Анна Маляева

Ест икру, выживает в грязи и не тонет без воды: африканский сом захватывает реки трёх континентов

Африканский сом распространяется по рекам Азии и Европы — биолог Мария Гонсалес
Зоосфера

Африканский сом, распространяясь по рекам Азии, Южной Америки и Европы, приобретает статус одной из самых опасных инвазивных угроз для экосистем. Он способен выживать в экстренных условиях, дышать вне воды и поглощать икру местных рыб, что приводит к изменению экосистемы на глобальном уровне. В мире, где проблемы загрязнения и биологического разнообразия становятся все более актуальными, африканский сом символизирует безмолвную экологическую катастрофу.

Сом
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Сом

Вирусное распространение: сом как инвазивный вид

Этот вид рыбы, благодаря своей выносливости и адаптивности, активно завоевывает новые территории. Африканский сом — хищник, который поедает всё на своём пути: от водных насекомых до рыбы. Он был завезён в другие континенты с целью коммерческой аквакультуры, и с тех пор начал активно распространяться, что привело к вымиранию местных видов рыб.

Реакция на вторжение сома с каждым годом усиливается. Проблема заключается не только в том, что рыба хищник, но и в её биологических особенностях. Африканский сом способен дышать кислородом, извлекаемым из воздуха, что позволяет ему выживать вне воды. Эта способность даёт ему преимущество в перемещении через затопленные территории и городские каналы, где другие виды рыб не могут существовать.

Биологические особенности и размножение

Одним из самых разрушительных факторов является его способность к размножению. В одном цикле самка может отложить от 100 тысяч до более чем 1 миллиона икринок, что создаёт угрозу быстрого роста популяции. Когда происходит наводнение или другие природные катаклизмы, рыбы быстро размножаются, а выживаемость молодняка крайне высокая.

В таких условиях африканский сом стремительно захватывает новые территории. В реках Азии и Южной Америки его численность увеличивается в несколько раз за очень короткое время, вытесняя местных рыб и создавая серьёзные проблемы для местной экосистемы.

Уникальные угрозы для местных экосистем

Один из самых серьёзных аспектов — это поведение сома, которое нарушает баланс в экосистемах. В первую очередь это касается его рациона. Африканский сом поедает икру местных рыб, разрушая нерестилища и уничтожая поколения ещё до того, как они успевают вырасти.

Исследования показывают, что популяции рыб, которые не могут конкурировать с африканским сомом, начинают резко сокращаться, что ведет к упрощению экосистемы. Эти изменения происходят почти незаметно, но последствия могут быть катастрофическими.

"Распад экосистемы под воздействием африканского сома происходит очень быстро, и местные виды не успевают адаптироваться к новому врагу", — говорит биолог Мария Гонсалес.

Почему контроль так сложен?

Уничтожение популяции африканского сома представляет собой серьёзную проблему. Его способность к размножению в сочетании с высокой адаптивностью делает традиционные методы контроля, такие как рыболовство, неэффективными. Рыба легко перемещается по суше, а изолировать её популяции в водоёмах становится крайне сложно.

Использование химических веществ и пестицидов для контроля за популяцией также несёт серьёзные экологические риски, так как это может повлиять на местные виды. Во многих странах борьба с этим инвазивным видом ограничивается лишь сдерживанием популяции и предотвращением новых завозов. Об этом сообщает CPG.

Влияние на глобальное биоразнообразие

Процесс вторжения африканского сома в новые экосистемы — это лишь часть более широкого кризиса биоразнообразия, затрагивающего не только далекие леса или коралловые рифы, но и реки, протекающие через города и сельскохозяйственные территории.

В ситуации, когда захватчики, такие как африканский сом, не зависят от чистоты воды или защищённых природных территорий, экосистемы становятся уязвимыми перед массовым распространением этих видов. Городские каналы, загрязнённые реки и сточные воды — это новые доминирующие территории для таких адаптированных видов.

Популярные вопросы о проблеме африканского сома

Что делает африканский сом таким опасным для экосистем?

Его высокая адаптивность и способность выживать в загрязнённых водах и при отсутствии кислорода делают его настоящим инвазивным видом. Он угрожает местным рыбам, поедая их икру и разрушая нерестилища.

Какие меры предпринимаются для контроля за популяцией африканского сома?

На данный момент контроль ограничивается мониторингом популяции и сдерживанием её роста. Применение пестицидов или барьеров может вызвать нежелательные последствия для других видов.

Почему африканский сом так быстро распространяется по новым территориям?

Он активно завозился в страны для аквакультуры и рыболовства, но его способность к размножению и выживаемости в экстремальных условиях привела к его распространению в новые экосистемы, включая загрязнённые водоёмы.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
рыбалка животные экология
