Мария Круглова

Проводник метнулся, перекрывая путь гиганту: на тропе появилось животное, не терпящее вторжения

Самец азиатского слона атаковал группу туристов в Западных Гатах — Discover Wildlife
Три спокойных шага по лесной тропе неожиданно обернулись моментом острой тревоги. Шорохи в гуще кустарника становились всё громче, и безмятежность рассвета сменилась ощущением надвигающейся опасности. Миг, когда проводник закричал, стал точкой невозврата, сообщает Discover Wildlife.

Люди в джунглях
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Как прогулка Шины Харви превратилась в побег

Шина Харви вместе с мужем Аланом отправилась на раннюю экскурсию по лесам Западных Гат, где они планировали наблюдать за птицами. Алан нёс штатив, Шина искала птиц в бинокль, а сопровождали их натуралист Абилаш и лесной гид Винод. Утро начиналось спокойно: пение экзотических птиц, туман, рассеивающийся над тропой, и мягкий свет, который падал на влажные листья. Но внезапный треск среди зарослей заставил всех насторожиться.

"Бегите! Быстро! Бегите!", — кричал наш проводник по джунглям, говорит Шина.

В тот момент молодой саженец взметнулся в воздух, и стало ясно: к тропе приближается крупное животное. Винод мгновенно свернул вниз по склону, увлекая группу за собой. Они мчались между корней и лиан, зигзагами обходя плотные кусты, пытаясь уйти как можно дальше.

Когда стало ясно, кто преследует

На дне оврага Шина оступилась и полетела вперёд, не удержав рюкзак и телескоп. Абилаш и Винод сразу помогли ей подняться и продолжили выводить группу на холм. Винод, оборачиваясь, размахивал руками и кричал, стараясь отвлечь внимание животного. И только тогда стало видно, что произошло.

У подножия остановился массивный самец слона. Он широко расправил уши, раскачивался из стороны в сторону и сердито размахивал хоботом. Эта пауза дала им несколько драгоценных секунд, чтобы уйти за деревья.

Почему столкновения происходят всё чаще

Наверху холма местные жители помогли Шине смыть грязь и убедились, что никто не пострадал. Абилаш объяснил, что в Керале ежегодно около 20 человек погибают из-за конфликтов со слонами. Ареалы животных сокращаются, фермеры отпугивают их петардами, и в ответ слоны начинают ассоциировать людей с угрозой. При скорости до 40 км/ч даже встреча на расстоянии выглядит опасной — не говоря о столкновении у самой тропы.

Причины такого поведения слонов

Азиатские слоны, как тот, что встретился группе Шины Харви, чаще живут в лесных массивах и стремятся избегать открытых пространств. Они более скрытны, но территориальны и способны атаковать, если защитная реакция запускается запахом человека. Африканские слоны обитают на саваннах и демонстрируют доминирующее поведение чаще — их тоннаж и размеры позволяют им контролировать большие территории. Однако именно азиатские слоны сильнее страдают от сокращения лесов, что повышает вероятность конфликтов.

Популярные вопросы

Правда ли, что слоны способны почувствовать человека за несколько сотен метров

Да. Их обоняние считается одним из самых тонких в мире: слон может уловить человеческий запах на расстоянии до километра. Именно поэтому важно учитывать направление ветра при прогулках в лесах Индии, Шри-Ланки или Таиланда — там, где часто путешествуют россияне.

Как вести себя туристу, если слон вышел на тропу

Нужно медленно отступать в сторону, используя деревья как прикрытие. Не следует прятаться за кустами — слоны легко их ломают. Категорически нельзя подходить ближе ради фотографии, ведь животное способно разгоняться до скорости городского автомобиля.

Можно ли сравнить такие ситуации с встречами с крупными животными в России

Да. По уровню риска встреча со слоном сопоставима с неожиданным столкновением с медведем в тайге: оба животных могут атаковать, если чувствуют угрозу или защищают территорию. Главное правило одинаково — сохранять дистанцию и не провоцировать.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
