Целая ночь в условиях, где люди не выживают: находка в овраге ошеломила даже опытных пожарных

Пожарные спасли пса из оврага глубиной 9 метров — People

То, что началось как обычное утро в Астории, внезапно обернулось историей о невероятной выносливости. В глубоком овраге, где течение ручья оставалось ледяным даже днём, старый пёс провёл ночь, выдержав условия, которые стали бы смертельными для человека, сообщает People.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Спасение собаки из оврага

Как исчезновение Фрица привело к тревожным поискам

Когда в воскресенье утром Дэвид Фитч выпускал кур на двор, он услышал лай — привычный для сельской местности звук. Шум не вызвал у него подозрений, пока в тот же день соседка не спросила, видел ли он её собаку — 14-летнего Фрица, помесь австралийской овчарки и бордер-колли. Пёс считался пропавшим, и тревога росла с каждой минутой.

Фитч вместе с сыном отправились на поиски, ориентируясь на негромкий, но настойчивый лай. След привёл их к дну оврага, где в ручье, обдуваемом холодным ветром, застрял дрожащий от переохлаждения Фриц.

"Собака провела в воде целую вечность, вероятно, всю ночь, это убило бы человека, но он выжил". — сказал Фитч.

Понимая, что самостоятельно вытащить животное невозможно, Фитч позвонил в добровольную пожарную службу Льюиса и Кларка. Команда прибыла на место в 11:25 утра.

Как проходила спасательная операция

По данным пожарной службы, собака находилась на глубине около девяти метров в крутом овраге с холодным потоком. Чтобы поднять Фрица, спасатели использовали лестницу, верёвки и транспортное устройство MegaMover — это позволило переместить животное без риска дополнительной травмы. После подъёма пса завернули в тёплые пелёнки и доставили хозяевам.

"После того, как мы поместили собаку в наш теплый приют, мы вернули ее владельцу, который проживал неподалёку", — говорят спасатели.

Несмотря на тяжёлую ночь в ледяной воде, Фриц восстанавливается и постепенно возвращается к привычной активности.

Почему собакам удаётся выжить в условиях, смертельно опасных для человека

Специалисты отмечают, что собаки с густой шерстью дольше сохраняют тепло, а их инстинкты помогают экономить энергию. Однако сочетание течения, холода и усталости делает подобные ситуации крайне рискованными даже для здоровых животных. В случае Фрица решающими стали своевременный звонок, оперативные действия пожарных и то, что лай был достаточно громким, чтобы его услышали.

Советы владельцам собак

Не выпускайте пожилых собак без присмотра вблизи оврагов, особенно зимой.

Если животное исчезло — сразу реагируйте, лай может быстро стихнуть.

Не пытайтесь самостоятельно спускаться в расщелины — вызывайте спасателей.

Держите при себе фонарик и свисток: в экстренной ситуации они помогают быстрее найти животное.

Популярные вопросы о спасении животных

Как понять, что собака может быть в опасности

Если питомец давно не возвращается и слышен приглушённый лай — это повод начать поиски немедленно.

Как правильно сообщить о происшествии спасателям

Укажите точное местоположение, характер местности и состояние животного, если оно видно.

Можно ли помочь собаке до приезда специалистов

Лучшее, что можно сделать — оставаться на безопасной высоте, поддерживать голосовой контакт и не рисковать собственной безопасностью.