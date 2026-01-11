Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Гадюка, что уносит жизни, вдруг начала их спасать: неожиданный поворот в африканских саваннах

Африканская гадюка поедает грызунов в 12 раз больше нормы — SciTechDaily
Зоосфера

Эту змею в Африке привыкли бояться и избегать. Ее укус считается одним из самых опасных на континенте, а встречи с ней нередко заканчиваются трагически. Однако ученые обнаружили сторону, о которой почти не говорили раньше. Об этом сообщает SciTechDaily со ссылкой на исследование Университета Витватерсранда.

Гадюка
Фото: flickr.com by Bernard DUPONT from FRANCE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Гадюка

Самая опасная змея континента с неожиданной пользой

Поражающая гадюка (Bitis arietans) обитает в саваннах и степях Африки к югу от Сахары и в среднем достигает одного метра в длину. По данным Всемирной организации здравоохранения, укусы этой змеи ежегодно приводят к десяткам тысяч смертей, что делает ее самой смертоносной в регионе. Долгое время гадюку рассматривали исключительно как угрозу для человека и домашнего скота.

Однако новое научное исследование показало, что роль этого хищника в экосистеме значительно шире. Для стран Африки, где сельское хозяйство обеспечивает занятостью до 60-70% населения, значение гадюки может оказаться неожиданно важным.

Естественный регулятор численности грызунов

Основной вклад поражающей гадюки связан с контролем популяций грызунов. Именно крысы и мыши считаются одними из главных вредителей африканского сельского хозяйства. Они уничтожают семена, повреждают побеги и корневую систему растений, а также загрязняют поля и корм для животных.

Исследователи отмечают, что гадюки — мастера засадной охоты. Благодаря маскировке они эффективно подстерегают добычу и способны быстро реагировать на рост численности грызунов. В периоды всплеска популяций змеи меняют поведение и охотятся активнее.

Почему гадюка эффективнее других хищников

Ученые использовали показатель, называемый "факторной степенью проглатывания", который позволяет оценить, насколько хищник способен увеличить потребление пищи сверх обычного уровня. Результаты оказались впечатляющими.

"Хотя одна гадюка съедает меньше добычи, чем лиса или мангуст, высокая численность этих змей обеспечивает мощный совокупный эффект", — отмечает профессор Грэм Александер, ведущий автор исследования.

Отдельные особи способны поедать в несколько раз больше грызунов, чем в обычных условиях, а за одну охоту змея может уничтожить до десяти вредителей. В совокупности это делает гадюк более устойчивым и долгосрочным фактором защиты посевов, чем многие млекопитающие хищники.

Значение для сельского хозяйства и экологии

Использование природных механизмов контроля вредителей особенно важно на фоне ограниченного доступа к химическим средствам защиты растений. Гадюки не требуют затрат, не нарушают экосистемный баланс и действуют точечно, реагируя именно на рост численности грызунов.

При этом исследователи подчеркивают: речь не идет о поощрении контакта человека со змеями. Напротив, важно учитывать их роль при планировании сельскохозяйственных территорий и сохранении природных ландшафтов.

Сравнение: гадюки и другие хищники в борьбе с грызунами

Млекопитающие хищники, такие как мангусты, лисы или дикие кошки, действительно активно охотятся на грызунов, но их численность ограничена, а рацион более разнообразен. Поражающая гадюка, напротив, специализируется именно на мелких животных и сохраняет высокую плотность популяции. Это делает ее особенно эффективной в масштабах больших сельскохозяйственных регионов.

Популярные вопросы о роли поражающей гадюки в сельском хозяйстве

Опасна ли гадюка для фермеров?

Да, укус змеи крайне опасен, поэтому прямые контакты недопустимы. Речь идет не о приручении, а о сохранении вида в естественной среде.

Может ли змея заменить другие способы борьбы с грызунами?

Нет, гадюка — часть комплексной системы. Она снижает нагрузку на поля, но не исключает других мер.

Почему нельзя просто уничтожить грызунов химикатами?

Химические средства вредят экосистеме, почве и животным, тогда как природные хищники действуют избирательно.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы африка природа экология сельское хозяйство
