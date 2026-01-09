Океан казался чистым и безопасным: внутри черепах нашли то, что приплыло с другого конца планеты

Пластиковое загрязнение океана давно перестало быть локальной проблемой прибрежных регионов. Новое исследование показало, что его последствия достигают даже тех морских животных, которые обитают вдали от источников мусора. Особенно наглядно это видно на примере зелёных морских черепах, совершающих дальние миграции. Об этом сообщает Earth.

Фото: unsplash.com by Wexor Tmg, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Морская черепаха

Где и как изучали зелёных морских черепах

Зелёные морские черепахи обитают в тёплых водах по всему миру. В Японии одним из ключевых районов их размножения являются острова Огасавара, расположенные примерно в 1000 километрах к югу от основного архипелага. В период размножения черепахи преодолевают большие расстояния, мигрируя от прибрежных зон кормления к этим островам.

Именно во время таких путешествий животные оказываются в зонах, где естественная пища — водоросли и планктон — смешивается с дрейфующим мусором. Подобные процессы уже меняют баланс морских экосистем, о чём свидетельствуют и другие тревожные сигналы, включая кризис морских экосистем океана.

Почему пластик оказывается в рационе черепах

Зелёные морские черепахи не поедают пластик намеренно. Основу их питания составляют морские водоросли. Однако пластиковые фрагменты часто прикрепляются к водорослям или движутся вместе с ними в океанических течениях.

Часть пластиковых предметов также визуально напоминает естественную добычу. Полупрозрачные и мягкие фрагменты могут быть похожи на медуз или сальп, которыми черепахи иногда питаются во время миграций. В результате пластик оказывается проглоченным незаметно для животного.

Как проходило исследование питания

Учёные изучили десять зелёных морских черепах, выловленных в районе островов Огасавара. В момент отлова основным источником пищи у них были макроводоросли.

С помощью ДНК-анализа исследователи определили, что зоны кормления были связаны с районами, где распространены такие виды водорослей, как Ectocarpus crouaniorum, Sargassum muticum и Lobophora sp.

Дополнительно применялся изотопный анализ углерода и азота в мышечной ткани. Он показал, что во время миграции черепахи также потребляли дрейфующие водоросли и желатиновый планктон. Такое разнообразие источников пищи повышает риск случайного проглатывания пластика.

"Во время своего долгого путешествия к островам Огасавара зеленые черепахи, вероятно, будут глотать и накапливать пластик, распределенный по широкому кругу морских районов в различных формах, включая плавающий мусор, осадочные частицы и предметы, смешанные с морскими водорослями", — отметил профессор Ли.

Сколько пластика нашли внутри черепах

Пластик был обнаружен у семи из десяти исследованных особей. В среднем в организме одной черепахи находилось около девяти пластиковых предметов, при этом максимальное число достигало 31 фрагмента.

Более половины найденного мусора относилось к макропластику. Размеры таких объектов варьировались от 10 квадратных сантиметров до одного квадратного метра. Крупные фрагменты особенно опасны: они способны блокировать пищеварительный тракт, травмировать внутренние органы и снижать усвоение питательных веществ.

В отличие от многих работ, сосредоточенных на микропластике, это исследование показало, что мезо- и макропластик может представлять не меньшую, а порой и большую угрозу для морских животных.

Откуда пластик попал к черепахам

На многих пластиковых предметах сохранились надписи и символы. Их анализ показал, что часть мусора имеет происхождение за пределами привычных маршрутов миграции черепах. Это указывает на способность пластика перемещаться через океанские границы на огромные расстояния.

Вероятным "транспортом" для мусора стали крупные скопления дрейфующих водорослей. Питаясь ими, черепахи могли принимать пластик за студенистую добычу — аналогичные механизмы загрязнения затрагивают и других обитателей глубин, включая глубоководных морских существ.

"Это исследование демонстрирует, что загрязнение пластиком является трансграничной проблемой", — сказал профессор Ли.

Почему эти выводы важны

Работа наглядно показывает, что даже животные, живущие далеко от берегов и крупных городов, страдают от последствий человеческой деятельности. Пластик не остаётся там, где его выбрасывают: океанические течения переносят его на тысячи километров.

Защита зелёных морских черепах требует не только локальных мер, но и международного сотрудничества. Улучшение управления отходами, сокращение производства пластика и совместные экологические программы становятся ключевыми условиями сохранения морских экосистем.

Сравнение воздействия микропластика и макропластика

Микропластик часто изучается из-за своей распространённости, однако крупные фрагменты наносят более прямой физический ущерб. Макропластик способен вызывать закупорку кишечника и травмы, тогда как микропластик чаще влияет на обмен веществ и накопление токсинов. Оба типа опасны, но последствия их воздействия различаются.

Плюсы и минусы научных исследований пластика в океане

Такие исследования позволяют оценить реальные масштабы проблемы и выявить пути миграции загрязнений. Они помогают формировать экологическую политику и международные соглашения.

В то же время сбор данных в открытом океане сложен и ограничен по числу наблюдений, что требует дальнейших исследований и расширения выборок.

Популярные вопросы о загрязнении океана пластиком

Почему пластик опасен именно для черепах?

Он легко маскируется под пищу и может блокировать пищеварение.

Может ли пластик перемещаться между странами?

Да, океанические течения переносят его на тысячи километров.

Что важнее — борьба с микро- или макропластиком?

Оба направления важны, так как они по-разному воздействуют на экосистемы.