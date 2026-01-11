Фламинго оказались подводными инженерами: странные движения фламинго оказались точным расчётом

Фламинго давно считаются одними из самых эффективных добытчиков пищи среди птиц. Эти яркие обитатели мелководий могут часами стоять в воде, почти не поднимая головы. Недавнее исследование показало, что за внешне простыми движениями скрывается сложная и продуманная техника кормления.
Большую часть дня фламинго проводят, погрузив голову в воду. Их основной рацион составляют артемия, микроскопические ракообразные и другая мелкая живность, обитающая у дна. Такой способ питания сформировался в ходе эволюции и тесно связан с тем, как поведение птиц подчиняется скрытым правилам.
Во время кормления фламинго выполняют серию скоординированных движений. Они ритмично поворачивают голову, слегка приоткрывают клюв и одновременно работают лапами, поднимая осадок со дна. Эти движения выглядят неуклюже, но именно они создают нужный гидродинамический эффект.
Учёные выяснили, что движения головы и ног формируют направленный поток воды. Он буквально засасывает пищу со дна водоёма прямо к клюву, где встроенная система фильтрации задерживает съедобные частицы и выпускает лишнюю воду.
Такая техника особенно полезна в мутных и солёных водоёмах, где зрение почти бесполезно. Подобные адаптации показывают, насколько точно миграции и поведение птиц запрограммированы генетически.
Фламинго приспособились к жизни в условиях, где пища распределена неравномерно. Их способ кормления позволяет получать максимум энергии при минимальных затратах, что даёт преимущество в конкурентной среде.
Коллективное кормление усиливает эффект: когда рядом питаются несколько птиц, движение воды становится интенсивнее, и добыча быстрее поднимается со дна.
Способы кормления у разных видов птиц формировались под влиянием среды обитания и доступных ресурсов. Фламинго используют активную и сложную механику, тогда как другие водоплавающие виды полагаются на иные стратегии.
Фламинго добывают пищу с помощью направленного потока воды. Движения головы и лап создают эффект всасывания, после чего клюв фильтрует добычу, задерживая мелких ракообразных и микроорганизмы. Этот метод особенно эффективен в мутных и солёных водоёмах.
Утки чаще применяют пассивную фильтрацию. Они процеживают ил и воду клювом, не создавая выраженного потока, поэтому эффективность кормления зависит от плотности пищи в среде.
Цапли и аисты используют зрительную охоту. Они выжидают момент и молниеносно захватывают добычу, полагаясь на точность и скорость, а не на массовое извлечение корма.
Таким образом, фламинго выигрывают в условиях мелководий с богатым донным слоем, тогда как другие птицы успешнее там, где добыча крупнее или хорошо заметна визуально. Об этом сообщает Science News.
Подобный способ добычи пищи делает фламинго крайне успешными в определённых условиях, но накладывает и ограничения.
Плюсы:
Минусы:
Основу рациона составляют артемия, мелкие ракообразные, водоросли и микроорганизмы.
Такое положение позволяет клюву работать как фильтр и эффективно втягивать пищу со дна.
На мелководьях с илистым дном и богатой микрофауной.
Корейские кремы обещают гладкость и упругость кожи, но действительно ли их увлажняющие формулы работают так, как о них говорят? Истина может удивить.