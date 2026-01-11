Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Размер с рисовое зёрнышко, значение глобальное: новый вид жаб стал символом гибели лесов Бразилии

Новый вид жаб Brachycephalus lulai нашли в облачных лесах Бразилии
В горных лесах Бразилии учёные обнаружили новый вид миниатюрных оранжевых жаб, которые легко умещаются на кончике карандаша. Находка стала редким примером того, как малоизученные экосистемы продолжают открывать неожиданные формы жизни. Исследование вновь привлекло внимание к уязвимости атлантических лесов и их уникальных обитателей.

Где и как нашли крошечную жабу

Новый вид был обнаружен в облачных лесах Серра-ду-Кирири — горного хребта на юге Атлантического леса Бразилии. Эти леса формируются на высоте от 1000 до 2500 метров и почти круглый год окутаны плотным слоем облаков, что создаёт особый микроклимат. Именно такие условия способствуют появлению микроэндемичных видов, существующих только на ограниченных участках территории.

Размеры обнаруженных жаб оказались поразительно малы. Самцы достигают длины от 9 до 11 мм, а самки — от 11 до 14 мм, что делает их одними из самых маленьких четвероногих животных на планете. Учёные отмечают, что взрослая особь полностью помещается на кончике стандартного карандаша.

Особенности внешности и поведения

Жабы имеют ярко-оранжевое тело с характерными зелёными и коричневыми пятнами, что делает их заметными на фоне опавшей листвы. Несмотря на миниатюрные размеры, у вида есть уникальный брачный крик, состоящий из двух коротких звуковых сигналов. Именно по этому акустическому признаку исследователи заподозрили, что столкнулись с ранее неизвестным видом.

Для подтверждения открытия команда провела компьютерную томографию скелета и анализ ДНК. Сравнение генетического материала показало, что жаба близка к двум другим видам рода Brachycephalus, обитающим в том же горном массиве, но при этом имеет самостоятельный эволюционный путь.

Почему открытие важно для науки

По оценкам биологов, на Земле обитает около восьми миллионов видов животных, из которых описано лишь около двух миллионов. Атлантический лес Бразилии считается одной из ключевых "горячих точек" биоразнообразия, но при этом остаётся одним из самых уязвимых регионов из-за вырубки и фрагментации территорий.

Новый вид получил название Brachycephalus lulai — в честь президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Учёные подчёркивают, что это символический жест, призванный привлечь внимание к вопросам охраны природы.

Меры по сохранению редких видов

После открытия исследователи призвали к немедленным шагам по защите среды обитания жаб. В частности, они предложили создать заповедник дикой природы Серра-ду-Кирири без выкупа частных земель, что позволило бы сохранить экосистему с минимальными социальными последствиями. Также учёные настаивают на регулярном мониторинге популяций, чтобы вовремя выявлять новые угрозы. Об этом сообщает Independent.

Микроэндемичные жабы и обычные виды амфибий

Микроэндемичные виды, такие как Brachycephalus lulai, отличаются крайне ограниченным ареалом и высокой чувствительностью к изменениям климата и среды. В отличие от более распространённых амфибий, они не способны быстро мигрировать или адаптироваться к вырубке лесов. Обычные виды чаще имеют широкий диапазон обитания и большую численность, что повышает их шансы на выживание при экологических изменениях.

Плюсы и минусы создания заповедников

Создание охраняемых территорий рассматривается как один из ключевых инструментов сохранения биоразнообразия. Такой подход имеет очевидные преимущества, но не лишён сложностей.

Плюсы:

  • защита редких видов,
  • сохранение целостных экосистем,
  • развитие научных исследований и экотуризма.

Минусы:

  • необходимость согласования с владельцами земель,
  • ограничение хозяйственной деятельности,
  • затраты на долгосрочное управление.

Популярные вопросы о миниатюрных жабах Бразилии

Почему такие виды считаются особенно уязвимыми?

Из-за малого ареала и низкой численности даже небольшие изменения среды могут привести к их исчезновению.

Сколько стоит создание небольшого заповедника?

Стоимость зависит от региона и формата охраны, но инициативы без выкупа земель значительно снижают расходы.

Что важнее — защита лесов или отдельных видов?

Практика показывает, что сохранение целых экосистем эффективнее, так как одновременно защищает множество видов.

Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
