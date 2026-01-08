Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Команда дана — реакции ноль: самые непослушные породы и что делать, если вам достался такой характер

Физическая нагрузка повышает послушание у упрямых пород собак
Зоосфера

Некоторые породы собак удивляют хозяев тем, как уверенно игнорируют команды. Они умны, энергичны и выбирают собственный ритм общения с человеком. Их поведение объясняется не упрямством, а наследственными особенностями и ролью, для которой их когда-то выводили.

Сибирский хаски
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Сибирский хаски

Почему некоторые породы плохо поддаются дрессировке

Собаки с выраженным охотничьим, сторожевым или рабочим инстинктом нередко воспринимают команду как ориентир, а не как обязательное действие. Эти породы привыкли самостоятельно принимать решения, а не работать в постоянном контакте с человеком. Чтобы выстроить доверие, важно понимать логику их поведения, обеспечивать правильное питание и выбирать подходящий стиль обучения. Нехватка нагрузки и энергии часто превращает живой интеллект в непрерывный поиск приключений.

Такие собаки требуют системного подхода: короткие занятия, активность перед тренировкой, постепенное введение команд и дополнение рациона белком и полезными жирами. Сбалансированный корм помогает направлять энергию в концентрацию, а не в импульсивность.

Бигль: исследователь, который живёт носом

Бигли обладают уникальным нюхом, из-за которого могут легко забывать о командах. В раннем возрасте они послушны, но позже охотничий инстинкт берёт верх, и собака начинает следовать за запахами. Подход к воспитанию строится на коротких тренировках, насыщенных поощрением, а также достаточном количестве прогулок. Высокобелковый рацион помогает поддерживать концентрацию и снижает риск нежелательного поведения.

Джек-рассел-терьер: энергия, которая требует выхода

Эта порода создана для активной работы, поэтому одной дрессировкой ситуацию не изменить. Длительные прогулки, бег и игры — обязательная часть их режима. После разрядки энергии собака легче воспринимает команды. Жировая составляющая корма помогает поддерживать выносливость и стабилизирует настроение.

Чау-чау: независимый характер древнего сторожа

Чау-чау ценят самостоятельность и редко выполняют команды автоматически. Они предпочитают сотрудничество в спокойной атмосфере и не терпят давления. С ними важны последовательность, положительное подкрепление и рацион с высоким содержанием белка и омега-3, которые поддерживают здоровье кожи и шерсти и уменьшают стрессовые реакции.

Французский бульдог: рассудительный упрямец

Французские бульдоги умны, но склонны принимать собственные решения. Они легче включаются в занятия, которые напоминают игру. Короткие сессии помогают удерживать внимание, а контроль веса и умеренно-белковая диета важны для активности и здоровья суставов. При правильной мотивации француз демонстрирует хорошее понимание команд.

Хаски: свободолюбивый атлет

Хаски ориентируются на движение и работу в команде, а не на индивидуальное подчинение. В городских условиях они нуждаются в регулярных спортивных нагрузках. Утомлённая собака легче сосредотачивается на тренировке. Высококалорийный рацион помогает поддерживать мышцы и устойчивость к нагрузкам.

Басенджи: охотник, который слышит, но действует по-своему

Эта порода отличается самостоятельностью и уникальным голосовым поведением. Басенджи не склонны слепо выполнять команды, поэтому обучение должно быть динамичным, с использованием игр и поощрений. Высокое содержание белка в рационе помогает поддерживать энергию и фокус.

Советы по обучению

Тренируйте короткими отрезками. Увеличивайте нагрузки перед занятиями. Используйте систему поощрений и избегайте наказаний. Подбирайте корм с повышенным содержанием белка и полезных жиров. Следите за весом, чтобы собака не теряла подвижность. При сложностях обращайтесь к кинологу, который специализируется на темпераментных породах. Учитывайте особенности поведения, и адаптируйте методику под конкретный характер, сообщает AlphaPet.

Популярные вопросы о плохо дрессируемых собаках

Можно ли сделать независимую породу полностью послушной

Нет, но можно добиться устойчивого управления поведением, если учитывать природные инстинкты.

Что важнее — тренировки или питание

Оба фактора работают в комплексе: физическая нагрузка, правильный рацион и регулярные занятия усиливают друг друга.

Какой возраст оптимален для начала обучения

Лучше начинать в щенячьем возрасте, но даже взрослые собаки хорошо усваивают команды при правильной мотивации.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы собака питомцы животные поведение домашние питомцы
Новости Все >
Верховный суд Швеции отказал акционерам "Укрнафты" в пересмотре дела о компенсации
96% водителей хотя бы раз в год ведут себя агрессивно за рулём — данные Actualno
Две семьи в Подмосковье могли отравиться кониной
Берлин остался без света, школы закрылись, а власти играли в теннис — Tagesspiegel
Зачем низовые структуры мэрии Москвы пытаются подставить Сергея Собянина из-за снега
Выживание тихоходок связано с окислением аминокислоты цистеина — Popular Science
Японская Toho Gas подчеркнула значимость поставок СПГ из России
Игровое поле патолли из мозаики выявили в Гватемале
Холостой прогрев двигателя увеличивает износ и расход топлива — вывод Actualno
Азербайджан планирует значительно увеличить экспорт газа
Сейчас читают
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Садоводство, цветоводство
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Недвижимость
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной 22 декабря 2032 года — Popsci
Наука и техника
Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной 22 декабря 2032 года — Popsci
Популярное
Бюджетный, но роскошный: шоколадный крем, который выглядит как из витрины французской кондитерской

Шоколадный заварной крем с какао — удобная альтернатива вариантам на творожном сыре, подходящая для тортов, эклеров и аккуратного декора.

Шоколадный заварной крем держит форму без сливочного сыра
Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Ни шкафов, ни бардака: два метра хрущёвки вдруг становятся гардеробной, как в журнале интерьеров
Проект-призрак Сталина: зачем страна построила магистраль, уходящую в никуда
Венесуэла готовит тройной удар по США, чтобы отомстить за Мадуро
Венесуэла определила стратегию борьбы за право распоряжаться своей нефтью Любовь Степушова В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров Седан Москвич-2142 стал основой модели "Князь Владимир" Сергей Милешкин
Забудьте про 10 000 шагов: после 70 лет молодость продлевают не они, а одна хитрость в образе жизни
Погребённые под водой 140 000 лет: океан открыл следы мира, где жили люди и гигантские звери
Идеальная длительность планки найдена: вот золотой стандарт для реального укрепления кора
Идеальная длительность планки найдена: вот золотой стандарт для реального укрепления кора
Последние материалы
Чередование медленных и быстрых повторений повышает эффективность тренировки
Горбушу выдерживают 10 минут в рассоле для текстуры лосося
Расклад Таро отметил важность паузы в решениях 8 января
Цинковая столешница возвращается в дизайн кухонь 2026 года — ouest-france
Моносубстрат из коры применяют для взрослых орхидей
Глаза гренландской акулы не деградируют сотни лет — Popular Science
Гороховый суп обеспечивает длительное чувство сытости за счёт белка и клетчатки
В январе садоводам рекомендуют проводить обрезку и планировать посадки — Actualno
Белое вещество мозга ускоряет переход от мышления к реакции — Линден Паркс
Электроника теряет работоспособность после зимы на балконе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.