Синий призрак Атлантики: рыбак вытянул из глубины существо, шанс увидеть которое — 1 из 200 миллионов

Генетическая аномалия окрашивает панцирь лобстера в синий — Science&Vie

В океане иногда случаются находки, которые выглядят как ошибка природы. Рыбак из США поднял из Атлантики лобстера цвета яркого сапфира — настолько редкого, что шанс на такую встречу сравним с выигрышем в лотерею. Ученые подтверждают: подобных экземпляров почти не существует. Об этом сообщает Science&Vie.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Синий лобстер

Необычный улов у берегов Массачусетса

Летом прошлого года ловец лобстеров Брэд Мыслински работал в прибрежных водах Салема, штат Массачусетс. На борту своей лодки Sophia & Emma он вытащил из ловушки американского лобстера (Homarus americanus), панцирь которого имел насыщенный синий оттенок. Для профессионального рыбака, ежедневно перебирающего десятки ракообразных, такая находка стала настоящим потрясением.

По оценкам специалистов Северо-восточного центра морских наук, вероятность встретить синего лобстера составляет примерно один случай на 200 миллионов. Даже среди редких цветовых мутаций этот экземпляр относится к исключительным.

"Исследования показывают, что лишь один из двух миллионов американских лобстеров бывает синим, а шанс поймать его в промысловых условиях еще ниже", — отмечает координатор просветительской программы Сьерра Муньос / говорится в комментарии научного центра.

Почему лобстер стал синим

Необычный окрас оказался следствием редкой генетической аномалии. В организме лобстера происходит чрезмерная выработка белкового комплекса, известного как крустацианин. Именно он связывается с пигментами панциря и отвечает за сине-коричневые оттенки ракообразных до термической обработки.

Когда крустацианина становится слишком много, привычный зелено-бурый цвет сменяется насыщенным синим. При этом по поведению и образу жизни такой лобстер ничем не отличается от сородичей.

После поимки редкий экземпляр был передан в научный центр при школе, где его поселили в тактильный бассейн. Ученики дали лобстеру имя Нептун. Он питается мидиями и предпочитает прятаться среди камней, как и большинство представителей вида.

Насколько разнообразны лобстеры по цвету

Хотя синий окрас считается одним из самых редких, природа иногда удивляет и другими вариантами. Ученые фиксировали лобстеров с желтым, пятнистым, почти белым и даже розово-фиолетовым оттенком. Существуют так называемые "ситцевые" и "сахарные" лобстеры, а также альбиносы.

Однако ярко-синий цвет остается одной из самых редких мутаций, особенно заметной в естественной среде, где маскировка играет ключевую роль для выживания.

Впечатляющая биология американских лобстеров

Американские лобстеры известны не только вариациями окраски, но и своей потенциальной долговечностью. По данным морских биологов, отдельные особи могут жить десятилетиями и даже приближаться к столетнему возрасту. Это связывают с активной выработкой теломеразы — фермента, участвующего в обновлении клеток.

Хотя такие показатели остаются предметом научных дискуссий, лобстеры действительно считаются одними из самых долгоживущих морских беспозвоночных.

Сравнение редких окрасов лобстеров

Синий лобстер — один из самых узнаваемых редких вариантов, но не единственный. Желтые и альбиносы встречаются еще реже, однако именно насыщенный синий цвет делает таких особей особенно ценными для научных центров и океанариумов. В отличие от промысловых ракообразных, редкие мутации чаще всего сохраняют для наблюдений и образовательных программ.

Популярные вопросы о синих лобстерах

Можно ли встретить синего лобстера в природе?

Да, но вероятность крайне мала — такие случаи единичны.

Меняется ли цвет при варке?

Как и у обычных лобстеров, при приготовлении панцирь становится красным из-за разрушения белковых связей.

Почему таких лобстеров не возвращают в океан?

Чаще всего их передают в научные или образовательные центры для изучения и демонстрации.