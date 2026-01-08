Неожиданные голоса из космоса: как черепахи на борту Зонда-5 устроили переполох на Западе

Советские черепахи первыми облетели Луну в 1968 году

Советский аппарат "Зонд-5" стал одним из самых неожиданных источников слухов в истории космической гонки. Его полёт вокруг Луны в 1968 году не только стал научным прорывом, но и напугал западных наблюдателей, решивших, что СССР тайно отправил людей к спутнику Земли. Причиной стали странные радиосигналы, а виновниками — две черепахи, совершившие первый живой облёт Луны.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Космический аппарат у Луны

Первые живые путешественники к Луне

15 сентября 1968 года тяжёлая ракета-носитель "Протон" вывела в космос станцию "Зонд-5", на борту которой находились животные, растения и образцы человеческих клеток. Через три дня аппарат выполнил исторический облёт Луны и вернулся к Земле, проложив путь будущим пилотируемым экспедициям.

Советская связь вела открытые радиосеансы, имитируя разговоры космонавтов. Это было частью испытаний новой системы, но для британской радиообсерватории "Джодрелл-Бэнк" всё выглядело иначе. Перехваченные сигналы заставили англичан предположить, что в СССР идёт пилотируемая миссия к Луне. Информация немедленно попала в США, где разгорелась паника — американская программа Apollo могла потерять первенство.

Полёт "Зонда-5" стал одним из факторов, ускоривших подготовку Apollo 8, который спустя несколько месяцев совершил пилотируемый облёт Луны.

Почему на борт отправили именно черепах

Исследование лунной трассы требовало понимания действий космической радиации и перегрузок. Внутри кабины расположили датчики и биологические образцы, а в качестве основных пассажиров выбрали двух среднеазиатских черепах. Они идеально подходили: могли долго обходиться без пищи и воды, обладали устойчивостью к перепадам ускорений и имели крепкий панцирь.

В ходе эксперимента рептилии не ели 39 дней и потеряли около 10% веса. Они выдержали перегрузки до 16 g — показатель, при котором масса тела человека увеличилась бы в 16 раз. Измеренная доза радиации составила около 3,5 рада, что подтвердило безопасность трассы в период спокойного Солнца.

Эти данные стали основой для расчётов будущих пилотируемых миссий, позволив сравнить реальные параметры перегрузок, тепловой защиты и радиационной нагрузки.

Проблемы на трассе: техника против космоса

Несмотря на успешный облёт Луны, "Зонд-5" столкнулся с рядом технических неисправностей. Ещё на старте отказала телевизионная система "Кречет", позже возникли ошибки в работе гироплатформы и датчиков ориентации. Из-за загрязнения оптики теплозащитными испарениями отказали дополнительные приборы, и часть манёвров выполнялась вручную через резервные каналы.

Возвращение прошло успешно, однако посадочная зона сместилась. Аппарат приводнился в Индийском океане в 105 километрах от советских судов. К месту прибыли научные и поисковые корабли, а также разведчик Ту-95РЦ. Чтобы не привлекать внимание американского фрегата McMorris, аппарат накрыли брезентом.

Моряки вспоминали, как слышали "шуршание и удары" внутри капсулы, но открывать её до доставки было запрещено. Позже аппарат отправили в Бомбей, а затем в Москву, где 3 октября специалисты ЦКБЭМ впервые вскрыли его и извлекли живых черепах, а также остальные биообразцы, сообщает "Радиус".

Популярные вопросы о Зонде-5

Правда ли, что Зонд-5 напугал США

Да, перехваченные радиосигналы создали впечатление пилотируемой миссии, что ускорило подготовку американской лунной программы.

Почему на борт отправили именно черепах

Из-за способности выдерживать длительное голодание, перегрузки и условия космоса без сложных систем жизнеобеспечения.

Какие данные дала миссия

Она показала реальные значения радиации, перегрузок, работу систем связи и ориентации, а также подтвердило возможность возвращения со второй космической скоростью.