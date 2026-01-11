Гадюка, что уносит жизни, вдруг начала их спасать: неожиданный поворот в африканских саваннах

Эту змею в Африке привыкли бояться и избегать. Ее укус считается одним из самых опасных на континенте, а встречи с ней нередко заканчиваются трагически. Однако ученые обнаружили сторону, о которой почти не говорили раньше. Об этом сообщает SciTechDaily со ссылкой на исследование Университета Витватерсранда.
Поражающая гадюка (Bitis arietans) обитает в саваннах и степях Африки к югу от Сахары и в среднем достигает одного метра в длину. По данным Всемирной организации здравоохранения, укусы этой змеи ежегодно приводят к десяткам тысяч смертей, что делает ее самой смертоносной в регионе. Долгое время гадюку рассматривали исключительно как угрозу для человека и домашнего скота.
Однако новое научное исследование показало, что роль этого хищника в экосистеме значительно шире. Для стран Африки, где сельское хозяйство обеспечивает занятостью до 60-70% населения, значение гадюки может оказаться неожиданно важным.
Основной вклад поражающей гадюки связан с контролем популяций грызунов. Именно крысы и мыши считаются одними из главных вредителей африканского сельского хозяйства. Они уничтожают семена, повреждают побеги и корневую систему растений, а также загрязняют поля и корм для животных.
Исследователи отмечают, что гадюки — мастера засадной охоты. Благодаря маскировке они эффективно подстерегают добычу и способны быстро реагировать на рост численности грызунов. В периоды всплеска популяций змеи меняют поведение и охотятся активнее.
Ученые использовали показатель, называемый "факторной степенью проглатывания", который позволяет оценить, насколько хищник способен увеличить потребление пищи сверх обычного уровня. Результаты оказались впечатляющими.
"Хотя одна гадюка съедает меньше добычи, чем лиса или мангуст, высокая численность этих змей обеспечивает мощный совокупный эффект", — отмечает профессор Грэм Александер, ведущий автор исследования.
Отдельные особи способны поедать в несколько раз больше грызунов, чем в обычных условиях, а за одну охоту змея может уничтожить до десяти вредителей. В совокупности это делает гадюк более устойчивым и долгосрочным фактором защиты посевов, чем многие млекопитающие хищники.
Использование природных механизмов контроля вредителей особенно важно на фоне ограниченного доступа к химическим средствам защиты растений. Гадюки не требуют затрат, не нарушают экосистемный баланс и действуют точечно, реагируя именно на рост численности грызунов.
При этом исследователи подчеркивают: речь не идет о поощрении контакта человека со змеями. Напротив, важно учитывать их роль при планировании сельскохозяйственных территорий и сохранении природных ландшафтов.
Млекопитающие хищники, такие как мангусты, лисы или дикие кошки, действительно активно охотятся на грызунов, но их численность ограничена, а рацион более разнообразен. Поражающая гадюка, напротив, специализируется именно на мелких животных и сохраняет высокую плотность популяции. Это делает ее особенно эффективной в масштабах больших сельскохозяйственных регионов.
Да, укус змеи крайне опасен, поэтому прямые контакты недопустимы. Речь идет не о приручении, а о сохранении вида в естественной среде.
Нет, гадюка — часть комплексной системы. Она снижает нагрузку на поля, но не исключает других мер.
Химические средства вредят экосистеме, почве и животным, тогда как природные хищники действуют избирательно.
