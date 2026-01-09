Не всё так просто: когда кошкам действительно нужно больше еды зимой и что важно учитывать

Вокруг вопроса увеличения порций кошачьего корма зимой существует множество мифов. Один из самых популярных — что животным требуется больше еды, чтобы пережить холод. Однако, по мнению ветеринаров, ответ на этот вопрос не так однозначен, и многое зависит от конкретных обстоятельств.
Для большинства домашних кошек, которые живут в отапливаемых помещениях, необходимость в большем количестве пищи зимой не возникает. Основной фактор, влияющий на аппетит, — это физическая активность. Если кошка активна, часто гуляет на улице или двигается, её энергозатраты действительно могут немного увеличиться. В таких случаях можно немного увеличить порцию. Однако для кошек, которые проводят большую часть времени дома в комфортных условиях, дополнительная еда не требуется.
Однако важно учитывать, что каждая кошка уникальна. Например, молодые растущие котята или животные с повышенным метаболизмом могут нуждаться в большем количестве пищи зимой. Напротив, пожилые кошки или те, кто ведёт малоподвижный образ жизни, могут набрать лишний вес при увеличении объема пищи, поэтому для них важно контролировать рацион.
"Молодым и активным кошкам действительно может понадобиться больше калорий. А вот пожилым животным, склонным к полноте, важно следить за весом, чтобы избежать ожирения", — объясняет ветеринар Андрей Руденко.
Профессор Руденко также подчеркнул, что качество корма играет важную роль, особенно зимой. Он советует владельцам выбирать сбалансированные и полноценные корма с оптимальным содержанием жиров и калорий для кошек, которые выходят на улицу, чтобы поддерживать их энергию и терморегуляцию в холодную погоду.
Кроме того, важно следить за состоянием питомца. Если кошка начинает меньше есть, теряет или набирает в весе, это может быть сигналом о необходимости корректировки рациона. Такие изменения должны быть внесены постепенно, чтобы не нарушить баланс в организме животного. Об этом сообщает Life.
Таким образом, утверждение, что кошки всегда должны есть больше зимой, не является универсальным. Для большинства домашних питомцев, живущих в тепле, рацион остаётся прежним. Лишь активным кошкам, часто гуляющим на улице, может потребоваться дополнительная пища, но её количество должно быть умеренным.
