Ольга Сакиулова

Маленький обман среди гигантских хищников: птенец устроил представление, которое спасло ему жизнь

Птенец колибри отпугивает осу с помощью мимикрии — Earth.com
Зоосфера

В тропических лесах Панамы учёные стали свидетелями сцены, которая изменила представления о защите птенцов у птиц. Крошечный птенец, полностью беззащитный и неспособный к полёту, сумел отпугнуть хищника с помощью неожиданного трюка. Его поведение оказалось настолько точным, что нападавший предпочёл отступить.

Маленький колибри в гнезде
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Маленький колибри в гнезде

Выживание с первых дней жизни

Жизнь птенца в тропическом лесу начинается в условиях постоянной опасности. Гнёзда многих птиц расположены низко и открыто, а вокруг них — змеи, хищные насекомые, мелкие млекопитающие и другие птицы. Для колибри ситуация особенно сложная: их миниатюрные чашеобразные гнёзда часто закреплены на тонких ветках и практически не защищены.

По данным исследований, проведённых в Панаме, менее 20% яиц колибри успешно дают потомство. Самки многих видов выращивают птенцов в одиночку, а любое отвлечение или ошибка может привести к гибели выводка. В таких условиях естественный отбор благоприятствует самым неожиданным стратегиям защиты.

Когда внешность становится оружием

Птенец белошейного якобинского колибри (Florisuga mellivora), зафиксированный биологами в Национальном парке Сюзеренитет, с первых дней жизни внешне напоминал опасное насекомое. Его тело было покрыто бурым пухом с длинными торчащими перьями, а силуэт удивительно походил на ядовитых тропических гусениц.

Когда к гнезду приблизилась оса — потенциально смертельный хищник, птенец начал медленно раскачивать головой и телом. Эти движения почти полностью копировали поведение жалящих гусениц из семейства Megalopygidae, хорошо известных хищникам своими ядовитыми волосками. Этого оказалось достаточно, чтобы оса отступила.

Редкая форма мимикрии у позвоночных

В исследовании, опубликованном в журнале Ecology, учёные описывают это поведение как возможный пример бейтсовской мимикрии. При таком типе защиты безвредный организм имитирует внешний вид или поведение опасного вида, вводя хищника в заблуждение.

"Мы наблюдаем крайне редкий случай, когда птенец позвоночного животного копирует визуальные сигналы ядовитого насекомого", — отмечается в научной работе исследовательской группы.

Бейтсовская мимикрия широко известна у бабочек, змей и насекомых, но среди птиц, а тем более у их птенцов, подобные примеры фиксируются крайне редко. Ранее похожие признаки отмечались у птенцов некоторых хищных птиц Амазонии, однако у колибри такое поведение было задокументировано впервые. Об этом сообщает Earth.com.

Почему это открытие так важно

До недавнего времени защитные стратегии птиц изучались в основном на уровне взрослых особей. Учёные хорошо знают отвлекающие манёвры, при которых взрослые птицы симулируют травму, уводя хищника от гнезда. Такие приёмы описаны более чем у 50 семейств птиц.

Индивидуальные реакции птенцов долгое время оставались "белым пятном" науки. Причина проста: наблюдать за ними в дикой природе, особенно в тропиках, чрезвычайно сложно. Случай в Панаме показал, что молодые птицы могут быть активными участниками собственной защиты, а не пассивными жертвами среды.

Что будут изучать дальше

Теперь исследователи планируют проверить, насколько распространена подобная тактика. В частности, рассматривается идея использования искусственных приманок — макетов птенцов с разной окраской и формой — чтобы оценить реакцию хищников на визуальные и поведенческие сигналы.

Если гипотеза подтвердится, это может означать, что мимикрия у птенцов птиц встречается гораздо чаще, чем считалось ранее, но оставалась незамеченной.

Популярные вопросы о мимикрии у птиц

Это врождённое поведение или обучение?
Исследователи предполагают врождённый характер, но вопрос требует дополнительных наблюдений.

Опасны ли такие гусеницы на самом деле?
Да, многие тропические гусеницы обладают ядовитыми или раздражающими волосками.

Может ли такая стратегия быть у других видов?
Учёные считают, что подобные механизмы могут существовать у других тропических птиц.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
