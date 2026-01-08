Снег — это не игрушка: зимние опасности, которые превращают прогулку в испытание для питомца

Зима для собаки — это не только радость от снега и активных прогулок, но и период повышенных рисков для здоровья. Мороз, ветер, лед и реагенты могут привести к переохлаждению, травмам и даже отравлениям. Некоторые угрозы незаметны с первого взгляда, но последствия могут быть серьезными. Об этом сообщает Maison et jardin.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Сибирский хаски

Переохлаждение: скрытая угроза холодной погоды

Сильный мороз особенно опасен для собак, которые не адаптированы к низким температурам. Наибольший риск возникает, если животное намокло — упало в воду или вышло на лед, который оказался непрочным. В таких ситуациях организм быстро теряет тепло, а через 20–30 минут последствия могут стать критическими.

"Наиболее опасным является переохлаждение для животного, которое не слишком привыкло к холоду", — подчеркивает ветеринар скорой помощи Пьер Фабинг.

Первые признаки — дрожь, вялость, изменение цвета слизистых оболочек. Если они становятся бледными или синеватыми, речь идет об экстренной ситуации, требующей немедленного обращения к ветеринару.

Как правильно согреть собаку

При переохлаждении важно действовать аккуратно и без резких перепадов температуры. В первую очередь животное нужно тщательно высушить, особенно шерсть и лапы, поскольку вода усиливает охлаждение. Затем собаку укрывают одеялом или аккуратно согревают феном на щадящем режиме.

"Ни в коем случае не следует перегревать собаку, используя горячий воздух или размещая ее у камина", — отмечает специалист.

Постепенное согревание в течение 15–20 минут помогает избежать теплового шока. Чаще всего от холода страдают короткошерстные, подстриженные собаки и щенки.

Снег и активные игры: когда веселье во вред

Снег быстро расходует энергию животного. Даже выносливые собаки устают быстрее, чем кажется. Поэтому время прогулок стоит сокращать, а чувствительным питомцам надевать утепленную одежду при температуре ниже нуля.

"Если собака дрожит уже при +5 градусах, значит, ей действительно холодно", — поясняет Пьер Фабинг.

Реакция на холод индивидуальна и зависит от породы, возраста и состояния здоровья. Универсальных правил здесь нет.

Лапы под ударом: лед, соль и травмы

Подушечки лап — самая уязвимая зона зимой. Между шерстью может скапливаться снег, который тает, а затем замерзает, образуя твердые ледяные комки. Это особенно характерно для собак с длинной и волнистой шерстью, таких как голден-ретриверы или спрингер-спаниели.

Ветеринар советует аккуратно подстригать шерсть между подушечками и использовать защитные пинетки для собак, которые регулярно гуляют по снегу. Дополнительную опасность представляет соль и реагенты, которые раздражают кожу и замедляют заживление трещин и порезов.

Обезвоживание и поедание снега

Собака может есть снег во время прогулки, создавая иллюзию утоления жажды. На самом деле это не так: снег содержит много воздуха и почти не восполняет потерю жидкости. Более того, его поедание приводит к дополнительному расходу воды организмом.

"Чтобы получить литр воды, собаке пришлось бы съесть литр снега", — объясняет ветеринар.

Лучше брать с собой воду комнатной температуры и регулярно поить питомца. Это особенно важно при активных играх и длительных прогулках.

Опасности, скрытые под снегом

Снежный покров маскирует ветки, металлические предметы и колючую проволоку. Во время игр собака может налететь на них и получить травму. В горах и лесах рекомендуется держаться обозначенных троп, чтобы снизить риск повреждений.

Пожилые собаки и лед

Собаки с остеоартритом особенно чувствительны к скользким поверхностям. Падения и резкие движения могут привести к растяжениям и разрывам связок. В холодные дни прогулки стоит делать короче и выходить позже, дав суставам время «разогреться».

Антифриз и реагенты: смертельная опасность

Антифриз и средства для размораживания обладают сладким вкусом и ярким цветом, что привлекает животных. Даже небольшое количество может вызвать тяжелое отравление и почечную недостаточность.

"Первый симптом — собака ведет себя так, словно пьяна", — говорит Пьер Фабинг.

При малейшем подозрении на отравление требуется срочная ветеринарная помощь, поскольку лечение может включать сложные и дорогостоящие процедуры.

Популярные вопросы о зимних прогулках с собакой

Как выбрать одежду для собаки зимой?

Ориентируйтесь на породу, длину шерсти и реакцию питомца на холод.

Нужно ли мыть лапы после каждой прогулки?

Да, это помогает удалить соль, лед и токсичные вещества.

Что лучше: пинетки или бальзам для лап?

Пинетки обеспечивают максимальную защиту, а бальзам подходит для коротких прогулок.