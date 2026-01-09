Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Хищник, который выглядел как ошибка природы: кабаньи клыки, крокодилья мощь и невероятная скорость

Капрозух занимал наземную нишу, конкурируя с динозаврами — CPG
Зоосфера

Крупные наземные хищники мелового периода давно стали частью научных сенсаций, но один вид до сих пор выделяется среди них своей неожиданной анатомией. Kaprosuchus saharicus, найденный в Сахаре, показал, что в прошлом существовали крокодилообразные, умевшие бегать по суше и обладать клыками, напоминающими кабаньи. Его строение опровергло привычное представление о том, что древние крокодилы были связаны исключительно с водной средой, сообщает CPG.

Древняя рептилия
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Древняя рептилия

Наземный хищник, не похожий на современных крокодилов

Окаменелости Kaprosuchus saharicus были обнаружены в Нигере и описаны в 2009 году. Возраст находки составляет около 95 миллионов лет. Сегодня этот регион — аридная пустыня, но в позднем мелу он был разнообразной экосистемой с сезонными водоёмами, равнинами и крупной фауной. Именно в этих условиях сформировался необычный хищник с длинными конечностями, укороченной мордой и высокой позой, что указывает на активный образ жизни на суше.

Самое заметное отличие — четыре вытянутых изогнутых зуба, выступавших из пасти. Такая форма не помогла бы подстерегать рыбу в воде, зато идеально подходила для нанесения глубоких ударов по наземной добыче. Исследователи считают, что эта особенность развилась как результат адаптации к охоте в открытых пространствах древней Сахары, где хищнику приходилось догонять жертву.

Морфологические анализы черепа показывают, что у Kaprosuchus была мощная мускулатура и прочные точки крепления костей. Это позволяло сочетать силу укуса с прокалывающим действием клыков, делая охоту особенно результативной. Размер животного достигал примерно шести метров, но двигался он гораздо быстрее, чем современные крокодилы.

Как строение тела влияло на образ жизни

Удлинённые конечности и более вертикальная походка выделяют Kaprosuchus среди остальных представителей группы. Предполагается, что он мог принимать полувертикальную позу, напоминающую некоторых наземных крокодилообразных — нотозухий. Такая анатомия давала преимущество в пересохших руслах и на равнинах, где добыча перемещалась быстро.

Набор морфологических признаков создаёт образ активного хищника, способного преследовать животных среднего размера, молодых динозавров и других позвоночных. Он не конкурировал напрямую с крупными тероподами, но занимал собственную экологическую нишу — роль подвижного наземного хищника, использующего комбинацию силы, скорости и клыков.

Этим и объясняется закрепившееся за ним прозвище "кабан-крокодил". Его клыки работали похожим образом: они позволяли наносить глубокие ранения даже без полного захвата добычи челюстями.

Место вида в эволюционной истории

Kaprosuchus принадлежит к группе разнообразных крокодилообразных, которые жили в меловом периоде. Несмотря на репутацию "живых ископаемых", предки современных крокодилов демонстрировали впечатляющий спектр форм и стратегий выживания. Среди них встречались полуводные, наземные, роющие и даже травоядные виды. Kaprosuchus стал одной из наиболее выраженных наземных форм и показал, насколько гибкими были эволюционные пути этой группы — подобно тому, как миллионы лет сохраняли устойчивые размеры другие древние пресмыкающиеся, включая гигантских анаконд.

После массового вымирания около 66 миллионов лет назад большинство таких линий исчезло. Современные виды представляют лишь одну из ветвей, сохранивших полуводный образ жизни как наиболее устойчивый.

Почему о капрозухе мало знают

Несмотря на яркий внешний вид и научную значимость, Kaprosuchus не так широко известен, как динозавры сходных временных периодов. На это повлияли позднее описание вида и ограниченность находок. Крокодилообразные также реже оказываются в центре внимания популярной науки, хотя их эволюция не менее впечатляюща. Для исследователей Kaprosuchus важен как показатель адаптивности древних рептилий и свидетельство сложных взаимодействий внутри африканских экосистем мелового периода.

Популярные вопросы

Почему Kaprosuchus считают наземным хищником

Строение конечностей, вертикальная поза и короткий массивный череп указывают на эффективное передвижение по суше и активную охоту вне воды.

Насколько он был крупным

Длина тела достигала около шести метров, что сопоставимо с крупными современными крокодилами, но при этом анатомия существенно отличалась.

Какую добычу он мог ловить

Предположительно это были животные среднего размера, молодые динозавры и другие рептилии, обитавшие на равнинах меловой Сахары.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука природа животные динозавры
Новости Все >
Вопреки заявлениям, российский СПГ продолжает поступать в Европу
43% россиян больше всего тоскуют по арбузам и дыням зимой
Загрязнённый воздушный фильтр увеличивает расход топлива и износ двигателя — Actualno
Космический телескоп "Хаббл" обнаружил объект несостоявшейся галактики
Срезание поврежденного участка плода не удаляет токсины полностью — эксперт Кузнецова
В Китае освоили аквакультуру в условиях пустыни — CPG
Холод зимой может провоцировать кожные и дыхательные реакции
Европа установила новый антирекорд по отбору газа из подземных хранилищ
В Харбине 5 января открылся международный Фестиваль льда и снега
Стоимость ремонта жилья в России в 2026 году вырастет на 10–15%
Сейчас читают
Шоколадный заварной крем держит форму без сливочного сыра
Еда и рецепты
Шоколадный заварной крем держит форму без сливочного сыра
Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов
Еда и рецепты
Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Наука и техника
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Популярное
Корни дышат — и цветы оживают: смесь, после которой орхидеи цветут так, будто растут в тропиках

Орхидея может погибнуть из-за одной ошибки при посадке. Разбираемся, почему обычная земля ей не подходит и как собрать идеальный субстрат для корней.

Моносубстрат из коры применяют для взрослых орхидей
Жирная сметана от 25% дает крему устойчивую текстуру
Торт получится роскошным даже у новичков: этот крем превращает обычную сметану в воздушный бархат
Гигант, который не боится холодного лета: томат нового сезона обещает плоды почти по килограмму
"Маринера": Россия готовит ответ США — четыре возможных сценария развития событий
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Над пустыней сгущается то, что может изменить судьбу миллионов: Африка входит в неопределённую эпоху
Столешница из прошлого века снова рвётся в тренды: материал, которому сто лет, обошёл мрамор и бетон
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Последние материалы
Пыль за холодильником повышает нагрузку и расход энергии
Для повышения влажности в комнате рекомендуют сушку белья после стирки
Компост, перлит и кокосовое волокно улучшают рост комнатных растений — Actualno
Вопреки заявлениям, российский СПГ продолжает поступать в Европу
43% россиян больше всего тоскуют по арбузам и дыням зимой
Физики объяснили, почему прошлое остаётся позади
Загрязнённый воздушный фильтр увеличивает расход топлива и износ двигателя — Actualno
Тест "сесть-встать" оценивает функциональную силу ног и биологический возраст
Январское черенкование монстеры даёт более плотные корни — ouest-france
Алюминиевая посуда выделяет металл в пищу при готовке — Obchodpromiminko
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.