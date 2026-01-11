Фламинго оказались подводными инженерами: странные движения фламинго оказались точным расчётом

Фламинго засасывают пищу со дна с помощью движений головы и лап

Фламинго давно считаются одними из самых эффективных добытчиков пищи среди птиц. Эти яркие обитатели мелководий могут часами стоять в воде, почти не поднимая головы. Недавнее исследование показало, что за внешне простыми движениями скрывается сложная и продуманная техника кормления.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Фламинго

Как фламинго добывают пищу

Большую часть дня фламинго проводят, погрузив голову в воду. Их основной рацион составляют артемия, микроскопические ракообразные и другая мелкая живность, обитающая у дна. Такой способ питания сформировался в ходе эволюции и тесно связан с тем, как поведение птиц подчиняется скрытым правилам.

Во время кормления фламинго выполняют серию скоординированных движений. Они ритмично поворачивают голову, слегка приоткрывают клюв и одновременно работают лапами, поднимая осадок со дна. Эти движения выглядят неуклюже, но именно они создают нужный гидродинамический эффект.

Секрет "подводного пылесоса"

Учёные выяснили, что движения головы и ног формируют направленный поток воды. Он буквально засасывает пищу со дна водоёма прямо к клюву, где встроенная система фильтрации задерживает съедобные частицы и выпускает лишнюю воду.

Такая техника особенно полезна в мутных и солёных водоёмах, где зрение почти бесполезно. Подобные адаптации показывают, насколько точно миграции и поведение птиц запрограммированы генетически.

Почему эта стратегия так эффективна

Фламинго приспособились к жизни в условиях, где пища распределена неравномерно. Их способ кормления позволяет получать максимум энергии при минимальных затратах, что даёт преимущество в конкурентной среде.

Коллективное кормление усиливает эффект: когда рядом питаются несколько птиц, движение воды становится интенсивнее, и добыча быстрее поднимается со дна.

Способы добычи пищи у водоплавающих птиц

Способы кормления у разных видов птиц формировались под влиянием среды обитания и доступных ресурсов. Фламинго используют активную и сложную механику, тогда как другие водоплавающие виды полагаются на иные стратегии.

Фламинго добывают пищу с помощью направленного потока воды. Движения головы и лап создают эффект всасывания, после чего клюв фильтрует добычу, задерживая мелких ракообразных и микроорганизмы. Этот метод особенно эффективен в мутных и солёных водоёмах.

Утки чаще применяют пассивную фильтрацию. Они процеживают ил и воду клювом, не создавая выраженного потока, поэтому эффективность кормления зависит от плотности пищи в среде.

Цапли и аисты используют зрительную охоту. Они выжидают момент и молниеносно захватывают добычу, полагаясь на точность и скорость, а не на массовое извлечение корма.

Таким образом, фламинго выигрывают в условиях мелководий с богатым донным слоем, тогда как другие птицы успешнее там, где добыча крупнее или хорошо заметна визуально. Об этом сообщает Science News.

Плюсы и минусы такой техники кормления

Подобный способ добычи пищи делает фламинго крайне успешными в определённых условиях, но накладывает и ограничения.

Плюсы:

высокая эффективность,

возможность кормиться в мутной воде,

доступ к обильным ресурсам.

Минусы:

зависимость от мелководий и узкого спектра добычи,

необходимость постоянного контакта с водой.

Популярные вопросы о питании фламинго

Что едят фламинго?

Основу рациона составляют артемия, мелкие ракообразные, водоросли и микроорганизмы.

Почему фламинго стоят вниз головой?

Такое положение позволяет клюву работать как фильтр и эффективно втягивать пищу со дна.

Где эта техника работает лучше всего?

На мелководьях с илистым дном и богатой микрофауной.