виды приобретают крабоподобное строение, биологи называют карцинизацией. Речь идёт о частном случае конвергентной эволюции, когда разные линии развивают схожие признаки под давлением одинаковых условий среды. Особенно часто это происходит у десятиногих ракообразных — группы с десятью конечностями и сегментированным телом.

Крабоподобная форма даёт заметные преимущества. Широкий и уплощённый панцирь помогает протискиваться в расщелины, защищает от хищников и снижает уязвимость мягких тканей. Подвёрнутый под тело хвост освобождает место для мощных мышц, а низкий центр тяжести облегчает быстрые повороты и передвижение боком.

Что происходит внутри крабового тела

Исследование под руководством доктора Йонаса Кейлера из Ростокского университета показало, что изменения затрагивают не только внешний облик. Как только у ракообразного начинает укорачиваться хвост и расширяться панцирь, перестраиваются внутренние системы. Мышцы, брюшная нервная цепочка и даже элементы кровеносной системы меняют своё положение.

"Когда тело становится более плоским, внутренние органы вынуждены адаптироваться к новой архитектуре", — отмечается в научной работе.

Учёные подчёркивают, что эти изменения не случайны. Внутренняя морфология во многом зависит от внешней формы, а значит, эволюция следует вполне предсказуемым ограничениям.

Карцинизация и происхождение крабов

Настоящие крабы относятся к группе Brachyura, но крабоподобные формы встречаются и в другой ветви — Anomura, куда входят крабы-отшельники, королевские крабы и приземистые омары. Внешне они похожи, но эволюционно находятся на разных линиях.

Исследователи сравнивали не только панцири и клешни, но и внутреннее строение организмов. Такой подход помогает отличить истинное родство от внешнего сходства, которое может вводить в заблуждение при классификации.

Как учёные "заглядывают" под панцирь

Для анализа команда использовала микрокомпьютерную томографию. Этот метод позволяет создавать трёхмерные модели органов без вскрытия животных. Твёрдый панцирь ракообразных идеально подходит для такого сканирования, удерживая ткани в стабильном положении.

Благодаря этому учёные смогли сопоставить расположение нервов, жаберных камер и пищеварительных органов у разных видов с одинаковым внешним обликом. Такой "внутренний взгляд" показал, что крабовая форма тела накладывает схожие анатомические компромиссы.

Королевские крабы и следы прошлого

Генетические исследования ещё в 1990-х показали, что королевские крабы произошли от крабов-отшельников. Это наводит на мысль, что карцинизация могла начаться с отказа от заимствованной раковины в пользу собственной защиты.

Некоторые виды до сих пор сохраняют признаки этого прошлого, включая асимметрию тела, характерную для жизни в спиральных раковинах. Учёные продолжают уточнять родственные связи, поскольку разные гены могут указывать на разные эволюционные сценарии.

Параллельная эволюция и ограничения формы

Помимо конвергентной эволюции биологи говорят и о параллельной, когда близкие группы используют схожие "наследственные инструменты". У ракообразных уже есть сегментированное тело и суставные ноги, поэтому небольшие изменения в развитии могут привести к уплощению панциря и укорочению хвоста.

Гены развития задают рамки возможных форм. После каждой линьки новая оболочка должна быть устойчивой, и это ограничивает разнообразие стабильных вариантов. В результате эволюция может идти по повторяющимся путям.

Почему крабоподобные формы сбивают с толку

Сходство панцирей нередко вводит исследователей в заблуждение. Под одинаковой оболочкой могут скрываться разные комбинации органов. Работа Кейлера описывает так называемые "цепочки согласованности", когда изменение одной функции тянет за собой целый каскад внутренних перестроек.

Широкий панцирь влияет на мышцы, мышцы — на нервы и сосуды. Из-за этого трудно понять, какие признаки были отобраны напрямую, а какие возникли как побочный эффект.

Чему учит карцинизация

Сравнивая независимые случаи появления крабоподобных тел, учёные могут проверить, насколько эволюция предсказуема. Остаётся открытым вопрос, какие условия среды особенно благоприятствуют такому строению и как быстро разные линии способны к нему прийти.

По мере развития генетических методов и технологий сканирования исследователи надеются приблизиться к ответу, почему природа так часто "изобретает" краба.

Сравнение: настоящие крабы и крабоподобные формы

Настоящие крабы из группы Brachyura имеют собственную эволюционную линию и устойчивую внутреннюю организацию. Крабоподобные формы из других групп выглядят похоже, но могут сохранять следы прежнего образа жизни. Внешнее сходство не всегда означает одинаковое происхождение. Именно поэтому для анализа всё чаще используют не панцирь, а внутреннюю морфологию и генетику.

Плюсы и минусы крабоподобного строения

Крабовая форма тела считается успешной, но она не лишена ограничений. Её преимущества и недостатки хорошо заметны при сравнении разных линий.

  • плюсы: защита от хищников, устойчивость, мощные клешни, эффективное передвижение;
  • минусы: ограниченная гибкость тела, зависимость от линьки, сложная внутренняя перестройка.

Популярные вопросы о карцинизации

Что такое карцинизация простыми словами?
Это процесс, при котором разные животные независимо друг от друга становятся похожими на крабов.

Сколько раз в истории происходила карцинизация?
По данным учёных, не менее пяти раз у десятиногих ракообразных.

Почему именно форма краба так популярна в эволюции?
Она сочетает защиту, устойчивость и эффективность движения, что делает её выгодной в разных условиях среды.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука животные биология исследование
Новости Все >
Китайские хирурги нашли уникальный способ спасти оторванное ухо — пришили к стопе
Семейная поездка в "Кратер алмазов" обернулась сенсацией — New York Post
В ДНР стартует программа геологоразведки с акцентом на редкоземельные металлы
NASA готовится к запуску миссии Artemis II в начале февраля — BBC
Восстановление печени после праздников может занять до 400 дней — профессор Каневская
Слой снега 40 см на крыше 100 м² создаёт нагрузку до 20 тонн — инженер Ахтямов
Россия готовится к продовольственной экспансии в 2026 году
С 1 февраля 2026 года семьи смогут оформить только одну льготную ипотеку
Отключение отопления зимой за долги запрещено законом — эксперт ЖКХ Бондарь
Лазейки для льготной ипотеки закрываются
Сейчас читают
Бункер-703 построили в 1961 году для архива МИД
Наука и техника
Бункер-703 построили в 1961 году для архива МИД
Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science
Наука и техника
Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science
Шикшу относят к вечнозелёным кустарникам семейства вересковых
Садоводство, цветоводство
Шикшу относят к вечнозелёным кустарникам семейства вересковых
Популярное
Соседи удивятся: посадки вдоль забора, которые создают эффект профессионального ландшафта

Забор может стать частью красивого сада. Рассказываем, какие растения лучше посадить вдоль ограды, чтобы участок выглядел ухоженным и просторным.

Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Весь мир обсуждает корейские антивозрастные кремы: работают ли они так, как обещают поклонники
Отрежьте лишнее — получите стиль: стрижки, которые станут главной модой лета 2026 года
Спуск на 43 метра, гермодвери и связь с метро: бункер, о котором Москва узнала лишь спустя 60 лет
Простые формы внеземной жизни могут найти к 2075 году — астрофизик Адерин-Покок Вероника Эйнуллаева ГАЗ-3105 показали в Европе, но серийно не выпускали Сергей Милешкин Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе Любовь Степушова
Каждый прыжок — как щелчок по жиру: простое упражнение ускоряет сжигание калорий даже дома
Невозможное стало реальностью: Китай укротил пустыню с помощью соломы, воды и солнечной энергии
Картофель становится монстром урожайности: метод Балабанова делает один куст ценнее целой грядки
Картофель становится монстром урожайности: метод Балабанова делает один куст ценнее целой грядки
Последние материалы
Китайские хирурги нашли уникальный способ спасти оторванное ухо — пришили к стопе
Соус для запеканки из курицы и моркови готовят из сливок и молока
Горшки с балконными растениями перемещают к стенам для защиты от зимних ветров
Разнообразие движений предотвращает падения после 70 лет — Boc-maintenance
Деление спатифиллума весной снижает риск стресса для растения — Actualno
Зимнее проветривание теплицы снижает влажность и риск болезней растений — Actualno
Папайя улучшает пищеварение и предотвращает вздутие живота
Чугунная сковорода обеспечивает равномерную выпечку блинов
Семейная поездка в "Кратер алмазов" обернулась сенсацией — New York Post
В ДНР стартует программа геологоразведки с акцентом на редкоземельные металлы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.