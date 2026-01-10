Целая ночь в условиях, где люди не выживают: находка в овраге ошеломила даже опытных пожарных

То, что началось как обычное утро в Астории, внезапно обернулось историей о невероятной выносливости. В глубоком овраге, где течение ручья оставалось ледяным даже днём, старый пёс провёл ночь, выдержав условия, которые стали бы смертельными для человека, сообщает People.
Когда в воскресенье утром Дэвид Фитч выпускал кур на двор, он услышал лай — привычный для сельской местности звук. Шум не вызвал у него подозрений, пока в тот же день соседка не спросила, видел ли он её собаку — 14-летнего Фрица, помесь австралийской овчарки и бордер-колли. Пёс считался пропавшим, и тревога росла с каждой минутой.
Фитч вместе с сыном отправились на поиски, ориентируясь на негромкий, но настойчивый лай. След привёл их к дну оврага, где в ручье, обдуваемом холодным ветром, застрял дрожащий от переохлаждения Фриц.
"Собака провела в воде целую вечность, вероятно, всю ночь, это убило бы человека, но он выжил". — сказал Фитч.
Понимая, что самостоятельно вытащить животное невозможно, Фитч позвонил в добровольную пожарную службу Льюиса и Кларка. Команда прибыла на место в 11:25 утра.
По данным пожарной службы, собака находилась на глубине около девяти метров в крутом овраге с холодным потоком. Чтобы поднять Фрица, спасатели использовали лестницу, верёвки и транспортное устройство MegaMover — это позволило переместить животное без риска дополнительной травмы. После подъёма пса завернули в тёплые пелёнки и доставили хозяевам.
"После того, как мы поместили собаку в наш теплый приют, мы вернули ее владельцу, который проживал неподалёку", — говорят спасатели.
Несмотря на тяжёлую ночь в ледяной воде, Фриц восстанавливается и постепенно возвращается к привычной активности.
Специалисты отмечают, что собаки с густой шерстью дольше сохраняют тепло, а их инстинкты помогают экономить энергию. Однако сочетание течения, холода и усталости делает подобные ситуации крайне рискованными даже для здоровых животных. В случае Фрица решающими стали своевременный звонок, оперативные действия пожарных и то, что лай был достаточно громким, чтобы его услышали.
Если питомец давно не возвращается и слышен приглушённый лай — это повод начать поиски немедленно.
Укажите точное местоположение, характер местности и состояние животного, если оно видно.
Лучшее, что можно сделать — оставаться на безопасной высоте, поддерживать голосовой контакт и не рисковать собственной безопасностью.
Астрономы нашли гигантский астероид с рекордным вращением. Почему 2025 MN45 меняет представления о строении космических тел и важно для науки.