Была ли Коко гением или жертвой интерпретаций? Учёные снова спорят о самом спорном примате века

Эксперименты с гориллой Коко вызвали критику учёных — National Geographic

История гориллы Коко много лет вызывает восхищение и споры. Её считали животным, способным общаться жестами и передавать эмоции, что казалось прорывом в понимании разума приматов. Но с годами появились вопросы: насколько точны эти представления, сообщает National Geographic.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Человек и горилла

Путь Коко от зоопарка к мировой известности

Коко появилась на свет в 1971 году в зоопарке Сан-Франциско. С раннего возраста сотрудники заметили её спокойный характер и необычную восприимчивость к обучению. Вскоре с детёнышем начала работать зоопсихолог Франсин Паттерсон, посвятившая исследованиям много лет. По словам специалистки, горилла освоила сотни жестов американского языка, понимала обращённую речь и могла формировать сочетания, отражающие простые мысли или желания.

Со временем у Коко возникли собственные увлечения. Она рисовала, подолгу играла с мягкими игрушками и особенно ласково относилась к котятам, которых ей приносили сотрудники Фонда гориллы. Эти проявления характера подогревали интерес публики и укрепляли мнение, что перед исследователями — уникальный феномен.

Почему многие специалисты сомневаются

Несмотря на популярность проекта, часть учёных считает, что данные о навыках Коко требуют более строгой проверки. Лингвисты и приматологи подчёркивают: владение жестами само по себе не является доказательством использования языка. Многие сведения о результатах обучения поступали от самой Паттерсон, а независимые исследования проводились редко.

Критики отмечают, что комбинации жестов Коко зачастую соответствовали реакции на подсказки или эмоциональное состояние, а не структуре, похожей на грамматику. Аналогичные проекты с другими приматами показывали, что животные способны понимать команды, но самостоятельно формировать сложные высказывания - значительно труднее.

Два взгляда на наследие Коко

Даже скептики признают, что уровень эмоционального контакта Коко с людьми был необычайно высоким. Она легко запоминала новые действия, быстро адаптировалась к ситуациям и демонстрировала богатый спектр чувств. Часть специалистов уверена, что именно эмоциональная отзывчивость, а не способность к "языку", сделала её особенной.

Сторонники проекта считают, что опыт с Коко расширил понимание того, как приматы могут взаимодействовать с человеком. По их мнению, исследования помогли разработать новые подходы к работе с животными. Оппоненты же указывают, что вокруг Коко сформировался образ, который создал ложное впечатление, будто животные способны говорить почти как люди.

Популярные вопросы о феномене гориллы Коко

Могла ли Коко действительно пользоваться языком

Учёные не пришли к единому мнению: часть исследователей верит в её способности, другие считают данные недостаточно надёжными.

Почему история Коко так привлекла внимание

Из-за сочетания эмоциональности животного, длительных наблюдений и популяризации проекта в СМИ.

Проводятся ли подобные исследования сегодня

Да, но они основаны на более строгих протоколах и независимой проверке результатов.