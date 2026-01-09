Страж ледяной бездны видит сквозь века: загадка существа, которое не слепнет столетиями

Гренландская акула сохраняет зрение более 200 лет — Nature Communications

В ледяных глубинах Арктики обитает существо, которое ломает привычные представления о старении. Гренландская акула, способная жить несколько столетий, сохраняет зрение в рабочем состоянии, несмотря на темноту, холод и паразитов. Это открытие заставило учёных пересмотреть сами механизмы износа органов чувств. Об этом сообщает Nature Communications.

Акула-долгожитель, которая не теряет зрение

Гренландская акула (Somniosus microcephalus) считается самым долгоживущим позвоночным на планете. Радиоуглеродный анализ хрусталика глаза показал, что отдельные особи могут проживать более 400 лет. При этом они обитают на глубинах от 200 до 3000 метров, где почти нет света и температура воды близка к нулю.

Долгое время считалось, что зрение этой акулы почти не функционирует. Причиной были как экстремальные условия среды, так и паразитический рачок Ommatokoita elongata, часто прикрепляющийся к роговице. Однако наблюдения за поведением животных показали обратное: акулы реагируют на свет и движут глазами, отслеживая его источник.

Сетчатка, созданная для вечных сумерек

Международная команда учёных из Калифорнийского университета в Ирвине и Базельского университета изучила образцы сетчатки акул, выловленных у берегов Гренландии в 2020–2024 годах. Результаты оказались неожиданными.

Сетчатка гренландской акулы состоит исключительно из палочек — фоторецепторов, отвечающих за зрение при слабом освещении. Колбочки, необходимые для цветного и дневного зрения, полностью отсутствуют. При этом все слои сетчатки — от фоторецепторов до ганглиозных клеток — сохраняют структуру даже у особей возрастом более 200 лет.

Исследователи не обнаружили признаков клеточной деградации или апоптоза. Это означает, что нейроны глаза не только сохраняются, но и продолжают нормально функционировать на протяжении веков.

Генетика и синий свет глубин

Генетический анализ показал активную работу генов, отвечающих за фототрансдукцию палочек, включая родопсин. Его спектр поглощения смещён в синюю область — около 458 нм, что идеально соответствует свету, проникающему в арктические глубины.

Даже при наличии паразитов роговица акулы пропускает до 70-100% света в этом диапазоне. Это позволяет зрительной системе эффективно работать в условиях постоянной полутьмы.

Почему зрение не стареет

Ключевую роль играет система восстановления ДНК. В сетчатке акулы активно экспрессируются гены комплекса ERCC1-XPF, отвечающие за репарацию повреждений. У видов с меньшей продолжительностью жизни эти механизмы выражены слабее.

Дополнительным фактором стала высокая концентрация докозагексаеновой кислоты (DHA) — важного липида для мембран нейронов. В сетчатке гренландской акулы её содержание достигает 41%, что значительно выше, чем у большинства млекопитающих. Это помогает сохранять гибкость клеточных мембран и стабильность зрительных пигментов в холодной воде.

Популярные вопросы о зрении гренландской акулы

Правда ли, что акула видит, несмотря на паразитов?

Да, её зрение остаётся функциональным даже при поражении роговицы.

Почему у неё нет цветного зрения?

На глубине цветовое зрение бесполезно, поэтому эволюция сохранила только палочки.

Может ли это помочь людям?

Да, открытие даёт подсказки для исследований возрастных заболеваний глаз.