Не всё так просто: когда кошкам действительно нужно больше еды зимой и что важно учитывать

Пожилым кошкам не нужно больше еды зимой — ветеринар Андрей Руденко

Вокруг вопроса увеличения порций кошачьего корма зимой существует множество мифов. Один из самых популярных — что животным требуется больше еды, чтобы пережить холод. Однако, по мнению ветеринаров, ответ на этот вопрос не так однозначен, и многое зависит от конкретных обстоятельств.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Кошка кушает корм

Для большинства домашних кошек, которые живут в отапливаемых помещениях, необходимость в большем количестве пищи зимой не возникает. Основной фактор, влияющий на аппетит, — это физическая активность. Если кошка активна, часто гуляет на улице или двигается, её энергозатраты действительно могут немного увеличиться. В таких случаях можно немного увеличить порцию. Однако для кошек, которые проводят большую часть времени дома в комфортных условиях, дополнительная еда не требуется.

Индивидуальные особенности кошки

Однако важно учитывать, что каждая кошка уникальна. Например, молодые растущие котята или животные с повышенным метаболизмом могут нуждаться в большем количестве пищи зимой. Напротив, пожилые кошки или те, кто ведёт малоподвижный образ жизни, могут набрать лишний вес при увеличении объема пищи, поэтому для них важно контролировать рацион.

"Молодым и активным кошкам действительно может понадобиться больше калорий. А вот пожилым животным, склонным к полноте, важно следить за весом, чтобы избежать ожирения", — объясняет ветеринар Андрей Руденко.

Качество корма важнее количества

Профессор Руденко также подчеркнул, что качество корма играет важную роль, особенно зимой. Он советует владельцам выбирать сбалансированные и полноценные корма с оптимальным содержанием жиров и калорий для кошек, которые выходят на улицу, чтобы поддерживать их энергию и терморегуляцию в холодную погоду.

Кроме того, важно следить за состоянием питомца. Если кошка начинает меньше есть, теряет или набирает в весе, это может быть сигналом о необходимости корректировки рациона. Такие изменения должны быть внесены постепенно, чтобы не нарушить баланс в организме животного. Об этом сообщает Life.

Миф о большем количестве пищи зимой

Таким образом, утверждение, что кошки всегда должны есть больше зимой, не является универсальным. Для большинства домашних питомцев, живущих в тепле, рацион остаётся прежним. Лишь активным кошкам, часто гуляющим на улице, может потребоваться дополнительная пища, но её количество должно быть умеренным.

Питание кошек зимой и в другое время года

Активность и температура

Зимой : Для домашних кошек в тёплом помещении потребность в еде не увеличивается. Для активных питомцев на улице потребность в калориях может возрасти.

: Для домашних кошек в тёплом помещении потребность в еде не увеличивается. Для активных питомцев на улице потребность в калориях может возрасти. В другое время года: Летом кошки менее активны, что снижает их потребность в энергии.

Возраст и здоровье

Зимой : Молодые котята и кошки с повышенным метаболизмом могут требовать больше пищи. Пожилым кошкам нужно контролировать рацион, чтобы избежать набора лишнего веса.

: Молодые котята и кошки с повышенным метаболизмом могут требовать больше пищи. Пожилым кошкам нужно контролировать рацион, чтобы избежать набора лишнего веса. В другое время года: Пожилые и малоподвижные кошки нуждаются в меньших порциях.

Качество корма

Зимой : Рекомендуется корм с большим содержанием жиров и калорий, особенно для питомцев, которые часто бывают на улице.

: Рекомендуется корм с большим содержанием жиров и калорий, особенно для питомцев, которые часто бывают на улице. В другое время года: В тёплое время года можно уменьшить калорийность корма.

Окружающая среда

Зимой : Холод может снижать аппетит, и активные кошки могут требовать больше еды для поддержания энергии.

: Холод может снижать аппетит, и активные кошки могут требовать больше еды для поддержания энергии. В другое время года: Жара может вызывать потерю аппетита, что также важно учитывать.

Популярные вопросы о зимнем питании кошек

Нужно ли давать кошке больше еды зимой?

В большинстве случаев нет, особенно если кошка живет в тёплом доме. Однако активные животные, часто гуляющие на улице, могут нуждаться в дополнительных калориях.

Как выбрать корм для кошки зимой?

Важно выбирать сбалансированный корм, особенно с высоким содержанием жиров и калорий, если кошка много двигается или выходит на улицу.

Как понять, что моей кошке нужно больше пищи зимой?

Следите за её поведением и состоянием. Если кошка стала более активной, на улице холодно или она теряет вес, это может быть сигналом для увеличения рациона.