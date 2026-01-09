Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Не всё так просто: когда кошкам действительно нужно больше еды зимой и что важно учитывать

Пожилым кошкам не нужно больше еды зимой — ветеринар Андрей Руденко
Зоосфера

Вокруг вопроса увеличения порций кошачьего корма зимой существует множество мифов. Один из самых популярных — что животным требуется больше еды, чтобы пережить холод. Однако, по мнению ветеринаров, ответ на этот вопрос не так однозначен, и многое зависит от конкретных обстоятельств.

Кошка кушает корм
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Кошка кушает корм

Для большинства домашних кошек, которые живут в отапливаемых помещениях, необходимость в большем количестве пищи зимой не возникает. Основной фактор, влияющий на аппетит, — это физическая активность. Если кошка активна, часто гуляет на улице или двигается, её энергозатраты действительно могут немного увеличиться. В таких случаях можно немного увеличить порцию. Однако для кошек, которые проводят большую часть времени дома в комфортных условиях, дополнительная еда не требуется.

Индивидуальные особенности кошки

Однако важно учитывать, что каждая кошка уникальна. Например, молодые растущие котята или животные с повышенным метаболизмом могут нуждаться в большем количестве пищи зимой. Напротив, пожилые кошки или те, кто ведёт малоподвижный образ жизни, могут набрать лишний вес при увеличении объема пищи, поэтому для них важно контролировать рацион.

"Молодым и активным кошкам действительно может понадобиться больше калорий. А вот пожилым животным, склонным к полноте, важно следить за весом, чтобы избежать ожирения", — объясняет ветеринар Андрей Руденко.

Качество корма важнее количества

Профессор Руденко также подчеркнул, что качество корма играет важную роль, особенно зимой. Он советует владельцам выбирать сбалансированные и полноценные корма с оптимальным содержанием жиров и калорий для кошек, которые выходят на улицу, чтобы поддерживать их энергию и терморегуляцию в холодную погоду.

Кроме того, важно следить за состоянием питомца. Если кошка начинает меньше есть, теряет или набирает в весе, это может быть сигналом о необходимости корректировки рациона. Такие изменения должны быть внесены постепенно, чтобы не нарушить баланс в организме животного. Об этом сообщает Life.

Миф о большем количестве пищи зимой

Таким образом, утверждение, что кошки всегда должны есть больше зимой, не является универсальным. Для большинства домашних питомцев, живущих в тепле, рацион остаётся прежним. Лишь активным кошкам, часто гуляющим на улице, может потребоваться дополнительная пища, но её количество должно быть умеренным.

Питание кошек зимой и в другое время года

Активность и температура

  • Зимой: Для домашних кошек в тёплом помещении потребность в еде не увеличивается. Для активных питомцев на улице потребность в калориях может возрасти.
  • В другое время года: Летом кошки менее активны, что снижает их потребность в энергии.

Возраст и здоровье

  • Зимой: Молодые котята и кошки с повышенным метаболизмом могут требовать больше пищи. Пожилым кошкам нужно контролировать рацион, чтобы избежать набора лишнего веса.
  • В другое время года: Пожилые и малоподвижные кошки нуждаются в меньших порциях.

Качество корма

  • Зимой: Рекомендуется корм с большим содержанием жиров и калорий, особенно для питомцев, которые часто бывают на улице.
  • В другое время года: В тёплое время года можно уменьшить калорийность корма.

Окружающая среда

  • Зимой: Холод может снижать аппетит, и активные кошки могут требовать больше еды для поддержания энергии.
  • В другое время года: Жара может вызывать потерю аппетита, что также важно учитывать.

Популярные вопросы о зимнем питании кошек

Нужно ли давать кошке больше еды зимой?

В большинстве случаев нет, особенно если кошка живет в тёплом доме. Однако активные животные, часто гуляющие на улице, могут нуждаться в дополнительных калориях.

Как выбрать корм для кошки зимой?

Важно выбирать сбалансированный корм, особенно с высоким содержанием жиров и калорий, если кошка много двигается или выходит на улицу.

Как понять, что моей кошке нужно больше пищи зимой?

Следите за её поведением и состоянием. Если кошка стала более активной, на улице холодно или она теряет вес, это может быть сигналом для увеличения рациона.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы кот кошка питомец питомцы
Новости Все >
Формат работы влияет на доход в нефтегазовой отрасли
Суперфуды и витамины зимой — это часто маркетинг — диетолог Лебедева
Головокружение и шум в ушах могут указывать на сужение сосудов шеи — невролог Алмазов
Морковный рулет с творожным сыром и зеленью без муки
Свинина Гармошка с сыром и помидорами: рецепт запекания в духовке
Астрономы обнаружили объект Cloud-9 без звёзд рядом с галактикой M94
Специалисты по уходу за растениями рекомендовали снижать дозировку удобрений зимой
Русская неваляшка затмила все игрушки во Вьетнаме
Полярная сова исчезла в Швеции из-за климатических изменений
Система "Всё включено" снова актуальна при выборе страны
Сейчас читают
Жирная сметана от 25% дает крему устойчивую текстуру
Еда и рецепты
Жирная сметана от 25% дает крему устойчивую текстуру
Фацелия восстанавливает почву на участке лучше перегноя
Садоводство, цветоводство
Фацелия восстанавливает почву на участке лучше перегноя
Австралийская акула достигала 8 метров и веса более 3 тонн — Communications Biology
Домашние животные
Австралийская акула достигала 8 метров и веса более 3 тонн — Communications Biology
Популярное
Гигант, который не боится холодного лета: томат нового сезона обещает плоды почти по килограмму

Сорт "Малиновка яблочная" обещает рекордный урожай в новом сезоне, а садоводы уже отмечают неожиданные преимущества, которые могут изменить весь дачный план.

Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
Фолиевая кислота стимулирует рост побегов замиокулькаса
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Корни дышат — и цветы оживают: смесь, после которой орхидеи цветут так, будто растут в тропиках
Над пустыней сгущается то, что может изменить судьбу миллионов: Африка входит в неопределённую эпоху
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Торт получится роскошным даже у новичков: этот крем превращает обычную сметану в воздушный бархат
"Маринера": Россия готовит ответ США — четыре возможных сценария развития событий
5 минут вместо спортзала: японский метод, который укрепляет ноги и баланс лучше часовой тренировки
5 минут вместо спортзала: японский метод, который укрепляет ноги и баланс лучше часовой тренировки
Последние материалы
На Марсе найден камень с высоким содержанием железа и никеля — Earth
Формат работы влияет на доход в нефтегазовой отрасли
Пожилым кошкам не нужно больше еды зимой — ветеринар Андрей Руденко
Транзит Урана в Близнецах меняет мышление людей
Белые джинсы и черная куртка тренд зимы 2026 года
Правильное зимнее проветривание квартиры снижает влажность и риск плесени
Стрижка бикси самая модная прическа 2026 года
Охлаждение песочного теста предотвращает усадку при выпечке — ouest-france
Фиалки-химеры теряют окраску при размножении листом
Пересадка кожи спасает жизни при тяжелых ожогах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.