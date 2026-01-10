Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Была ли Коко гением или жертвой интерпретаций? Учёные снова спорят о самом спорном примате века

Эксперименты с гориллой Коко вызвали критику учёных — National Geographic
Зоосфера

История гориллы Коко много лет вызывает восхищение и споры. Её считали животным, способным общаться жестами и передавать эмоции, что казалось прорывом в понимании разума приматов. Но с годами появились вопросы: насколько точны эти представления, сообщает National Geographic.

Человек и горилла
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Человек и горилла

Путь Коко от зоопарка к мировой известности

Коко появилась на свет в 1971 году в зоопарке Сан-Франциско. С раннего возраста сотрудники заметили её спокойный характер и необычную восприимчивость к обучению. Вскоре с детёнышем начала работать зоопсихолог Франсин Паттерсон, посвятившая исследованиям много лет. По словам специалистки, горилла освоила сотни жестов американского языка, понимала обращённую речь и могла формировать сочетания, отражающие простые мысли или желания.

Со временем у Коко возникли собственные увлечения. Она рисовала, подолгу играла с мягкими игрушками и особенно ласково относилась к котятам, которых ей приносили сотрудники Фонда гориллы. Эти проявления характера подогревали интерес публики и укрепляли мнение, что перед исследователями — уникальный феномен.

Почему многие специалисты сомневаются

Несмотря на популярность проекта, часть учёных считает, что данные о навыках Коко требуют более строгой проверки. Лингвисты и приматологи подчёркивают: владение жестами само по себе не является доказательством использования языка. Многие сведения о результатах обучения поступали от самой Паттерсон, а независимые исследования проводились редко.

Критики отмечают, что комбинации жестов Коко зачастую соответствовали реакции на подсказки или эмоциональное состояние, а не структуре, похожей на грамматику. Аналогичные проекты с другими приматами показывали, что животные способны понимать команды, но самостоятельно формировать сложные высказывания - значительно труднее.

Два взгляда на наследие Коко

Даже скептики признают, что уровень эмоционального контакта Коко с людьми был необычайно высоким. Она легко запоминала новые действия, быстро адаптировалась к ситуациям и демонстрировала богатый спектр чувств. Часть специалистов уверена, что именно эмоциональная отзывчивость, а не способность к "языку", сделала её особенной.

Сторонники проекта считают, что опыт с Коко расширил понимание того, как приматы могут взаимодействовать с человеком. По их мнению, исследования помогли разработать новые подходы к работе с животными. Оппоненты же указывают, что вокруг Коко сформировался образ, который создал ложное впечатление, будто животные способны говорить почти как люди.

Популярные вопросы о феномене гориллы Коко

Могла ли Коко действительно пользоваться языком

Учёные не пришли к единому мнению: часть исследователей верит в её способности, другие считают данные недостаточно надёжными.

Почему история Коко так привлекла внимание

Из-за сочетания эмоциональности животного, длительных наблюдений и популяризации проекта в СМИ.

Проводятся ли подобные исследования сегодня

Да, но они основаны на более строгих протоколах и независимой проверке результатов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука природа животные исследование
Новости Все >
Безобидный перевод может обернуться штрафом от ФНС — Мирзоев
Цены на золото взлетели до $4500 за унцию
Экстремальная жара в Австралии привела к катастрофическим пожарам
Впервые в истории МКС NASA досрочно возвращает экипаж Crew-11
Завод в ДНР произвёл более 2000 тонн продукции для восстановления новых регионов
Британия борется с последствиями шторма Goretti — Sky News
С 2026 года диспансеризация в России включает скрининг на гепатит C и ВПЧ
Зимний шторм в Германии вызвал ажиотажный спрос на средства для борьбы с гололёдом
Накопление первого взноса по ипотеке в новостройке занимает свыше 3,5 года
Обдув и кондиционер помогают быстро разморозить лобовое стекло — Actualno
Сейчас читают
Нефритовое дерево размещают у входа для притока удачи — ouest-france
Садоводство, цветоводство
Нефритовое дерево размещают у входа для притока удачи — ouest-france
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Недвижимость
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Наука и техника
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Популярное
Космос сорвался с цепи: объект нарушил предел, о котором предпочитали молчать слишком долго

Астрономы нашли гигантский астероид с рекордным вращением. Почему 2025 MN45 меняет представления о строении космических тел и важно для науки.

Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science
Нефритовое дерево размещают у входа для притока удачи — ouest-france
Сокровище для тех, кто любит простоту: зелёный оберег, который очищает атмосферу и украшает интерьер
Сколько миллиардов евро потерял Евросоюз из-за санкций против России
Тренд, который вытесняет бейсболку: модницы летом 2026 будут охотиться только за этим аксессуаром
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Ракета "Орешник": удар возмездия или начало новой стратегии России в СВО?
Чёрный гигант с мозгом хищника: гепард морских глубин оказался умнее человека вопреки мифам
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Последние материалы
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Безобидный перевод может обернуться штрафом от ФНС — Мирзоев
Кора деревьев хранит скрытый потенциал — Science
В аэропорту лучше избегать импульсивных трат — Frankfurter Rundschau
Пожарные спасли пса из оврага глубиной 9 метров — People
В СССР торшеры заменяли верхний свет ради экономии энергии — ouest-france
Ранний Марс мог быть не "вечно тёплым" и не "вечно мёрзлым"
Сердцевидные сорта требуют пасынкования и нормирования урожая
Благоприятные дни для стрижки 11–12 января
Красный свет в витрине делает мясо свежее на вид — Utopia
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.