Проводник метнулся, перекрывая путь гиганту: на тропе появилось животное, не терпящее вторжения

Три спокойных шага по лесной тропе неожиданно обернулись моментом острой тревоги. Шорохи в гуще кустарника становились всё громче, и безмятежность рассвета сменилась ощущением надвигающейся опасности. Миг, когда проводник закричал, стал точкой невозврата, сообщает Discover Wildlife.
Шина Харви вместе с мужем Аланом отправилась на раннюю экскурсию по лесам Западных Гат, где они планировали наблюдать за птицами. Алан нёс штатив, Шина искала птиц в бинокль, а сопровождали их натуралист Абилаш и лесной гид Винод. Утро начиналось спокойно: пение экзотических птиц, туман, рассеивающийся над тропой, и мягкий свет, который падал на влажные листья. Но внезапный треск среди зарослей заставил всех насторожиться.
"Бегите! Быстро! Бегите!", — кричал наш проводник по джунглям, говорит Шина.
В тот момент молодой саженец взметнулся в воздух, и стало ясно: к тропе приближается крупное животное. Винод мгновенно свернул вниз по склону, увлекая группу за собой. Они мчались между корней и лиан, зигзагами обходя плотные кусты, пытаясь уйти как можно дальше.
На дне оврага Шина оступилась и полетела вперёд, не удержав рюкзак и телескоп. Абилаш и Винод сразу помогли ей подняться и продолжили выводить группу на холм. Винод, оборачиваясь, размахивал руками и кричал, стараясь отвлечь внимание животного. И только тогда стало видно, что произошло.
У подножия остановился массивный самец слона. Он широко расправил уши, раскачивался из стороны в сторону и сердито размахивал хоботом. Эта пауза дала им несколько драгоценных секунд, чтобы уйти за деревья.
Наверху холма местные жители помогли Шине смыть грязь и убедились, что никто не пострадал. Абилаш объяснил, что в Керале ежегодно около 20 человек погибают из-за конфликтов со слонами. Ареалы животных сокращаются, фермеры отпугивают их петардами, и в ответ слоны начинают ассоциировать людей с угрозой. При скорости до 40 км/ч даже встреча на расстоянии выглядит опасной — не говоря о столкновении у самой тропы.
Азиатские слоны, как тот, что встретился группе Шины Харви, чаще живут в лесных массивах и стремятся избегать открытых пространств. Они более скрытны, но территориальны и способны атаковать, если защитная реакция запускается запахом человека. Африканские слоны обитают на саваннах и демонстрируют доминирующее поведение чаще — их тоннаж и размеры позволяют им контролировать большие территории. Однако именно азиатские слоны сильнее страдают от сокращения лесов, что повышает вероятность конфликтов.
Да. Их обоняние считается одним из самых тонких в мире: слон может уловить человеческий запах на расстоянии до километра. Именно поэтому важно учитывать направление ветра при прогулках в лесах Индии, Шри-Ланки или Таиланда — там, где часто путешествуют россияне.
Нужно медленно отступать в сторону, используя деревья как прикрытие. Не следует прятаться за кустами — слоны легко их ломают. Категорически нельзя подходить ближе ради фотографии, ведь животное способно разгоняться до скорости городского автомобиля.
Да. По уровню риска встреча со слоном сопоставима с неожиданным столкновением с медведем в тайге: оба животных могут атаковать, если чувствуют угрозу или защищают территорию. Главное правило одинаково — сохранять дистанцию и не провоцировать.
