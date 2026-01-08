Память стирается тихо, без боли: незаметные странности, за которыми скрываются серьёзные сбои

Ветеринары рекомендуют скрининг когнитивных нарушений у собак с 10 лет — Earth

Незаметные перемены в поведении пожилой собаки часто списывают на возраст, не придавая им особого значения. Нарушения сна, растерянность или "осечки" с туалетом кажутся бытовыми мелочами. Однако именно такие детали могут быть ранними сигналами серьёзных изменений в работе мозга. Об этом сообщает Earth.

Когда возраст — не единственное объяснение

С возрастом у собак действительно меняются привычки, и многие владельцы ориентируются лишь на внешние признаки вроде седины и снижения активности. Но далеко не все изменения укладываются в рамки обычного старения, которое подробно описывают специалисты, когда объясняют, как понять, что питомец стал пожилым.

Речь идёт о синдроме когнитивной дисфункции собак (CCDS) — хроническом и прогрессирующем нейродегенеративном расстройстве. При нём нервные клетки постепенно теряют функцию и со временем погибают.

Животные с CCDS могут страдать от дезориентации, тревожности, проблем со сном, ухудшения памяти и обучения, снижения активности и изменений в социальном поведении. По проявлениям это состояние напоминает болезнь Альцгеймера у людей, но требует отдельных, "собачьих" критериев оценки.

Новые рекомендации для ветеринаров

В 2025 году группа специалистов под руководством доктора Наташи Олби из Университета Северной Каролины представила обновлённые рекомендации по диагностике и наблюдению CCDS. Их цель — превратить разрозненные жалобы владельцев в измеримые показатели, которые можно отслеживать со временем.

Необходимость в таких правилах велика. По данным опросов в США, почти каждый ветеринар хотя бы раз сталкивался с CCDS, однако на ранних стадиях заболевание часто остаётся незамеченным. Медленное развитие симптомов и их "бытовой" характер мешают своевременному выявлению.

Почему раннюю стадию легко пропустить

Поведенческие изменения обычно нарастают постепенно. Владельцы склонны воспринимать их как нормальное старение или последствия усталости. Ситуацию осложняет и то, что боль, ухудшение зрения, проблемы с суставами или внутренними органами могут имитировать когнитивный спад.

Из-за этого важно обращать внимание на любые нетипичные реакции, ведь иногда странное поведение — это не возраст и не характер, а тревожные сигналы, которые собака подаёт незаметно.

Как измеряют старение мозга у собак

Рекомендации советуют начинать скрининг CCDS у всех собак с 10-летнего возраста, даже если жалоб нет. Это создаёт базовую точку отсчёта. При появлении новых поведенческих проблем владельцы заполняют специальную анкету, которую затем повторяют каждые шесть месяцев.

На практике часто используют шкалу DISHAA. Она оценивает дезориентацию, социальное взаимодействие, нарушения сна, нечистоплотность, обучение и память, уровень активности и тревожность. При этом сами опросники не считаются окончательным доказательством CCDS, так как на ответы могут влиять боль, другие болезни и субъективное восприятие владельца.

Заболевания, похожие на CCDS

CCDS рассматривают как диагноз исключения. Сначала ветеринар проводит общий и неврологический осмотр, назначает анализы крови и мочи, проверяет зрение и слух. При появлении очаговых неврологических симптомов или судорог обследование расширяют до МРТ, так как CCDS обычно равномерно затрагивает передний мозг.

Как симптомы влияют на повседневную жизнь

CCDS делят на лёгкую, умеренную и тяжёлую формы. При лёгкой стадии функции в основном сохранены, но появляются едва заметные отклонения. Тяжёлая форма может полностью нарушить повседневные ритуалы собаки и серьёзно осложнить уход.

Такая градация помогает владельцам и ветеринарам обсуждать безопасность, качество жизни и дальнейшие решения, даже если точный механизм симптомов ещё не до конца понятен.

Плюсы и минусы ранней диагностики

Раннее выявление CCDS даёт возможность заранее скорректировать уход, адаптировать среду и снизить уровень стресса для животного. Ограничением остаётся отсутствие единого биологического маркера, поэтому диагноз требует комплексного подхода и наблюдения во времени.

Популярные вопросы о когнитивных нарушениях у собак

В каком возрасте начинается CCDS?

Чаще всего признаки появляются после 10 лет, но многое зависит от породы и общего состояния здоровья.

Можно ли вылечить CCDS?

Полного излечения пока нет, но раннее выявление помогает замедлить ухудшение и улучшить качество жизни.

Как понять, что это не просто старость?

Если изменения прогрессируют и затрагивают ориентацию, память и привычные ритуалы, стоит обратиться к ветеринару для комплексного обследования.