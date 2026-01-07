Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Минусовая температура ворует силы: по каким мелочам понять, что кошка замерзает и ей нужна помощь

Переохлаждение у кошек начинается при температуре ниже 37° — Kodami
Зоосфера

Зимой бездомные кошки особенно уязвимы, и обычный холод для них может обернуться реальной угрозой жизни. Низкие температуры, отсутствие укрытия и постоянная сырость приводят к переохлаждению, которое развивается быстрее, чем кажется. Важно вовремя заметить тревожные сигналы и правильно отреагировать, не навредив животному. Об этом сообщает Kodami.

Кот на улице зимой
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Кот на улице зимой

Почему переохлаждение опасно для кошек

Переохлаждение, или гипотермия, возникает, когда температура тела кошки опускается ниже 37 градусов. В таких условиях нарушается работа внутренних органов, замедляются обменные процессы и ослабевает иммунитет. Даже если животное выглядит просто замёрзшим, без помощи его состояние может быстро ухудшиться, особенно у котят, пожилых и ослабленных кошек.

Как распознать признаки гипотермии

На начальной стадии переохлаждение проявляется заметными внешними изменениями. Кошка может выглядеть напряжённой и скованной, стараясь сохранить тепло. Часто она принимает сжатую, "свернувшуюся" позу и дрожит.

К основным признакам относятся:

  • мышечная скованность;
  • прижатая, напряжённая поза;
  • холодные на ощупь уши, лапы и хвост;
  • дрожь;
  • взъерошенная или влажная шерсть.

При тяжёлой форме дыхание становится редким, пульс — слабым, глаза выглядят тусклыми и плохо реагируют на свет. Животное кажется апатичным и почти не реагирует на окружающее.

Где бездомные кошки переживают зиму

Зимой кошки ищут тепло в подвалах, подъездах, под автомобилями, в заброшенных строениях или возле теплотрасс. Эти места не всегда защищают от холода и влаги, поэтому риск переохлаждения сохраняется даже при наличии временного укрытия. Особенно опасны морозы в сочетании с дождём или мокрым снегом, когда шерсть быстро теряет теплоизоляционные свойства.

Что делать, если вы нашли замёрзшую кошку

Если вы заметили кошку с признаками сильного переохлаждения, важно действовать спокойно и аккуратно. Подходите к животному медленно, чтобы не усилить стресс. Если это возможно, заверните кошку в одеяло или полотенце, стараясь обеспечить мягкий контакт с телом и постепенную передачу тепла.

Не стоит сразу предлагать еду или воду, особенно если кошка выглядит вялой. Холод и стресс могут нарушить пищеварение и ухудшить состояние. Самым правильным шагом будет как можно быстрее обратиться к ветеринару или в приют. Специалисты смогут оценить степень переохлаждения и при необходимости провести контролируемое согревание, регидратацию и поддерживающее лечение.

Сравнение лёгкого и тяжёлого переохлаждения у кошек

При лёгкой форме кошка дрожит, но сохраняет подвижность и реакцию на человека. В таких случаях своевременное тепло и покой могут стабилизировать состояние. Тяжёлая гипотермия сопровождается слабым дыханием, апатией и нарушением сознания — здесь без ветеринарной помощи обойтись невозможно, и промедление может быть опасным.

Как помочь кошке при переохлаждении

  1. Оцените состояние животного и действуйте спокойно.

  2. Переместите кошку в тёплое, защищённое от ветра место.

  3. Аккуратно заверните её в сухую ткань или одеяло.

  4. Не кормите и не поите насильно.

  5. Свяжитесь с ветеринаром, приютом или волонтёрами.

Популярные вопросы о переохлаждении кошек

Как понять, что кошке срочно нужен ветеринар?
Если дыхание замедлено, кошка не реагирует на прикосновения и выглядит крайне вялой, помощь специалиста необходима немедленно.

Можно ли греть кошку грелкой?
Резкое нагревание нежелательно. Лучше использовать постепенное тепло — одеяло и контакт с тёплым телом.

Что опаснее — мороз или сырость?
Сырость в сочетании с холодом особенно опасна, так как мокрая шерсть быстро приводит к потере тепла.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы зима кошка животные
Новости Все >
Диету связали с риском шума в ушах у женщин — American Journal of Epidemiology
Зимние прогулки снижают заболеваемость ОРВИ на 30–50% — терапевт Бурнацкая
Долголетие гренландских китов связано с точным ремонтом ДНК — исследование Earth
Россия заняла седьмую строчку в мире по игристому вину — ООН Comtrade
Боли в спине усилили проблемы со сном у пожилых мужчин — Innovation in Aging
ЛУКОЙЛ готовится заключить сделку по продаже своих зарубежных активов
Центральные банки активно покупают золото — WGC
За уборку снега в частном секторе отвечают муниципалитет и собственники
В России подведены итоги лотерейного года, раскрыта география удачи
Lada Iskra, Vesta и китайские модели вошли в список авто с зимним пакетом
Сейчас читают
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Садоводство, цветоводство
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Посадка картофеля в верхний слой ускоряет всходы на неделю
Садоводство, цветоводство
Посадка картофеля в верхний слой ускоряет всходы на неделю
Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов
Еда и рецепты
Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов
Популярное
Долларовое дерево оживает только в одном месте: поставьте туда — и рост с богатством придут вместе

Замиокулькас способен расти пышнее и даже зацвести, если стоит в особом месте. Неожиданные правила размещения раскрывают его скрытый потенциал.

Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Рубиновый огонь среди снега: многолетник, который делает участок ярким, даже когда всё вокруг спит
Картошка растёт, как на дрожжах: необычная перевёрнутая посадка спасает урожай даже на тяжёлой почве
Минюст США отказался от главного обвинения. Сможет ли Мадуро выиграть суд?
Седан Москвич-2142 стал основой модели "Князь Владимир" Сергей Милешкин Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями Любовь Степушова Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Венесуэльская нефть: мифы и реальность в цифрах
Эта оправа уже свела модниц с ума: тренд 2026 года, который заменит украшения и даже макияж
Плитка сдает позиции: новая альтернатива делает ванную комнату роскошной без шума, пыли и переплат
Плитка сдает позиции: новая альтернатива делает ванную комнату роскошной без шума, пыли и переплат
Последние материалы
Диетологи выделили 4 основные ошибки при похудении — Metropoles
Озимые культуры гибнут при морозах ниже −20 без снега
Диету связали с риском шума в ушах у женщин — American Journal of Epidemiology
Неправильная уборка ванной ускоряет появление плесени и налёта — Southern Living
Седан Москвич-2142 стал основой модели "Князь Владимир"
Остров Пинат сохранил дикую природу без отелей и машин — писательница Шерман
Гуаша стимулирует лимфоотток и тонус кожи при регулярном применении — Vlasta
На дне океана у Индонезии нашли следы Homo erectus — Daily Mail
Освоение новых навыков улучшает память у пожилых людей — журнал Psychological Science
Подорожник восстанавливает структуру вытоптанной земли — ouest-france
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.