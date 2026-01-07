Обычная лягушка превратилась в жуткий инкубатор: из её бока выросло нечто белое и живое

В Индии нашли живую лягушку с растущим грибом Mycena — исследователь Хардер

Учёные столкнулись с находкой, которая выглядит почти фантастически: на теле живой лягушки обнаружили растущий гриб. Земноводное при этом выглядело здоровым и активно передвигалось. Подобных случаев раньше не фиксировали, поэтому исследование вызвало большой интерес у биологов и микологов.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Лягушка с грибом на боку

Необычное наблюдение в дикой природе

Редкий случай был зафиксирован в Индии, в предгорьях хребта Кудремукха. Среди нескольких десятков лягушек одного вида исследователь заметил особь, у которой из боковой части тела торчал белый гриб с сероватой шляпкой. Речь идёт о промежуточной золотисто-спинной лягушке Рао — небольшом земноводном, обитающем в Западных Гатах. Лягушку не изымали из среды обитания, поэтому наблюдения ограничились визуальной фиксацией и фотографиями.

Что это за гриб и откуда он взялся

После публикации снимков микологи предположили, что гриб может относиться к роду Mycena. Эти грибы обычно растут на мёртвой древесине и разлагающихся растительных остатках, а не на живых организмах. Именно поэтому находка считается беспрецедентной.

Возможные объяснения

Некоторые специалисты предполагают, что гриб мог начать расти после микротравмы или кожной инфекции. Повреждённая кожа могла создать условия, в которых споры зацепились и начали развиваться.

"Я бы предположил, что это чисто поверхностная кожная инфекция, вызванная Mycena, которая может сохраняться в течение длительного времени, как и большинство грибковых инфекций кожи у людей", — отметил исследователь биологического факультета Копенгагенского университета Кристоффер Бугге Хардер.

Опасно ли это для лягушки

Судя по наблюдениям, гриб не причинял видимого вреда животному. У лягушки не было ран, признаков истощения или нарушений поведения. Это отличает данный случай от известных грибковых заболеваний земноводных.

Грибковые угрозы для амфибий

Ранее учёные уже сталкивались с опасными грибами, поражающими амфибий. Самый известный пример — патоген Batrachochytrium dendrobatidis, вызывающий хитридиомикоз. Это заболевание разрушает кожу земноводных и стало причиной массового сокращения их численности по всему миру.

На этом фоне новая находка вызывает вопросы: может ли гриб рода Mycena со временем адаптироваться к жизни на живых животных или это единичное совпадение. Об этом сообщает научное издание Live Science.

Почему Mycena — не "типичный паразит"

Грибы рода Mycena считаются сапротрофами. Они питаются органическими остатками, развиваясь из спор в богатой питательными веществами среде. Известно, что сначала формируются тонкие грибные нити, а затем — плодовые тела.

Интересно, что в исследованиях последних лет уже упоминались случаи роста Mycena на живых растениях. Это дало повод предположить, что некоторые виды находятся в процессе эволюционных изменений, расширяя возможные среды обитания.

Что это значит для науки

По словам Хардерa, даже если грибы Mycena способны осваивать живые ткани растений, живые лягушки остаются для них крайне нетипичной средой. Учёные подчёркивают, что пока рано делать выводы о новой угрозе для амфибий.

Находка остаётся редким и загадочным примером того, насколько сложными и непредсказуемыми могут быть взаимодействия между организмами в природе.