Глаза, которые живут дольше империй: хищник из ледяных вод намекнул людям на секрет вечного зрения

Исследования глаз гренландской акулы неожиданно открывают новое направление в науке о зрении. Учёные обнаружили, что эти органы сохраняются в рабочем состоянии на протяжении столетий, несмотря на условия глубокой темноты и присутствие паразитов. Новый анализ позволяет понять, какие механизмы поддерживают зрение самого долгоживущего позвоночного на Земле. Об этом сообщает Popular Science.
Гренландская акула — одно из самых загадочных морских созданий. Она может достигать длины до шести метров, а её продолжительность жизни, по оценкам биологов, часто превышает 400 лет. Такие темпы развития делают вид уникальным объектом для изучения старения, регенерации тканей и особенностей сенсорных систем.
Несмотря на то что акулы живут в условиях слабого освещения на глубинах до 1100 метров, они сохраняют крупные глаза, хоть и часто перекрытые паразитическими ракообразными копеподами. Долгое время исследователи считали, что зрение у этого вида практически отсутствует. Но новые наблюдения живых особей и анализ глаз, извлечённых в ходе экспедиций, показали обратное.
Глаза гренландской акулы не только функциональны, но и обладают особенностями, которые сохранились в течение миллионов лет эволюции.
Международная исследовательская группа провела несколько экспедиций в Гренландию с 2020 по 2024 год. Учёные отлавливали акул у берегов острова Диско и бережно извлекали отдельные глазные яблоки для анализа в лаборатории.
После разморозки специалисты обнаружили в глазах не только удлинённые палочки — стандартную адаптацию глубоководных рыб, — но и полноценный набор клеток, необходимый для формирования зрительных сигналов: биполярные клетки, клетки Мюллера, амакринные структуры и ганглиозные элементы.
Самым удивительным оказался факт отсутствия признаков возрастной деградации сетчатки. Даже столетние образцы демонстрировали структуру, близкую к молодой ткани.
Исследователи предполагают, что гренландская акула обладает механизмами восстановления ДНК, которые защищают её зрительную систему на протяжении столетий. Такой подход природы может стать ключом к изучению заболеваний глаз у людей.
Понимание того, как акула поддерживает здоровье сетчатки, может помочь в поиске новых методов борьбы с глаукомой и макулярной дегенерацией. Эти болезни связаны с возрастными изменениями, а у акулы они, судя по всему, не проявляются даже спустя сотни лет.
Большинство обитателей глубин полагаются на другие органы чувств и почти не используют зрение. Их глаза редуцированы или утратили функцию.
Гренландская акула, напротив, сохраняет сложный набор клеток и реагирует на световые стимулы, несмотря на непрозрачность глаз и присутствие паразитов. Это отличает её от типичных глубоководных рыб и указывает на важную роль зрительного аппарата в поведении и ориентации вида.
Она фиксирует источники света и движет глазом, но её зрение адаптировано к сумеречным условиям и ограничено.
Несмотря на присутствие копеподов, основные клеточные структуры глаза остаются функциональными, что указывает на высокую устойчивость тканей.
Понимание того, как сетчатка сохраняет функции сотни лет, может привести к новым методам лечения возрастных заболеваний глаз.
