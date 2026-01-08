Не копируют, а изобретают: как игра запускает культурные изменения у шимпанзе в дикой природе

Молодые шимпанзе оказались куда изобретательнее, чем принято считать, и именно их игра может быть двигателем эволюционных изменений. Наблюдения в дикой природе показали, что детёныши не просто копируют взрослых, а активно экспериментируют с предметами и придумывают новые способы их использования. Эти открытия меняют взгляд на роль детства в развитии культуры — как у животных, так и у людей, сообщает Earth.
Долгое время считалось, что культурные навыки формируются взрослыми особями, а молодые лишь учатся и повторяют. Однако новое исследование под руководством антрополога Сорина Бадеску из Университета Монреаля показывает обратное. Молодые шимпанзе обладают особым "окном возможностей", в котором им позволено больше свободы, экспериментов и ошибок — так же, как и у других видов с развитым социальным поведением.
"Эта работа посвящена эволюции человеческой культуры с использованием шимпанзе как модели сравнения", — отметил антрополог Сорин Бадеску.
По его словам, в детском возрасте правила менее жёсткие, а значит — выше пространство для творчества и поиска нестандартных решений.
Исследование проходило в национальном парке Кибале в Уганде, где обитает одна из крупнейших популяций диких шимпанзе. В течение 15 месяцев учёные наблюдали за 36 детёнышами и подростками, фиксируя их взаимодействие с предметами.
Всего было зарегистрировано 67 способов использования объектов, и почти половина из них не совпадала с поведением взрослых. Некоторые примеры выглядели неожиданно: один детёныш носил кусок дерева как младенца, другой использовал мох в качестве губки для воды, третий подрезал листья, чтобы подать сигнал взрослым.
Чтобы оценить инновационность, исследователи разработали специальный индекс. Он учитывал частоту использования предметов, разнообразие способов и степень отклонения от "взрослых" норм. Наиболее высокие показатели получили девять особей — самые смелые экспериментаторы группы.
Интересно, что чаще всего ими оказывались самки и детёныши, выросшие в семьях с опытными матерями и старшими братьями или сёстрами. Это указывает на важность безопасной и терпимой социальной среды для развития новаторства.
Молодые шимпанзе не просто придумывали новое, но и переосмысливали известные взрослым практики. Они использовали палки для исследования термитников в новых ситуациях, "ухаживали" за сородичами с помощью листьев, воспроизводя социальные ритуалы в игровой форме — как это наблюдается и при межвидовом общении.
"Мы редко воспринимаем детей как технологических новаторов, но они действительно могут быть важны", — подчеркнул Сорин Бадеску.
По данным исследования, 94% нетипичных действий были либо модификацией взрослого поведения, либо применением знакомых навыков в новых контекстах.
Почему игра важна для развития?
Она позволяет пробовать новые действия без серьёзных последствий.
Можно ли сравнивать шимпанзе и людей?
Да, их социальное поведение даёт ценные подсказки об истоках человеческой культуры.
Кто чаще становится источником инноваций — взрослые или дети?
Исследование показывает, что дети нередко играют ключевую роль на ранних этапах изменений.
