Имена, которые принесут дому гармонию: как назвать котёнка, если он появился у вас в 2026 году

В 2026 году у владельцев породистых котят появляется необычная "подсказка" для выбора имени — одна-единственная буква. Она одновременно упрощает задачу и усложняет её: хочется, чтобы кличка звучала оригинально, подходила характеру и не была слишком банальной. Разобраться в правилах и идеях помогает французская традиция, связанная с регистрацией животных. Об этом сообщает Maison et jardin.

Почему 2026 год называют годом Б

Во Франции действует породная традиция: котят, рождённых в определённый календарный год, принято называть именами на конкретную букву алфавита. Эта система используется с 1972 года и связана с регистрацией в Официальной книге происхождения кошек (LOOF).

В 2026 году "закреплена" буква B. Это означает, что все породистые котята, появившиеся на свет с 1 января по 31 декабря 2026 года, для регистрации должны иметь имя, начинающееся на "Б". После буквы "А" в 2025-м следующим шагом станет "С" в 2027 году.

Как выбрать удачное имя на Б

Даже при чётком ограничении по первой букве вариантов остаётся много. Чтобы не потеряться, удобно отталкиваться от "темы" имени: звучание, ассоциации, характер, внешний вид или даже любимая культура — кино, музыка, литература.

Хороший принцип — выбрать имя, которое легко произносить, понятно членам семьи и не похоже на команды. Если кошка будет участвовать в выставках, звучность и благозвучие особенно важны.

Имена для кошек на букву Б

Варианты для самок часто берут из поп-культуры или делают ставку на мягкое, "домашнее" звучание. Среди идей на 2026 год встречаются:

Белла

Баия

Баффи

Бетти

Белинда

Бамбина

Бри

Балерина

Багира (особенно подходит чёрной кошке)

Брижит

Часть имён звучит игриво и подойдёт активной кошке, другая — более "классическая" и хорошо смотрится в родословной.

Имена для котов на букву Б

Для самцов выбор тоже широкий: от "солидных" литературных и музыкальных фамилий до смешных и гастрономических ассоциаций.

Боно

Бизе

Балу

Бальзак

Бодлер

Берлиоз

Бэтмен

Бетховен

Боб

Булгаков

Бонго

Такие имена легко подстроить под образ кота: спокойному подойдут "классики", а озорному — короткие и юморные варианты.

Сравнение: короткое имя и выставочное

Короткие клички вроде "Боб", "Бри" или "Балу" удобны в быту: их легко звать, кошка быстрее запоминает звучание. Более длинные имена вроде "Бетховен" или "Брижит" эффектно смотрятся в документах и могут звучать особенно статусно, но в жизни часто сокращаются до ласкательных форм.

Если котёнок породистый и будет регистрироваться, можно выбрать длинное "официальное" имя на "Б", а дома использовать короткое производное — так делают многие владельцы.

Как не ошибиться с именем

Сначала решите, какое имя нужно — "домашнее" или "выставочное". Выберите тему: кино, литература, еда, классика, география. Проверьте, легко ли произносить имя и не похоже ли оно на команды. Примерьте кличку на слух 1-2 дня и посмотрите, как реагирует котёнок.

Популярные вопросы о выборе имени на Б в 2026 году

Обязательно ли правило про букву "Б" для всех кошек?

Нет, оно относится к породистым котятам, которых планируют регистрировать по правилам LOOF.

Можно ли выбрать иностранное имя на B?

Да, главное — чтобы имя начиналось на нужную букву.

Что делать, если имя не "прилипает"?

В быту можно использовать сокращение или ласкательную форму, сохранив официальное имя для документов.