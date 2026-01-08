Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Когда морские пещеры становятся логовом: существо, от одного вида которого дайверы забывают дышать

Гигантская мурена вырастает до 3 метров и 50 килограммов
Зоосфера

В тропических морях обитает существо, которое больше напоминает кошмар из фантастического фильма, чем обычную рыбу. Длинное, мощное тело, пасть с острыми клыками и охотничьи приёмы, не имеющие аналогов в подводном мире, сделали его легендой среди рыбаков и дайверов. Гигантская мурена пугает внешностью, но при этом остаётся одним из самых интересных хищников океана. 

Гигантская мурена
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гигантская мурена

Где живёт гигантская мурена и почему выбирает рифы

Гигантская мурена обитает в экваториальных морях и океанах. Её ареал тянется от восточного побережья Африки до Северной Австралии и западной части Тихого океана. Несмотря на огромные пространства, хищница предпочитает конкретную среду — коралловые рифы.

Именно рифы дают мурене укрытия: пещеры, расщелины и лабиринты, где она может затаиться и ждать добычу. Такая среда идеально подходит для засадного хищника, который не гонится за жертвой на открытой воде.

Размеры и анатомия: почему она выглядит как "рыбозмей"

Гигантская мурена достигает до 3 метров в длину и может весить 30-50 килограммов. Это самая массивная представительница муреновых. При этом её тело лишено привычных плавников и чешуи — вместо них гладкая, покрытая слизью кожа.

Такая форма снижает сопротивление воды и защищает рыбу от повреждений в узких каменных проходах. Мурена легко изгибается, пролезая туда, где другие хищники просто застряли бы.

Две челюсти вместо одной: уникальный механизм охоты

Главная особенность мурены — наличие второй пары челюстей. Помимо обычной пасти у неё есть глоточные челюсти, скрытые глубоко в горле. В спокойном состоянии их не видно.

Во время атаки мурена хватает добычу основной пастью, а затем мгновенно выдвигает вторые челюсти, которые вцепляются в жертву и буквально затягивают её внутрь. Такой механизм заменяет всасывание пищи, характерное для большинства рыб, и позволяет охотиться даже в тесных пространствах рифов.

Что ест гигантская мурена

Рацион мурены разнообразен. Она поедает рыбу, крабов, омаров, моллюсков и осьминогов. Благодаря мощным челюстям и необычному способу глотания, хищница способна атаковать добычу, сравнимую с ней по размеру, включая молодых акул.

Мелких животных мурена заглатывает почти целиком, не тратя времени на пережёвывание, что делает её одним из самых эффективных охотников коралловых рифов. Об этом сообщает Дзен-канал "Книга животных".

Неожиданные союзники: симбиоз с креветками

Несмотря на грозный характер, мурена вступает в взаимовыгодные отношения с креветками-чистильщиками. Те очищают её кожу и пасть от паразитов и остатков пищи.

Взамен креветки получают надёжную защиту — далеко не каждый хищник рискнёт приблизиться к мурене. Такой симбиоз позволяет обеим сторонам выживать в агрессивной среде рифа.

Опасна ли мурена для человека

Гигантская мурена не охотится на людей и обычно избегает контакта. Нападения происходят редко и чаще всего связаны с защитой логова или ошибкой. Зрение у мурены слабое, и она может перепутать руку с добычей.

Укус опасен не ядом, а бактериями, обитающими в пасти. Они могут вызвать длительное воспаление и осложнения. Кроме того, мясо мурены токсично из-за сигуатоксина, который накапливается у рифовых рыб и не разрушается при термической обработке.

Популярные вопросы о гигантской мурене

Нападает ли мурена без причины?
Нет, чаще всего она обороняется.

Можно ли есть мурену?
Нет, её мясо токсично.

Есть ли у мурены естественные враги?
У взрослых особей их практически нет.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы рыба дайвинг животные
