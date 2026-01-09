След древнего стража океана проявился вновь: существо повторило путь, похожий на ритуал прошлого

Полосатый кит вернулся в воды Ирландии спустя 100 лет — Science&Vie

Учёные были уверены, что хорошо знают маршруты одного из самых редких китов на планете. Но неожиданное наблюдение сначала у берегов Европы, а затем по другую сторону Атлантики заставило пересмотреть эти представления. Речь идёт о путешествии, которое ранее считалось практически невозможным для исчезающего вида. Об этом сообщает Science&Vie.

Неожиданное возвращение в воды, где его не ждали больше века

Летом 2024 года наблюдатели за морскими млекопитающими зафиксировали полосатого кита в заливе Донегол на северо-западе Ирландии. Событие оказалось исключительным: представителей этого вида здесь не видели более ста лет — со времён промышленного китобойного промысла.

Животное сразу привлекло внимание учёных. Его характерные мозоли и шрамы не совпадали ни с одним известным профилем в североамериканских каталогах. Наблюдение выглядело одиночным и почти случайным, но уже тогда заставило исследователей задуматься: возможно, эти воды всё ещё сохраняют экологическую ценность для исчезающих видов.

Повторная встреча у берегов Северной Америки

19 ноября 2025 года во время планового авиаоблёта побережья Массачусетса команда Центра прибрежных исследований заметила одинокого североатлантического кита примерно в 30 милях от Бостона. И снова возник вопрос: животное не значилось в действующих реестрах, где учтена почти половина из примерно 384 оставшихся особей.

После детального анализа фотографий исследователи обнаружили совпадение. Шрамы на голове и губах полностью соответствовали тем, что были зафиксированы в Ирландии годом ранее. Специалисты Аквариума Новой Англии подтвердили идентификацию с помощью фотокаталога, который ведётся уже более сорока лет.

"Это первый задокументированный случай, когда один и тот же кит был зафиксирован сначала в восточной части Атлантики, а затем в западной", — отмечается в официальном заявлении исследовательской группы.

Путешествие длиной почти 3000 километров

Таким образом, стало ясно: один и тот же кит пересёк Атлантический океан, преодолев почти 3000 километров без спутниковых меток и датчиков. Его маршрут удалось восстановить исключительно благодаря визуальной идентификации и международному обмену данными.

Подобные перемещения крайне редки. Ранее учёные фиксировали лишь единичные случаи, когда отдельные особи связывали Северную Америку с Исландией или Бретанью. Но даже эти маршруты считались исключением, а не нормой для вида.

Что это говорит о состоянии океанов и самого вида

Учёные рассматривают несколько объяснений столь необычного перехода. Одна из гипотез связана с изменением климата. Потепление океанов влияет на распределение зоопланктона — основного источника пищи для китов. В поисках кормовой базы животные могут осваивать новые или давно забытые районы.

Другая версия предполагает существование так называемой экологической памяти. Возможно, маршруты, по которым киты мигрировали столетия назад, не исчезли полностью, а лишь были временно утрачены из-за человеческой деятельности.

Этот случай подчёркивает, насколько динамичны морские экосистемы и как мало мы до сих пор знаем даже о хорошо изученных видах.

Популярные вопросы о миграции исчезающих китов

Насколько редки такие путешествия?

Крайне редки и фиксируются единично за десятилетия наблюдений.

Почему кит мог изменить маршрут?

Из-за изменения климата, кормовой базы или сохранённой миграционной памяти.

Почему это открытие важно?

Оно меняет представления о возможностях адаптации исчезающих видов.