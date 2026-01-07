Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

12 миллионов лет под песком: в Перу нашли почти целую морскую рептилию редчайшего вида

В Перу найден скелет морского гавиала возрастом 12 млн лет — Sciencepost
Зоосфера

В засушливой пустыне юга Перу, где сегодня простираются каменистые плато, исследователи обнаружили находку, которая переносит нас в эпоху, когда эту землю покрывали тёплые моря. Новый скелет древнего морского гавиала стал самым молодым из известных представителей вида и открыл редкую возможность проследить развитие этих рептилий, сообщает Sciencepost.

Глаз крокодила
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Глаз крокодила

Молодой морской гавиал: находка, не имеющая аналогов

Окаменелость нашли во время совместной работы специалистов Геолого-горно-металлургического института Перу и Колледжа Ла Унион. Скелет сохранился в сочленённом виде и принадлежит молодой особи длиной около трёх метров. По оценкам, животное жило 10-12 миллионов лет назад, в период миоцена, когда южная часть современного Перу находилась под водой.

Особую ценность находке придаёт возраст особи: молодые представители этого вида почти не встречаются в ископаемом материале. По словам руководителя раскопок Марио Гамарры, впервые удалось получить образец, который позволяет проследить ранние стадии развития морских гавиалов и уточнить их эволюционные особенности. Взрослые особи могли достигать девяти метров, что делало этих рептилий крупными хищниками своего времени.

Их вытянутая морда, напоминающая строение черепа современных индийских гавиалов, указывает на строго специализированную рыбоядную диету. Такая форма черепа облегчала быстрое захватывание скользкой добычи в динамичной морской среде.

Почему окаменелость так важна для науки

"Это первое обнаружение подобной окаменелости, открывающее новые возможности для понимания эволюции гавиалов", — отметил Марио Гамарра.

Находка помогает уточнить представления о разнообразии древних крокодилообразных и их адаптациях. Молодые особи дают особенно ценную информацию о скорости роста, пропорциях тела и формировании охотничьих навыков. Такие данные редко сохраняются в летописи окаменелостей, что делает этот экземпляр уникальным даже по мировым меркам.

Исследователи считают, что дальнейший анализ скелета позволит связать отдельные линии эволюции морских рептилий c современными видами.

Окукахе — место, где оживает морская древность

Пустыня Окукахе давно известна как одно из важнейших мест для изучения миоцена. На расстоянии около 350 километров к югу от Лимы расположен обширный район, богатый отпечатками древних морских экосистем. Здесь находили окаменелости китов, дельфинов, акул и морских птиц, что позволяет реконструировать облик древнего океана, покрывавшего перуанское побережье миллионы лет назад.

В 2023 году в этом регионе нашли и Perucetus colossus — массивного кита возрастом 39 миллионов лет. Первая оценка массы сделала его претендентом на звание самого тяжёлого животного Земли, однако позднее данные были уточнены в пользу синего кита. Тем не менее находка стала ключевой для понимания эволюции крупных морских млекопитающих.

Палеонтологи рассматривают Окукахе как природный архив, где десятки миллионов лет истории пласт за пластом сохранялись благодаря осадочным отложениям древнего моря. Такой массив данных помогает проследить влияние изменений климата, движения литосферных плит и трансформации океанических течений на морские виды, включая тех, чьи ископаемые следы напоминают о древних гигантах.

Популярные вопросы

Почему эта находка считается уникальной

Потому что это первый почти полный скелет молодого морского гавиала, позволяющий изучить ранние стадии его развития.

В каком возрасте жило найденное животное

По оценкам, от 10 до 12 миллионов лет назад, в эпоху миоцена.

Почему Окукахе так важна для палеонтологии

Регион содержит множество морских окаменелостей, позволяющих восстанавливать древние экосистемы и отслеживать изменения океанической фауны.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы перу наука ученые природа находка животные исследование
Новости Все >
Lada Iskra, Vesta и китайские модели вошли в список авто с зимним пакетом
7 января усиливает потребность в замедлении и самоконтроле
В 2026 году советуют сочетать проверенные и новые гибриды томатов
Российские облигации Telegram превратились в “бумаги без движения"
Ученые зафиксировали редкие реакции женщин во время оргазма — Journal of Women
Риск угона автомобилей в Европе остаётся высоким — данные Car And Motor
В России стартовала масштабная реформа рынка труда для пенсионеров
Поддельные БАДы на маркетплейсах выявляют по маркировке — эксперт Ларина
Овсяный напиток не показал эффектов препаратов для снижения веса – The Conversation
Новый вид морской рептилии возрастом 202 млн лет выявили в Британии — Popsci
Сейчас читают
Низкорослый томат "Золотой Алатау" не требует пасынкования
Садоводство, цветоводство
Низкорослый томат "Золотой Алатау" не требует пасынкования
Прямые джинсы станут главным модным фасоном в 2026 году
Красота и стиль
Прямые джинсы станут главным модным фасоном в 2026 году
Глянцевые губы с перламутровым эффектом снова вошли в бьюти-тренды — Be
Красота и стиль
Глянцевые губы с перламутровым эффектом снова вошли в бьюти-тренды — Be
Популярное
Долларовое дерево оживает только в одном месте: поставьте туда — и рост с богатством придут вместе

Замиокулькас способен расти пышнее и даже зацвести, если стоит в особом месте. Неожиданные правила размещения раскрывают его скрытый потенциал.

Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Рубиновый огонь среди снега: многолетник, который делает участок ярким, даже когда всё вокруг спит
Минюст США отказался от главного обвинения. Сможет ли Мадуро выиграть суд?
Венесуэльская нефть: мифы и реальность в цифрах
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Картошка растёт, как на дрожжах: необычная перевёрнутая посадка спасает урожай даже на тяжёлой почве
Эта оправа уже свела модниц с ума: тренд 2026 года, который заменит украшения и даже макияж
Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали
Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали
Последние материалы
Идеальное время планки — 1 минута при правильной технике — Fit Your Body
Современные биф-томаты не склонны к растрескиванию плодов
Lada Iskra, Vesta и китайские модели вошли в список авто с зимним пакетом
Диморфотека зацветает через 9 недель после посева
Анализ крови комаров выявил ДНК 86 видов животных — ScienceAlert
7 января усиливает потребность в замедлении и самоконтроле
В 2026 году таделакт становится альтернативой краске и обоям — ouest-france
Добавление ложки сгущёнки улучшает консистенцию и вкус картофельного салата
Аденовирус сохраняет высокую устойчивость к дезинфекции
Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.