Снег кажется чистым, но под ним — жёсткая химия: зимний уход, который должен знать каждый хозяин

Защищать лапы собак зимой помогает бальзам с воском — Idnes

Лапы собаки ежедневно сталкиваются с холодом, жарой, неровной поверхностью и реагентами, поэтому именно эта зона нуждается в постоянной защите. В любую погоду дискомфорт в подушечках лап может быстро привести к болезненным трещинам и воспалениям. Чтобы прогулки приносили питомцу радость, важно выстроить стабильный уход. Об этом сообщает портал Idnes.

Фото: Анна Маляева is licensed under Publik domain Собаки в зимней одежде

Как сезон влияет на здоровье лап

Зимой подушечки лап испытывают повышенную нагрузку из-за льда и соли, а летом им угрожают раскалённый асфальт и бетон. Даже короткая прогулка по горячей поверхности может привести к ожогам, а контакт с реагентами вызывает сухость и раздражения. Ветеринары подчёркивают, что профилактика помогает избежать большинства повреждений, а регулярный осмотр лап после улицы позволяет заметить небольшие проблемы до того, как они превратятся в серьёзные — так же, как это происходит у животных, чьи внешние признаки меняются из-за условий окружающей среды, например у кошек зимой.

Многие средства содержат ланолин, пчелиный воск или растительные экстракты — они смягчают и создают защитный барьер. При этом важно подбирать составы, которые животное может безопасно слизать.

После прогулки специалисты советуют очищать лапы тёплой водой и тщательно вытирать их, удаляя остатки соли и химикатов. В тёплое время года дополнительно проверяйте подушечки на наличие мелких щепок или колючек.

Какие проблемы встречаются чаще всего

Даже собаки с толстыми подушечками лап чувствительны к перепадам температуры. Длинная шерсть между пальцами удерживает грязь и снег, создаёт плотные ледяные комки и вызывает болезненный дискомфорт — так же, как лед и мокрый снег могут приводить к неожиданным сезонным реакциям, в том числе к зимней аллергии у питомцев. Важно периодически подстригать эту область, особенно перед зимним сезоном.

Если на лапах появились ссадины или трещины, их промывают водой, высушивают и, при необходимости, обрабатывают антисептиком. Сложные или плохо заживающие раны требуют обращения к ветеринару.

Признаки того, что лапам требуется дополнительный уход:

собака хромает или активно облизывает лапы;

подушечки становятся сухими, грубыми или растрескавшимися;

заметно покраснение кожи между пальцами.

Также следует следить за когтями. При отсутствии естественного стачивания их подстригают специальными когтерезками, поскольку слишком длинные когти приводят к дискомфорту и изменению походки.

Практическая защита лап: когда нужны ботинки

Собачьи ботинки — удобное решение в ситуациях, когда лапам угрожают острый лёд, реагенты или перегретые поверхности. Их также используют при повреждениях подушечек или после процедуры обработки ран. Модели выбирают по размеру: ботинки должны плотно фиксироваться, но не давить. Приучение собаки проводят постепенно, сочетая новые ощущения с игрой и лакомством.

Одежда и обувь особенно актуальны для короткошерстных пород или животных, чувствительных к холоду. Правильно подобранная защита делает зимние прогулки более безопасными и комфортными.

Советы по уходу за лапами собаки

Наносите защитный бальзам перед зимними прогулками и в жаркую погоду.

Очищайте лапы после улицы, удаляя соль и грязь.

Подстригайте шерсть между подушечками, чтобы избежать образования ледяных комков.

Регулярно контролируйте длину когтей.

Используйте ботинки при повреждениях лап или в экстремальную погоду.

Популярные вопросы о зимнем уходе

Можно ли собаке есть снег

Да, если он чистый. Но нельзя допускать, чтобы животное лизало снег, обработанный солью или реагентами.

Что делать, если лапы потрескались

Промыть, высушить, нанести заживляющее средство. При сильном воспалении — обратиться к ветеринару.

Когда нужны ботинки

При прогулках по реагентам, льду, горячему асфальту или при незаживших ранах.