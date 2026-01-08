Глаза, которые живут дольше империй: хищник из ледяных вод намекнул людям на секрет вечного зрения

Глаза гренландской акулы не деградируют сотни лет — Popular Science

Исследования глаз гренландской акулы неожиданно открывают новое направление в науке о зрении. Учёные обнаружили, что эти органы сохраняются в рабочем состоянии на протяжении столетий, несмотря на условия глубокой темноты и присутствие паразитов. Новый анализ позволяет понять, какие механизмы поддерживают зрение самого долгоживущего позвоночного на Земле. Об этом сообщает Popular Science.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Акула в глубине

Удивительная анатомия долгоживущего хищника

Гренландская акула — одно из самых загадочных морских созданий. Она может достигать длины до шести метров, а её продолжительность жизни, по оценкам биологов, часто превышает 400 лет. Такие темпы развития делают вид уникальным объектом для изучения старения, регенерации тканей и особенностей сенсорных систем.

Несмотря на то что акулы живут в условиях слабого освещения на глубинах до 1100 метров, они сохраняют крупные глаза, хоть и часто перекрытые паразитическими ракообразными копеподами. Долгое время исследователи считали, что зрение у этого вида практически отсутствует. Но новые наблюдения живых особей и анализ глаз, извлечённых в ходе экспедиций, показали обратное.

Глаза гренландской акулы не только функциональны, но и обладают особенностями, которые сохранились в течение миллионов лет эволюции.

Как ученые изучают глаза возрастом в два века

Международная исследовательская группа провела несколько экспедиций в Гренландию с 2020 по 2024 год. Учёные отлавливали акул у берегов острова Диско и бережно извлекали отдельные глазные яблоки для анализа в лаборатории.

После разморозки специалисты обнаружили в глазах не только удлинённые палочки — стандартную адаптацию глубоководных рыб, — но и полноценный набор клеток, необходимый для формирования зрительных сигналов: биполярные клетки, клетки Мюллера, амакринные структуры и ганглиозные элементы.

Самым удивительным оказался факт отсутствия признаков возрастной деградации сетчатки. Даже столетние образцы демонстрировали структуру, близкую к молодой ткани.

Что делает зрение этих акул таким стойким

Исследователи предполагают, что гренландская акула обладает механизмами восстановления ДНК, которые защищают её зрительную систему на протяжении столетий. Такой подход природы может стать ключом к изучению заболеваний глаз у людей.

Понимание того, как акула поддерживает здоровье сетчатки, может помочь в поиске новых методов борьбы с глаукомой и макулярной дегенерацией. Эти болезни связаны с возрастными изменениями, а у акулы они, судя по всему, не проявляются даже спустя сотни лет.

Зрение глубоководных животных и гренландской акулы

Большинство обитателей глубин полагаются на другие органы чувств и почти не используют зрение. Их глаза редуцированы или утратили функцию.

Гренландская акула, напротив, сохраняет сложный набор клеток и реагирует на световые стимулы, несмотря на непрозрачность глаз и присутствие паразитов. Это отличает её от типичных глубоководных рыб и указывает на важную роль зрительного аппарата в поведении и ориентации вида.

Популярные вопросы

Может ли акула действительно видеть в глубоководной темноте

Она фиксирует источники света и движет глазом, но её зрение адаптировано к сумеречным условиям и ограничено.

Почему паразиты не уничтожают её способность видеть

Несмотря на присутствие копеподов, основные клеточные структуры глаза остаются функциональными, что указывает на высокую устойчивость тканей.

Как изучение акулы поможет людям

Понимание того, как сетчатка сохраняет функции сотни лет, может привести к новым методам лечения возрастных заболеваний глаз.