Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Целая ночь в условиях, где люди не выживают: находка в овраге ошеломила даже опытных пожарных

Пожарные спасли пса из оврага глубиной 9 метров — People
Зоосфера

То, что началось как обычное утро в Астории, внезапно обернулось историей о невероятной выносливости. В глубоком овраге, где течение ручья оставалось ледяным даже днём, старый пёс провёл ночь, выдержав условия, которые стали бы смертельными для человека, сообщает People.

Спасение собаки из оврага
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Спасение собаки из оврага

Как исчезновение Фрица привело к тревожным поискам

Когда в воскресенье утром Дэвид Фитч выпускал кур на двор, он услышал лай — привычный для сельской местности звук. Шум не вызвал у него подозрений, пока в тот же день соседка не спросила, видел ли он её собаку — 14-летнего Фрица, помесь австралийской овчарки и бордер-колли. Пёс считался пропавшим, и тревога росла с каждой минутой.

Фитч вместе с сыном отправились на поиски, ориентируясь на негромкий, но настойчивый лай. След привёл их к дну оврага, где в ручье, обдуваемом холодным ветром, застрял дрожащий от переохлаждения Фриц.

"Собака провела в воде целую вечность, вероятно, всю ночь, это убило бы человека, но он выжил". — сказал Фитч.

Понимая, что самостоятельно вытащить животное невозможно, Фитч позвонил в добровольную пожарную службу Льюиса и Кларка. Команда прибыла на место в 11:25 утра.

Как проходила спасательная операция

По данным пожарной службы, собака находилась на глубине около девяти метров в крутом овраге с холодным потоком. Чтобы поднять Фрица, спасатели использовали лестницу, верёвки и транспортное устройство MegaMover — это позволило переместить животное без риска дополнительной травмы. После подъёма пса завернули в тёплые пелёнки и доставили хозяевам.

"После того, как мы поместили собаку в наш теплый приют, мы вернули ее владельцу, который проживал неподалёку", — говорят спасатели.

Несмотря на тяжёлую ночь в ледяной воде, Фриц восстанавливается и постепенно возвращается к привычной активности.

Почему собакам удаётся выжить в условиях, смертельно опасных для человека

Специалисты отмечают, что собаки с густой шерстью дольше сохраняют тепло, а их инстинкты помогают экономить энергию. Однако сочетание течения, холода и усталости делает подобные ситуации крайне рискованными даже для здоровых животных. В случае Фрица решающими стали своевременный звонок, оперативные действия пожарных и то, что лай был достаточно громким, чтобы его услышали.

Советы владельцам собак

  • Не выпускайте пожилых собак без присмотра вблизи оврагов, особенно зимой.
  • Если животное исчезло — сразу реагируйте, лай может быстро стихнуть.
  • Не пытайтесь самостоятельно спускаться в расщелины — вызывайте спасателей.
  • Держите при себе фонарик и свисток: в экстренной ситуации они помогают быстрее найти животное.

Популярные вопросы о спасении животных

Как понять, что собака может быть в опасности

Если питомец давно не возвращается и слышен приглушённый лай — это повод начать поиски немедленно.

Как правильно сообщить о происшествии спасателям

Укажите точное местоположение, характер местности и состояние животного, если оно видно.

Можно ли помочь собаке до приезда специалистов

Лучшее, что можно сделать — оставаться на безопасной высоте, поддерживать голосовой контакт и не рисковать собственной безопасностью.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы собака природа животные домашние питомцы
Новости Все >
Безобидный перевод может обернуться штрафом от ФНС — Мирзоев
Цены на золото взлетели до $4500 за унцию
Экстремальная жара в Австралии привела к катастрофическим пожарам
Впервые в истории МКС NASA досрочно возвращает экипаж Crew-11
Завод в ДНР произвёл более 2000 тонн продукции для восстановления новых регионов
Британия борется с последствиями шторма Goretti — Sky News
С 2026 года диспансеризация в России включает скрининг на гепатит C и ВПЧ
Зимний шторм в Германии вызвал ажиотажный спрос на средства для борьбы с гололёдом
Накопление первого взноса по ипотеке в новостройке занимает свыше 3,5 года
Обдув и кондиционер помогают быстро разморозить лобовое стекло — Actualno
Сейчас читают
Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной 22 декабря 2032 года — Popsci
Наука и техника
Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной 22 декабря 2032 года — Popsci
Климатические модели зафиксировали резкий рост дождей в Сахаре — Science&Vie
Наука и техника
Климатические модели зафиксировали резкий рост дождей в Сахаре — Science&Vie
Популярное
Космос сорвался с цепи: объект нарушил предел, о котором предпочитали молчать слишком долго

Астрономы нашли гигантский астероид с рекордным вращением. Почему 2025 MN45 меняет представления о строении космических тел и важно для науки.

Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science
Нефритовое дерево размещают у входа для притока удачи — ouest-france
Сокровище для тех, кто любит простоту: зелёный оберег, который очищает атмосферу и украшает интерьер
Сколько миллиардов евро потерял Евросоюз из-за санкций против России
Тренд, который вытесняет бейсболку: модницы летом 2026 будут охотиться только за этим аксессуаром
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Ракета "Орешник": удар возмездия или начало новой стратегии России в СВО?
Чёрный гигант с мозгом хищника: гепард морских глубин оказался умнее человека вопреки мифам
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Последние материалы
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Безобидный перевод может обернуться штрафом от ФНС — Мирзоев
Кора деревьев хранит скрытый потенциал — Science
В аэропорту лучше избегать импульсивных трат — Frankfurter Rundschau
Пожарные спасли пса из оврага глубиной 9 метров — People
В СССР торшеры заменяли верхний свет ради экономии энергии — ouest-france
Ранний Марс мог быть не "вечно тёплым" и не "вечно мёрзлым"
Сердцевидные сорта требуют пасынкования и нормирования урожая
Благоприятные дни для стрижки 11–12 января
Красный свет в витрине делает мясо свежее на вид — Utopia
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.