Мария Круглова

Разряд вместо ласки: почему кошка бьётся током и какие ошибки в уходе допускают почти все

Низкая влажность усиливает статическое электричество у кошек — IFLScience
Зоосфера

Иногда владельцы домашних животных замечают странный эффект: стоит только погладить кошку зимой, как оба получают лёгкий разряд. Это кажется неожиданным и даже забавным, но за этой реакцией стоит вполне объяснимый физический процесс. Новое исследование помогает по-новому взглянуть на природу статического электричества и понять, почему оно так активно проявляется при контакте с шерстью. Об этом сообщает издание IFLScience.

Откуда берётся статическое электричество зимой

Холодный сезон традиционно сопровождается пониженной влажностью воздуха. В таких условиях сухой воздух быстрее накапливает электрический заряд. Движение руки по шерсти усиливает эффект: трение провоцирует перераспределение заряда между вашим телом и питомцем. По мере накопления разности потенциалов появляется риск внезапного разряда при очередном прикосновении.

Этот процесс объясняется трибоэлектрическим эффектом — явлением, при котором электрический заряд возникает вследствие соприкосновения и последующего разделения двух материалов. Именно оно отвечает за хорошо знакомый эксперимент с воздушным шаром, прилипшим к волосам. Интерес к таким наблюдениям стал основой для новых исследований, стремящихся уточнить механизмы возникновения заряда.

"Впервые нам удалось объяснить загадку, которую раньше никто не мог разгадать: почему трение имеет значение", — заявил Лоуренс Маркс из Северо-Западного университета, руководитель исследования.

Учёные пришли к выводу, что во время скольжения разные участки поверхности испытывают неодинаковые деформации. Это приводит к тому, что по передней и задней части движущегося объекта распределяются различные заряды, формируя ток. Такой механизм объясняет, почему статический заряд возникает именно при движении, а не при простом касании.

Почему кошки накапливают заряд быстрее других животных

При поглаживании шерсть создаёт повышенное сопротивление движению. В этих условиях между рукой человека и волосками образуется значительная разница зарядов. В итоге тело кошки и ваша ладонь работают как два противоположно заряженных элемента. Накопленный потенциал может разрядиться при ближайшем контакте, что ощущается как короткий электрический "щелчок".

Особенно заметно это зимой, когда воздух становится сухим из-за холодной погоды и обогревательных приборов. Влажность обычно ускоряет рассеивание заряда, но сухой воздух, напротив, удерживает его дольше. Поэтому даже спокойное взаимодействие с животным превращается в маленький "эксперимент по электростатике".

"Теперь это возможно, и ответ удивительно прост. Простое наличие различных деформаций — и, следовательно, различных зарядов — в передней и задней части скользящего объекта приводит к возникновению тока", — отметил Маркс.

Как трибоэлектрический эффект меняет представления о взаимодействии человека и животных

Трибоэлектрический эффект помогает объяснить не только бытовые наблюдения, но и более широкие физические процессы. Его изучение важно для инженерии, материаловедения и электроники, поскольку понимание распределения заряда влияет на создание антистатических покрытий, бытовой техники и синтетических волокон.

С точки зрения владельцев животных, знание особенностей электризации шерсти позволяет лучше понимать поведение питомцев. Многие кошки настораживаются после разряда и могут избегать прикосновений. Учитывая физические причины, этого можно избежать, регулируя влажность воздуха или меняя технику поглаживания.

Советы по снижению статического электричества у кошек

Чтобы уменьшить накопление заряда, важно поддерживать влажность воздуха в пределах комфортных значений. Полезно использовать увлажнители, особенно зимой. При уходе за животным стоит выбирать деревянные или керамические предметы, которые меньше способствуют электризации. Поглаживание короткими движениями снижает вероятность резкого разряда. При пользовании синтетическими пледами или коврами лучше избегать резких контактов, так как они усиливают трение.

Популярные вопросы

Почему кошек сильнее бьёт током зимой

Потому что холодный и сухой воздух удерживает статический заряд дольше, что повышает вероятность разряда при контакте.

Опасны ли эти разряды для животного

Они неприятны, но кратковременны и не причиняют вреда. Однако питомец может начать избегать прикосновений из-за испуга.

Как уменьшить количество статических разрядов

Достаточно повысить влажность воздуха, избегать синтетических тканей и менять технику поглаживания, чтобы уменьшить трение.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
