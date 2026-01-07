12 миллионов лет под песком: в Перу нашли почти целую морскую рептилию редчайшего вида

В Перу найден скелет морского гавиала возрастом 12 млн лет — Sciencepost

В засушливой пустыне юга Перу, где сегодня простираются каменистые плато, исследователи обнаружили находку, которая переносит нас в эпоху, когда эту землю покрывали тёплые моря. Новый скелет древнего морского гавиала стал самым молодым из известных представителей вида и открыл редкую возможность проследить развитие этих рептилий, сообщает Sciencepost.

Молодой морской гавиал: находка, не имеющая аналогов

Окаменелость нашли во время совместной работы специалистов Геолого-горно-металлургического института Перу и Колледжа Ла Унион. Скелет сохранился в сочленённом виде и принадлежит молодой особи длиной около трёх метров. По оценкам, животное жило 10-12 миллионов лет назад, в период миоцена, когда южная часть современного Перу находилась под водой.

Особую ценность находке придаёт возраст особи: молодые представители этого вида почти не встречаются в ископаемом материале. По словам руководителя раскопок Марио Гамарры, впервые удалось получить образец, который позволяет проследить ранние стадии развития морских гавиалов и уточнить их эволюционные особенности. Взрослые особи могли достигать девяти метров, что делало этих рептилий крупными хищниками своего времени.

Их вытянутая морда, напоминающая строение черепа современных индийских гавиалов, указывает на строго специализированную рыбоядную диету. Такая форма черепа облегчала быстрое захватывание скользкой добычи в динамичной морской среде.

Почему окаменелость так важна для науки

"Это первое обнаружение подобной окаменелости, открывающее новые возможности для понимания эволюции гавиалов", — отметил Марио Гамарра.

Находка помогает уточнить представления о разнообразии древних крокодилообразных и их адаптациях. Молодые особи дают особенно ценную информацию о скорости роста, пропорциях тела и формировании охотничьих навыков. Такие данные редко сохраняются в летописи окаменелостей, что делает этот экземпляр уникальным даже по мировым меркам.

Исследователи считают, что дальнейший анализ скелета позволит связать отдельные линии эволюции морских рептилий c современными видами.

Окукахе — место, где оживает морская древность

Пустыня Окукахе давно известна как одно из важнейших мест для изучения миоцена. На расстоянии около 350 километров к югу от Лимы расположен обширный район, богатый отпечатками древних морских экосистем. Здесь находили окаменелости китов, дельфинов, акул и морских птиц, что позволяет реконструировать облик древнего океана, покрывавшего перуанское побережье миллионы лет назад.

В 2023 году в этом регионе нашли и Perucetus colossus — массивного кита возрастом 39 миллионов лет. Первая оценка массы сделала его претендентом на звание самого тяжёлого животного Земли, однако позднее данные были уточнены в пользу синего кита. Тем не менее находка стала ключевой для понимания эволюции крупных морских млекопитающих.

Палеонтологи рассматривают Окукахе как природный архив, где десятки миллионов лет истории пласт за пластом сохранялись благодаря осадочным отложениям древнего моря. Такой массив данных помогает проследить влияние изменений климата, движения литосферных плит и трансформации океанических течений на морские виды, включая тех, чьи ископаемые следы напоминают о древних гигантах.

Популярные вопросы

Почему эта находка считается уникальной

Потому что это первый почти полный скелет молодого морского гавиала, позволяющий изучить ранние стадии его развития.

В каком возрасте жило найденное животное

По оценкам, от 10 до 12 миллионов лет назад, в эпоху миоцена.

Почему Окукахе так важна для палеонтологии

Регион содержит множество морских окаменелостей, позволяющих восстанавливать древние экосистемы и отслеживать изменения океанической фауны.