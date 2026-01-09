Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Океан казался чистым и безопасным: внутри черепах нашли то, что приплыло с другого конца планеты

У зелёных морских черепах нашли пластик после миграций в океане — Earth
Зоосфера

Пластиковое загрязнение океана давно перестало быть локальной проблемой прибрежных регионов. Новое исследование показало, что его последствия достигают даже тех морских животных, которые обитают вдали от источников мусора. Особенно наглядно это видно на примере зелёных морских черепах, совершающих дальние миграции. Об этом сообщает Earth.

Морская черепаха
Фото: unsplash.com by Wexor Tmg, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морская черепаха

Где и как изучали зелёных морских черепах

Зелёные морские черепахи обитают в тёплых водах по всему миру. В Японии одним из ключевых районов их размножения являются острова Огасавара, расположенные примерно в 1000 километрах к югу от основного архипелага. В период размножения черепахи преодолевают большие расстояния, мигрируя от прибрежных зон кормления к этим островам.

Именно во время таких путешествий животные оказываются в зонах, где естественная пища — водоросли и планктон — смешивается с дрейфующим мусором. Подобные процессы уже меняют баланс морских экосистем, о чём свидетельствуют и другие тревожные сигналы, включая кризис морских экосистем океана.

Почему пластик оказывается в рационе черепах

Зелёные морские черепахи не поедают пластик намеренно. Основу их питания составляют морские водоросли. Однако пластиковые фрагменты часто прикрепляются к водорослям или движутся вместе с ними в океанических течениях.

Часть пластиковых предметов также визуально напоминает естественную добычу. Полупрозрачные и мягкие фрагменты могут быть похожи на медуз или сальп, которыми черепахи иногда питаются во время миграций. В результате пластик оказывается проглоченным незаметно для животного.

Как проходило исследование питания

Учёные изучили десять зелёных морских черепах, выловленных в районе островов Огасавара. В момент отлова основным источником пищи у них были макроводоросли.

С помощью ДНК-анализа исследователи определили, что зоны кормления были связаны с районами, где распространены такие виды водорослей, как Ectocarpus crouaniorum, Sargassum muticum и Lobophora sp.

Дополнительно применялся изотопный анализ углерода и азота в мышечной ткани. Он показал, что во время миграции черепахи также потребляли дрейфующие водоросли и желатиновый планктон. Такое разнообразие источников пищи повышает риск случайного проглатывания пластика.

"Во время своего долгого путешествия к островам Огасавара зеленые черепахи, вероятно, будут глотать и накапливать пластик, распределенный по широкому кругу морских районов в различных формах, включая плавающий мусор, осадочные частицы и предметы, смешанные с морскими водорослями", — отметил профессор Ли.

Сколько пластика нашли внутри черепах

Пластик был обнаружен у семи из десяти исследованных особей. В среднем в организме одной черепахи находилось около девяти пластиковых предметов, при этом максимальное число достигало 31 фрагмента.

Более половины найденного мусора относилось к макропластику. Размеры таких объектов варьировались от 10 квадратных сантиметров до одного квадратного метра. Крупные фрагменты особенно опасны: они способны блокировать пищеварительный тракт, травмировать внутренние органы и снижать усвоение питательных веществ.

В отличие от многих работ, сосредоточенных на микропластике, это исследование показало, что мезо- и макропластик может представлять не меньшую, а порой и большую угрозу для морских животных.

Откуда пластик попал к черепахам

На многих пластиковых предметах сохранились надписи и символы. Их анализ показал, что часть мусора имеет происхождение за пределами привычных маршрутов миграции черепах. Это указывает на способность пластика перемещаться через океанские границы на огромные расстояния.

Вероятным "транспортом" для мусора стали крупные скопления дрейфующих водорослей. Питаясь ими, черепахи могли принимать пластик за студенистую добычу — аналогичные механизмы загрязнения затрагивают и других обитателей глубин, включая глубоководных морских существ.

"Это исследование демонстрирует, что загрязнение пластиком является трансграничной проблемой", — сказал профессор Ли.

Почему эти выводы важны

Работа наглядно показывает, что даже животные, живущие далеко от берегов и крупных городов, страдают от последствий человеческой деятельности. Пластик не остаётся там, где его выбрасывают: океанические течения переносят его на тысячи километров.

Защита зелёных морских черепах требует не только локальных мер, но и международного сотрудничества. Улучшение управления отходами, сокращение производства пластика и совместные экологические программы становятся ключевыми условиями сохранения морских экосистем.

Сравнение воздействия микропластика и макропластика

Микропластик часто изучается из-за своей распространённости, однако крупные фрагменты наносят более прямой физический ущерб. Макропластик способен вызывать закупорку кишечника и травмы, тогда как микропластик чаще влияет на обмен веществ и накопление токсинов. Оба типа опасны, но последствия их воздействия различаются.

Плюсы и минусы научных исследований пластика в океане

Такие исследования позволяют оценить реальные масштабы проблемы и выявить пути миграции загрязнений. Они помогают формировать экологическую политику и международные соглашения.
В то же время сбор данных в открытом океане сложен и ограничен по числу наблюдений, что требует дальнейших исследований и расширения выборок.

Популярные вопросы о загрязнении океана пластиком

Почему пластик опасен именно для черепах?
Он легко маскируется под пищу и может блокировать пищеварение.

Может ли пластик перемещаться между странами?
Да, океанические течения переносят его на тысячи километров.

Что важнее — борьба с микро- или макропластиком?
Оба направления важны, так как они по-разному воздействуют на экосистемы.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука природа животные экология
Новости Все >
Впервые в истории МКС NASA досрочно возвращает экипаж Crew-11
Завод в ДНР произвёл более 2000 тонн продукции для восстановления новых регионов
Британия борется с последствиями шторма Goretti — Sky News
С 2026 года диспансеризация в России включает скрининг на гепатит C и ВПЧ
Зимний шторм в Германии вызвал ажиотажный спрос на средства для борьбы с гололёдом
Накопление первого взноса по ипотеке в новостройке занимает свыше 3,5 года
Обдув и кондиционер помогают быстро разморозить лобовое стекло — Actualno
Спрос на машино-места как инвестицию снизился во всех сегментах жилья
Британия пообещала 100-летнее инвестирование в украинскую оборонку
Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы
Сейчас читают
Окрашивание "Какао-кор" стало главным трендом для брюнеток
Красота и стиль
Окрашивание "Какао-кор" стало главным трендом для брюнеток
Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Недвижимость
Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Наука и техника
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Популярное
Космос сорвался с цепи: объект нарушил предел, о котором предпочитали молчать слишком долго

Астрономы нашли гигантский астероид с рекордным вращением. Почему 2025 MN45 меняет представления о строении космических тел и важно для науки.

Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science
Нефритовое дерево размещают у входа для притока удачи — ouest-france
Сокровище для тех, кто любит простоту: зелёный оберег, который очищает атмосферу и украшает интерьер
Сколько миллиардов евро потерял Евросоюз из-за санкций против России
Тренд, который вытесняет бейсболку: модницы летом 2026 будут охотиться только за этим аксессуаром
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Ракета "Орешник": удар возмездия или начало новой стратегии России в СВО?
Чёрный гигант с мозгом хищника: гепард морских глубин оказался умнее человека вопреки мифам
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Последние материалы
У зелёных морских черепах нашли пластик после миграций в океане — Earth
Hubble детально изучил протопланетный диск IRAS 23077+6707
Замена ванны на душевую кабину расширяет пространство ванной комнаты
Куриная грудка в салате поможет вернуться в форму после праздников
Специальная разминка снижает риск травмы колена — The Guardian
Правило 3-2-1 помогает улучшить сон
Молочный заварной крем подходит для ягодных десертов
Тюльпаны для весеннего цветения высаживают с 1 по 15 октября — Actualno
Впервые в истории МКС NASA досрочно возвращает экипаж Crew-11
Завод в ДНР произвёл более 2000 тонн продукции для восстановления новых регионов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.