Анна Маляева

Яд, прыжки и атака без предупреждения: бразильский паук пугает даже подготовленных людей

Нейротоксичный паук способен прыгать на 40 см — биолог Жилберто Дуве
Зоосфера

Неожиданная находка в обычном доме вызвала тревогу у жителей юга Бразилии. В штате Санта-Катарина биолог столкнулся с одним из самых опасных пауков страны — бразильским бродячим пауком. Видео с животным быстро разошлось в соцсетях и напомнило о рисках, которые возрастают в тёплый сезон.

Опасная встреча в жилом доме

Инцидент произошёл в муниципалитете Жагуа-ду-Сул. Биолог Жилберто Дуве обнаружил бродячего паука прямо у себя дома. Насекомое повело себя типично для этого вида: подняло передние лапы и обнажило клыки, демонстрируя защитную позу. Такое поведение считается характерным признаком пауков рода Phoneutria и объясняет их репутацию агрессивных при угрозе, как и у других ядовитых животных, использующих активную защиту.

"Сегодняшний визит был очень насыщенным; я наткнулся на этого бродячего паука прямо у себя дома. Мы оказались лицом к лицу. Я поднял его и поместил в банку, чтобы выпустить на волю и поместить в безопасное место как для него, так и для моей семьи", — рассказал биолог Жилберто Дуве.

Почему этот паук считается одним из самых опасных

Бразильский бродячий паук отличается от большинства других видов образом охоты. Он не плетёт паутину и не ждёт добычу в укрытии, а активно передвигается и нападает.

"Этот паук ядовит и получил такое название именно потому, что, почувствовав угрозу, он вооружается. Этот вид не плетет знаменитую паутину; он охотится на свою добычу", — объяснил биолог.

Вид Phoneutria nigriventer может достигать размаха лап до 15 сантиметров и способен прыгать на расстояние до 40 сантиметров. Яд паука относится к нейротоксинам и вызывает сильную боль, обильное потоотделение, учащённое сердцебиение, судороги и, в редких случаях, смерть.

Где чаще всего скрываются бродячие пауки

Активность этого вида в основном приходится на ночное время. Днём пауки предпочитают прятаться в тёмных и защищённых местах. Чаще всего их находят в обуви, одежде, строительных материалах, мусоре, цветочных горшках и среди растений.

В случае, зафиксированном в Жагуа-ду-Сул, паук скрывался внутри строительного блока. Биологи подчёркивают, что опасность часто подстерегает не на полу, а в местах, куда человек машинально засовывает руки, что характерно и для других опасных хищников рядом с человеком.

Лето — сезон повышенного риска

С наступлением жары количество встреч с ядовитыми животными в домах заметно увеличивается. Генеральные уборки, ремонтные работы и перемещение кирпича, дерева и плитки создают благоприятные условия для подобных инцидентов.

По данным правительства штата Санта-Катарина, в 2024 году несчастные случаи с ядовитыми животными составили 21,4% от всех зарегистрированных отравлений ядом. Этот показатель подчёркивает важность профилактики и внимательности в быту. Об этом сообщает ND Mais.

Что делать при встрече с бродячим пауком

Главное правило — не паниковать и не вступать в прямой контакт. Попытки убить или поймать паука руками значительно повышают риск укуса. Оптимальная тактика — изолировать помещение и обратиться в специализированные службы, включая пожарную охрану или природоохранные организации.

Такие меры важны не только для безопасности человека, но и для сохранения экосистемы. Пауки играют значимую роль в контроле численности насекомых.

Плюсы и минусы обращения к профессиональным службам

Обращение к специалистам снижает риск травм и позволяет безопасно удалить животное. Это особенно актуально для семей с детьми и домов, где ведутся ремонтные работы.
В то же время ожидание помощи может занять время, поэтому важно заранее ограничить доступ к опасной зоне и не предпринимать самостоятельных действий.

Советы по безопасности

  1. Надевайте плотные перчатки при уборке и ремонте.
  2. Встряхивайте одежду и обувь перед использованием.
  3. Осматривайте строительные материалы и инвентарь.
  4. Не засовывайте руки в щели, тёмные углы и укрытия.
  5. Поддерживайте порядок в кладовых и подсобных помещениях.

Популярные вопросы о бразильском бродячем пауке

Как распознать бродячего паука?

Его отличают крупные размеры, активное поведение и характерная защитная поза с поднятыми лапами.

Насколько опасен укус для человека?

Укус болезненный и требует медицинской помощи, особенно у детей и пожилых людей.

Что лучше — самостоятельно поймать паука или вызвать службу?

Наиболее безопасный вариант — изолировать место и дождаться специалистов, не рискуя здоровьем.

