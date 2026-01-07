Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Атлантика кипела, как котёл: что заставило миллионы рыб двигаться одной смертельной волной

Атлантическая треска сформировала стаю в 2,5 млн особей — Sciencepost
Зоосфера

В Атлантическом океане зафиксировали беспрецедентное по масштабам событие хищничества, которое ранее никогда не удавалось наблюдать вживую. Речь идёт о массовой атаке хищных рыб на нерестящуюся мойву, в результате которой за считанные часы исчезли миллионы особей. Учёным удалось не только увидеть это явление, но и детально его зафиксировать с помощью передовых технологий. Об этом сообщает Sciencepost.

Косяк мойвы
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Косяк мойвы

Почему мойва так важна для океана

Мойва — небольшая арктическая рыба, которая играет ключевую роль в морских экосистемах Северной Атлантики и Арктики. Она служит основным источником пищи для атлантической трески, тюленей и многих морских птиц. Каждый год мойва массово собирается для нереста, образуя плотные косяки, которые становятся магнитом для хищников. Именно эта особенность делает её одновременно жизненно важным и уязвимым звеном экосистемы.

Как учёные смогли увидеть невидимое

Наблюдение за миллионами рыб в открытом океане — сложнейшая задача. Для этого исследователи применили технологию дистанционного зондирования океанских акустических волноводов (OAWRS). Система работает по принципу радара: с исследовательского судна посылаются акустические волны, а отражённое эхо позволяет картировать огромные косяки рыб на площади в сотни квадратных километров в реальном времени.

Дополнительно использовался мультиспектральный акустический анализ. Он позволяет различать виды рыб по характерным частотам звука, которые создают их плавательные пузыри. Благодаря этому учёные смогли точно отличить мойву от атлантической трески и проследить взаимодействие двух видов.

Массовое хищничество в Баренцевом море

Наблюдение велось в открытом Баренцевом море у побережья Норвегии. В начале дня мойва была распределена небольшими группами в поисках мест для икрометания. Однако со временем рыбы начали стремительно объединяться, формируя гигантский косяк.

По оценкам исследователей, около 23 миллионов мойв образовали плотную "горячую точку" протяжённостью примерно 10 километров, двигаясь как единый организм. Такое скопление, несмотря на защитную функцию, привлекло внимание хищников.

Когда хищники собираются вместе

На скопление мойвы отреагировала атлантическая треска. В течение нескольких часов около 2,5 миллиона особей трески сформировали массивный косяк для охоты. Последовавшее событие стало крупнейшим задокументированным случаем хищничества в океане: более 10 миллионов мойв были уничтожены за короткий промежуток времени — свыше половины первоначальной численности стаи.

Хрупкое равновесие морской экосистемы

Хотя уничтоженная стая составляла лишь часть общей популяции мойвы, учёные подчёркивают потенциальные риски. Сокращение численности этой рыбы может вызвать эффект домино, затронув треску, морских млекопитающих и птиц. Исследователи также обращают внимание на влияние глобального потепления: таяние арктических льдов вынуждает мойву мигрировать дальше в поисках мест для нереста, делая её более уязвимой для хищников.

Популярные вопросы о хищничестве мойвы и трески

Почему это событие считают уникальным?
Из-за рекордного числа вовлечённых особей и масштабов потерь за короткое время.

Опасно ли это для всей популяции мойвы?
Одно событие не критично, но при повторении может подорвать устойчивость вида.

Как климат влияет на такие явления?
Изменение льдов и температуры заставляет рыбу мигрировать дальше, повышая риск хищничества.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы рыба климат животные
