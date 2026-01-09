Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зимой двигатель превращается в мясорубку: этот кот выжил там, где другие гибнут

Кот лишился уха в попытке согреться в моторе — приют Мичигана
Зоосфера

В 2017 году в США (в штате Мичиган) произошел случай, который вызвал большую волну сочувствия. Холодным ноябрьским утром местный житель, подходя к своему автомобилю, заметил кота, прячущегося под машиной. Мужчина с трудом извлек животное, но, увидев его состояние, был шокирован. На голове кота была открытая рана, и отсутствовала целая часть черепа, а один глаз был серьезно поврежден. Кроме того, животное лишилось одного уха.

Кот на улице зимой
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Кот на улице зимой

Мужчина срочно отвез кота в приют мичиганской спасательной группы Crash's Landing. Ветеринары приюта предположили, что кот пострадал, пытаясь найти укрытие в двигателе машины, что нередко случается с животными в поисках тепла.

После неотложной операции коту понадобился длительный восстановительный период. Месяцы лечения прошли в клинике, и вначале многие сомневались, что кот выживет после такой серьезной травмы. Но Ван Гог, как его назвали в приюте, оказался удивительно живучим и ласковым. Каждый раз, когда с ним контактировали люди, он начинал мурлыкать, демонстрируя свою благодарность и доверие.

"Когда Ван Гог восстанавливался, я был потрясен, насколько он был привязан к людям. Сначала даже не верилось, что коту удастся оправиться от такой травмы", — говорит ветеринар Джен Дениес.

После возвращения из клиники в приют, Ван Гог продолжал набирать силы и "расцветать". В этом приюте животные не содержатся в клетках, у них есть пространство для свободного передвижения и отдыха. Ван Гог сразу стал проявлять свою прирученность и любовь к общению. Он с удовольствием сидел рядом с другими кошками и "помогал" волонтерам в их работе.

Необычная внешность Ван Гога также стала отличительной чертой — помимо раны на голове, у него были лишние пальцы на передних лапках, напоминающие "большие пальцы". Это явление называется кошачьей многопалостью, и Ван Гог стал настоящей звездой среди других животных в приюте.

Но самое удивительное произошло в 2017 году, когда Ван Гог обрел свою семью. Одна из волонтеров приюта и её дочь поняли, что в их жизни не хватает именно этого кота. Они приняли решение забрать его к себе домой. Ван Гог прекрасно освоился в новой обстановке, стал дружелюбным, "разговорчивым" и теперь каждую ночь спит в постели своих новых хозяев.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
