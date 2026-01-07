Парк Юрского периода оказался прав: крошечные кровососы хранят ДНК десятков живых видов вокруг себя

Анализ крови комаров выявил ДНК 86 видов животных — ScienceAlert

Идея, некогда показавшаяся чистой фантастикой, постепенно получает научные подтверждения: комары действительно способны переносить обширные наборы ДНК животных. Новое исследование из США показывает, что эти насекомые могут служить своеобразными "биосенсорами", фиксирующими, кто обитает в конкретной экосистеме. Об этом сообщает ScienceAlert.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Комара на коже

Как комары стали инструментом для понимания экосистем

Учёные Университета Флориды в течение восьми месяцев изучали комаров, собранных на территории крупного природного заповедника. На площади более 10 тысяч гектаров команда собрала свыше 50 тысяч особей 21 вида, уделяя особое внимание анализу крови самок. Так исследователи пытались определить, насколько полно такой метод может передавать картину биоразнообразия региона.

"Говорят, что "Парк Юрского периода" вдохновил новое поколение палеонтологов, но меня он вдохновил на изучение комаров", — говорит энтомолог Лоуренс Ривз.

Анализ показал, что кровь в пищеварительных органах комаров содержит следы ДНК многочисленных животных. Этот биоматериал оказался настолько информативным, что специалисты смогли выявить как небольших амфибий, так и крупных млекопитающих, включая сельскохозяйственные виды. Таким образом, комары выступили в роли естественных "сборщиков" данных обо всех позвоночных, с которыми они взаимодействовали в процессе питания.

"У них были животные с очень разнообразным жизненным циклом: древесные, перелетные, оседлые, земноводные, а также местные, инвазивные или находящиеся под угрозой исчезновения", — объясняет Ривз.

Что показал анализ ДНК

Ученые выявили 86 видов позвоночных, что составляет около 80 процентов всех известных обитателей заповедника, относящихся к рациону пойманных комаров. Отсутствовали лишь виды, которые редко пересекаются с насекомыми: например, скрытный флоридский пума или мелкие подземные животные.

Исследователи также установили, что эффективность метода зависит от сезона: во влажный период сбор комаров даёт плотный массив данных, а в засушливые месяцы традиционные методы мониторинга оказываются более надёжными.

Второе исследование группы под руководством Себастьяна Ботеро-Каньолы показало, что анализ крови комаров способен конкурировать по результативности с непосредственными наблюдениями животных. Это делает метод особенно ценным в регионах с труднодоступными ландшафтами.

Почему это открытие важно для науки

Анализ ДНК из крови насекомых расширяет возможности экологического мониторинга. В отличие от классических подходов, ориентированных на конкретные группы животных, этот метод охватывает широкий спектр видов одновременно. Он позволяет фиксировать и редкие, и незаметные объекты фауны, что особенно актуально на фоне снижения биоразнообразия во многих регионах мира.

Учёные отмечают, что сочетание молекулярных технологий и анализа поведения насекомых делает метод привлекательным для долговременных наблюдений. Несмотря на то что извлечение ДНК из древних окаменевших комаров остаётся невозможным, современные образцы дают ценную информацию для природоохранных программ.

Популярные вопросы

Можно ли с помощью комаров восстановить ДНК животных, живших тысячи лет назад

Нет, окаменелые комары не сохраняют пригодные для анализа последовательности, но современные образцы дают информацию о текущем биоразнообразии.

Какие животные чаще всего выявляются в анализах крови

Это зависит от региона, но обычно фиксируются амфибии, птицы, мелкие и крупные млекопитающие, которые служат естественными источниками крови.

Насколько точен метод по сравнению с прямыми наблюдениями

Во влажные периоды он сопоставим по эффективности с полевыми обследованиями, а в других условиях применяется как дополнение к традиционным методам.