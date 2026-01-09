Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мутный взгляд, который всё видит: феномен, который заставил пересмотреть законы старения

Зрение гренландских акул остаётся функциональным на протяжении столетий — Earth
Зоосфера

Гренландские акулы кажутся существами из тумана — их глаза выглядят мутными, а зрение долгое время считалось почти бесполезным. Однако новые научные данные показывают, что эти животные способны сохранять рабочее зрение на протяжении столетий. Более того, механизмы защиты их глаз могут подсказать человеку, как замедлить возрастную потерю зрения. Об этом сообщает Earth.

Стая акул под водой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стая акул под водой

Почему гренландских акул считали почти слепыми

Гренландская акула известна как один из самых долгоживущих позвоночных на планете — её возраст может достигать 400 лет. По уровню выносливости и биологической устойчивости её нередко сравнивают с другими экстремальными долгожителями природы — вроде организмов, демонстрирующих почти абсолютную устойчивость к времени и среде, как в случае с существами, переживающими космическую радиацию.

При этом у многих акул глаза выглядят помутневшими, а к поверхности глазного яблока часто прикрепляется паразит. Именно это долгое время подпитывало мнение, что зрение для этих акул практически не играет роли.

Сомнения в этой версии возникли после анализа видеозаписей. Руководитель исследования Дорота Сковронска-Кравчик из Калифорнийского университета в Ирвайне заметила, что акула реагирует на источник света.

"Вы видите, как она двигает глазом. Акула отслеживает свет — это поразительно", — отметила исследователь.

Если глаз способен реагировать на свет, значит он функционален, а не является рудиментом.

От арктических вод к лабораторным анализам

Для изучения феномена учёные использовали глаза гренландских акул, выловленных в период с 2020 по 2024 год у арктической станции Копенгагенского университета на острове Диско в Гренландии. Материал был сохранён и передан для детального исследования сетчатки.

Аспирантка Калифорнийского университета в Ирвайне Эмили Том занималась гистологическим анализом тканей.

"Я открыла упаковку и увидела гигантское глазное яблоко примерно 200-летней акулы, лежащее на сухом льду и словно смотрящее на меня", — рассказала она.

Что происходит с сетчаткой за сотни лет

Главным открытием стало не наличие повреждений, а их отсутствие. Учёные не обнаружили признаков деградации клеток сетчатки, которые обычно сопровождают старение. Светочувствительный белок родопсин оставался активным и был настроен на восприятие синего света — именно такого спектра, который преобладает в глубинах Арктики.

Это подтверждает, что долголетие не обязательно связано с утратой функций — напротив, как показывают и другие исследования, размер или возраст органа не всегда определяет его эффективность, что ранее отмечалось при изучении парадоксов в развитии мозга животных.

Ключевая роль восстановления ДНК

Исследование показало, что важную роль играет механизм восстановления ДНК. Он защищает клетки сетчатки от накопления повреждений, которые у других видов со временем приводят к ухудшению зрения.

Для специалистов, изучающих возрастные заболевания глаз у человека, этот вывод особенно важен. Подобные процессы могут быть связаны с такими проблемами, как дегенерация жёлтого пятна или глаукома.

"Мы можем узнать невероятно много о зрении и долголетии, изучая такие долгоживущие виды, как гренландская акула", — подчеркнула Сковронска-Кравчик.

Почему эволюция не терпит "лишних" органов

Исследователи отмечают, что эволюция редко сохраняет сложные структуры без функциональной необходимости. Если бы зрение акуле не требовалось, поддерживать столь сложный и энергозатратный орган на протяжении веков не имело бы смысла. Факт сохранности сетчатки подтверждает, что зрение играет важную роль даже в тёмных арктических водах.

Сравнение: зрение гренландской акулы и человека

У человека возрастные изменения зрения часто начинаются уже после 40-50 лет и прогрессируют с возрастом. У гренландской акулы сетчатка сохраняет структуру и функции на протяжении столетий. Главное отличие — более эффективные механизмы защиты ДНК и устойчивость клеток к хроническим нагрузкам.

Плюсы и минусы изучения акульего зрения

Изучение акул даёт уникальные данные о биологии долголетия и защите зрения. Это может лечь в основу новых терапевтических подходов. Однако такие исследования сложны, дороги и зависят от стабильного финансирования, а доступ к биоматериалу крайне ограничен.

Советы для науки: чему стоит поучиться у природы

Природа уже создала работающие модели защиты зрения. Изучение молекулярных механизмов восстановления ДНК, адаптации к слабому свету и устойчивости сетчатки может стать основой для новых профилактических стратегий в офтальмологии.

Популярные вопросы о зрении гренландских акул

Правда ли, что гренландские акулы слепые?
Нет, исследования показывают, что их зрение остаётся функциональным, несмотря на мутный внешний вид глаз.

Почему их зрение так хорошо сохраняется?
Ключевую роль играют эффективные механизмы восстановления ДНК и устойчивость клеток сетчатки.

Может ли это помочь людям сохранить зрение?
Потенциально да. Понимание этих процессов может привести к новым методам замедления возрастных заболеваний глаз.

Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Зрение гренландских акул остаётся функциональным на протяжении столетий — Earth
