Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Фламинго оказались подводными инженерами: странные движения фламинго оказались точным расчётом

Фламинго засасывают пищу со дна с помощью движений головы и лап
Зоосфера

Фламинго давно считаются одними из самых эффективных добытчиков пищи среди птиц. Эти яркие обитатели мелководий могут часами стоять в воде, почти не поднимая головы. Недавнее исследование показало, что за внешне простыми движениями скрывается сложная и продуманная техника кормления. 

Фламинго
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Фламинго

Как фламинго добывают пищу

Большую часть дня фламинго проводят, погрузив голову в воду. Их основной рацион составляют артемия, микроскопические ракообразные и другая мелкая живность, обитающая у дна. Такой способ питания сформировался в ходе эволюции и тесно связан с тем, как поведение птиц подчиняется скрытым правилам.

Во время кормления фламинго выполняют серию скоординированных движений. Они ритмично поворачивают голову, слегка приоткрывают клюв и одновременно работают лапами, поднимая осадок со дна. Эти движения выглядят неуклюже, но именно они создают нужный гидродинамический эффект.

Секрет "подводного пылесоса"

Учёные выяснили, что движения головы и ног формируют направленный поток воды. Он буквально засасывает пищу со дна водоёма прямо к клюву, где встроенная система фильтрации задерживает съедобные частицы и выпускает лишнюю воду.

Такая техника особенно полезна в мутных и солёных водоёмах, где зрение почти бесполезно. Подобные адаптации показывают, насколько точно миграции и поведение птиц запрограммированы генетически.

Почему эта стратегия так эффективна

Фламинго приспособились к жизни в условиях, где пища распределена неравномерно. Их способ кормления позволяет получать максимум энергии при минимальных затратах, что даёт преимущество в конкурентной среде.

Коллективное кормление усиливает эффект: когда рядом питаются несколько птиц, движение воды становится интенсивнее, и добыча быстрее поднимается со дна.

Способы добычи пищи у водоплавающих птиц

Способы кормления у разных видов птиц формировались под влиянием среды обитания и доступных ресурсов. Фламинго используют активную и сложную механику, тогда как другие водоплавающие виды полагаются на иные стратегии.

Фламинго добывают пищу с помощью направленного потока воды. Движения головы и лап создают эффект всасывания, после чего клюв фильтрует добычу, задерживая мелких ракообразных и микроорганизмы. Этот метод особенно эффективен в мутных и солёных водоёмах.

Утки чаще применяют пассивную фильтрацию. Они процеживают ил и воду клювом, не создавая выраженного потока, поэтому эффективность кормления зависит от плотности пищи в среде.

Цапли и аисты используют зрительную охоту. Они выжидают момент и молниеносно захватывают добычу, полагаясь на точность и скорость, а не на массовое извлечение корма.

Таким образом, фламинго выигрывают в условиях мелководий с богатым донным слоем, тогда как другие птицы успешнее там, где добыча крупнее или хорошо заметна визуально. Об этом сообщает Science News.

Плюсы и минусы такой техники кормления

Подобный способ добычи пищи делает фламинго крайне успешными в определённых условиях, но накладывает и ограничения.

Плюсы:

  • высокая эффективность,
  • возможность кормиться в мутной воде,
  • доступ к обильным ресурсам.

Минусы:

  • зависимость от мелководий и узкого спектра добычи,
  • необходимость постоянного контакта с водой.

Популярные вопросы о питании фламинго

Что едят фламинго?

Основу рациона составляют артемия, мелкие ракообразные, водоросли и микроорганизмы.

Почему фламинго стоят вниз головой?

Такое положение позволяет клюву работать как фильтр и эффективно втягивать пищу со дна.

Где эта техника работает лучше всего?

На мелководьях с илистым дном и богатой микрофауной.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука птицы питание животные экология поведение животных
Новости Все >
Фильм "Буратино" доказал свою кассовую состоятельность
В могиле викингов нашли две раковины гребешка у рта скелет — сотрудник Соваж
Сливочный суп с брокколи и курицей на курином бульоне
Солнечные бури вызывают геомагнитные токи в энергосистеме Алтая
Рецепт печёных яблок с взбитыми белками и корицей
12 проверенных сортов моркови для огорода в 2026 году по опыту агрономов
Причины головной боли и способы облегчения без лекарств — Just Talks
Аналитики прогнозируют умеренный рост авторынка в 2026 году
Магнитные аномалии Земли отклоняют стрелку компаса до 20 градусов — МГУ
В России обсуждают расширение программы льготной аренды жилья
Сейчас читают
Стрижка бикси самая модная прическа 2026 года
Красота и стиль
Стрижка бикси самая модная прическа 2026 года
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Новости спорта
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
В Норфолке нашли почти целую боевую трубу карникс — директор экспедиции Марк Хинман
Наука и техника
В Норфолке нашли почти целую боевую трубу карникс — директор экспедиции Марк Хинман
Популярное
Весь мир обсуждает корейские антивозрастные кремы: работают ли они так, как обещают поклонники

Корейские кремы обещают гладкость и упругость кожи, но действительно ли их увлажняющие формулы работают так, как о них говорят? Истина может удивить.

Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Соседи удивятся: посадки вдоль забора, которые создают эффект профессионального ландшафта
Спуск на 43 метра, гермодвери и связь с метро: бункер, о котором Москва узнала лишь спустя 60 лет
Отрежьте лишнее — получите стиль: стрижки, которые станут главной модой лета 2026 года
Гибриды занимают крупнейшую долю авторынка Европы Сергей Милешкин Простые формы внеземной жизни могут найти к 2075 году — астрофизик Адерин-Покок Вероника Эйнуллаева Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе Любовь Степушова
После 50 лет пресс качают не на полу, а на тротуаре: обычная ходьба превращается в секретное оружие для кора
Этот цвет волос убивает возраст: омоложение, о котором молчат стилисты — секрет в этих оттенках
Невозможное стало реальностью: Китай укротил пустыню с помощью соломы, воды и солнечной энергии
Невозможное стало реальностью: Китай укротил пустыню с помощью соломы, воды и солнечной энергии
Последние материалы
В могиле викингов нашли две раковины гребешка у рта скелет — сотрудник Соваж
Организму требуется 1.5-1.8 литров воды в день — Der Spiegel
Правило трёх в интерьере создаёт визуальный баланс и асимметрию — Real Simple
Сметанный соус с яйцом сохраняет рыбу сочной при запекании
Липиды и церамиды восстанавливают защитный барьер кожи — косметолог Спиридонова
Плотный тон и матовая пудра ускоряют визуальное старение кожи — Bovary
Холодный запуск в два приёма снижает износ двигателя
Белый налив относится к раннелетним сортам яблонь
Потепление на 2–3 °C запускало таяние антарктического льда в плиоцене — Earth
Подтягивание колена к локтю стоя развивает баланс и вращение — Eat This, Not That!
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.