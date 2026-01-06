Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Кошка проводит закрытый кастинг среди домочадцев: любовь питомца зарождается не у миски

Выбор любимого человека у кошки зависит от запаха и поведения — Le Mag du Chat
Зоосфера

В каждой семье с кошкой рано или поздно становится заметно, что у питомца есть свой человек. Именно к нему кошка чаще подходит, мурлычет, медленно моргает и охотно идёт на контакт. Такое предпочтение формируется не случайно и связано с целым набором факторов.

Кошка с поднятой лапой
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Кошка с поднятой лапой

Как кошка распознаёт своего человека

Для человека семья — это общность, а для кошки каждый домочадец представляет собой отдельный мир. Прежде чем довериться, животное внимательно наблюдает: прислушивается к голосу, оценивает движения, анализирует запахи. Кошка ищет того, рядом с кем чувствует стабильность и безопасность, и со временем закрепляет этот выбор, сообщает Le Mag du Caht.

Запах как ключевой фактор доверия

Обоняние кошки в разы чувствительнее человеческого и играет решающую роль в формировании привязанности. Животное мгновенно улавливает знакомые и успокаивающие ароматы, а резкие или чужие запахи могут насторожить. Если запах конкретного человека ассоциируется у кошки с комфортом, именно он попадает в круг избранных.

Язык тела и поведение человека

Кошки тонко считывают невербальные сигналы. Резкие движения, пристальный взгляд и суетливость могут восприниматься как угроза. Напротив, спокойная поза, плавные жесты и умение дать животному инициативу значительно повышают шансы стать любимчиком. Медленное моргание в ответ кошка тоже воспринимает как знак дружелюбия.

Голос и интонации имеют значение

Исследования поведения кошек показывают, что они различают интонации и понимают, когда к ним обращаются напрямую. Мягкий, спокойный тон и так называемая "кошачья речь" помогают установить эмоциональную связь. Напряжённый или резкий голос, напротив, может оттолкнуть даже любопытного питомца.

Предсказуемость и уважение границ

Кошки ценят рутину и стабильность. Человек, который реагирует спокойно, соблюдает привычный распорядок и не нарушает личное пространство животного, вызывает больше доверия. Даже запреты, выраженные без крика и резких движений, воспринимаются кошкой нейтрально.

Прошлый опыт и характер питомца

Каждая кошка приходит в дом со своим багажом. Уровень социализации, ранний опыт общения с людьми и возможные травмы напрямую влияют на выбор любимого человека. Спокойный кот чаще тянется к уравновешенному взрослому, а активный и игривый — к тому, кто готов играть. Некоторые породы склонны распределять внимание между всеми членами семьи, тогда как другие бывают более избирательны.

Качество взаимодействий важнее количества

Для кошки важны не частые контакты, а комфорт от общения. Обычно предпочтение получают те, кто уважает настроение животного, позволяет кошке первой инициировать контакт, откликается на её сигналы и остаётся спокойным и последовательным.

Еда — не главный аргумент

Распространено мнение, что кошка выбирает того, кто её кормит. На практике питание важно лишь как часть ритуала. Куда сильнее на привязанность влияет эмоциональный контакт и ощущение безопасности. Бывает, что кошка почти игнорирует кормящего, но ищет общества другого человека, с которым ей комфортно.

Популярные вопросы о выборе любимого человека у кошки

Как выбрать подходящую стратегию общения с кошкой?

Лучше ориентироваться на её реакции и не пытаться ускорить сближение.

Сколько времени нужно, чтобы кошка привязалась к человеку?

Сроки индивидуальны и зависят от характера и прошлого опыта животного.

Что важнее для кошки — еда или внимание?

Внимание и чувство безопасности чаще оказываются важнее, чем сам факт кормления.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы кошка хозяин питомец животные
Новости Все >
Ученые зафиксировали редкие реакции женщин во время оргазма — Journal of Women
Риск угона автомобилей в Европе остаётся высоким — данные Car And Motor
В России стартовала масштабная реформа рынка труда для пенсионеров
Поддельные БАДы на маркетплейсах выявляют по маркировке — эксперт Ларина
Овсяный напиток не показал эффектов препаратов для снижения веса – The Conversation
Новый вид морской рептилии возрастом 202 млн лет выявили в Британии — Popsci
Консервация недостроенного дома зимой защищает конструкции от влаги и мороза
Фото арестованного Николаса Мадуро в Nike вызвало резкий скачок спроса на этот бренд
Телефон можно подключить к классическому авторадио без замены — Car And Motor
Гривна обновила исторический минимум, достигнув отметки 42,42 за доллар
Сейчас читают
Зумеры всё чаще носят винтажные вещи из гардеробов родителей
Красота и стиль
Зумеры всё чаще носят винтажные вещи из гардеробов родителей
Пучковые огурцы формируют до 10 завязей в одном узле
Садоводство, цветоводство
Пучковые огурцы формируют до 10 завязей в одном узле
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Недвижимость
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Популярное
Долларовое дерево оживает только в одном месте: поставьте туда — и рост с богатством придут вместе

Замиокулькас способен расти пышнее и даже зацвести, если стоит в особом месте. Неожиданные правила размещения раскрывают его скрытый потенциал.

Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Рубиновый огонь среди снега: многолетник, который делает участок ярким, даже когда всё вокруг спит
Минюст США отказался от главного обвинения. Сможет ли Мадуро выиграть суд?
Венесуэльская нефть: мифы и реальность в цифрах
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Картошка растёт, как на дрожжах: необычная перевёрнутая посадка спасает урожай даже на тяжёлой почве
Эта оправа уже свела модниц с ума: тренд 2026 года, который заменит украшения и даже макияж
Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали
Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали
Последние материалы
Участившиеся подземные толчки в регионе Овернь свидетельствуют об активности магмы
Мирабилис халапа раскрывает цветы только в сумерках — MATEORED tameteo.com.
Перестановка ковров сокращает расходы на отопление на 10% — Aptaerials
Ученые зафиксировали редкие реакции женщин во время оргазма — Journal of Women
Ревматологи рекомендуют короткие частые нагрузки для хряща после 55
Рождественский десерт из мандаринов и сметаны готовится за 10 минут без выпечки
Риск угона автомобилей в Европе остаётся высоким — данные Car And Motor
В России стартовала масштабная реформа рынка труда для пенсионеров
Горячие источники Южной Кореи, где зима становится сказкой — Korea Herald
Поддельные БАДы на маркетплейсах выявляют по маркировке — эксперт Ларина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.